Sommer 2026 in der Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den 3 Verbandsligen - Württemberg, Baden und Südbaden - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Oberliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle. Beim Klick auf den aktuellen Tabellenführer gelangt ihr zum Kader.
Tabellenführer nach 9 von 32 Spieltagen: Young Boys Reutlingen
Tabelle
1. Young Boys Reutlingen 9 8-1-0 27:13 25
2. FC Holzhausen 8 6-2-0 20:4 20
3. TSV Berg 9 6-1-2 27:8 19
4. TSV Oberensingen 9 6-0-3 21:11 18
5. Sportfreunde Dorfmerkingen 9 5-1-3 21:14 16
---
Tabellenführer nach 8 von 30 Spieltagen: 1. FC Mühlhausen
Tabelle
1. 1.FC Mühlhausen 8 6-0-2 26:14 18
2. GU-Türk. SV Pforzheim 8 6-0-2 20:8 18
3. VfB Eppingen 8 5-2-1 13:9 17
4. FV Fortuna Heddesheim 8 5-1-2 17:6 16
5. FC-Astoria Walldorf II 8 5-0-3 22:11 15
---
Tabellenführer nach 7 von 30 Spieltagen: FC Teningen
Tabelle
1. FC Teningen 7 6-0-1 19:7 18
2. SV Bühlertal 7 5-1-1 13:5 16
3. SC Lahr 7 5-0-2 15:10 15
4. FC Auggen 7 4-2-1 9:4 14
5. SV 08 Laufenburg 7 4-1-2 15:6 13
