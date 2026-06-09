Sommer 2026 in der Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Meister

Die Saison in den 3 Verbandsligen - Württemberg, Baden und Südbaden - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Oberliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
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Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle. Beim Klick auf den aktuellen Tabellenführer gelangt ihr zum Kader.
Tabellenführer nach 34 von 34 Spieltagen: Young Boys Reutlingen (steht als Meister fest)
Tabelle
1. Young Boys Reutlingen 32 25-4-3 105:36 79
2. FC Holzhausen 32 21-6-5 81:32 69
3. TSV Oberensingen 32 19-4-9 79:36 61
4. Sportfreunde Dorfmerkingen 32 16-3-13 57:54 51
5. TSV Berg 32 15-5-12 84:59 50
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Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: 1. FC Mühlhausen (steht als Meister fest)
Tabelle
1. 1.FC Mühlhausen 30 20-5-5 84:43 65
2. 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 30 18-7-5 77:39 61
3. FV Fortuna Heddesheim 30 18-4-8 70:32 58
4. VfB Eppingen 30 14-7-9 47:41 49
5. SV Spielberg 30 14-5-11 64:59 47
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Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: FC Teningen (steht als Meister fest)
Tabelle
1. FC Teningen 30 24-3-3 91:32 75
2. SC Lahr 30 19-5-6 68:43 62
3. FC Auggen 30 18-4-8 51:33 58
4. 1. FC Rielasingen-Arlen 30 15-9-6 65:44 54
5. SV Bühlertal 30 15-8-7 53:37 53
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