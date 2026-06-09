Sommer 2026 in der Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Meister

– Foto: Zafer Hosman

Die Saison in den 3 Verbandsligen - Württemberg, Baden und Südbaden - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Oberliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.

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Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle. Beim Klick auf den aktuellen Tabellenführer gelangt ihr zum Kader.

Tabellenführer nach 34 von 34 Spieltagen: Young Boys Reutlingen (steht als Meister fest)

Tabelle

1. Young Boys Reutlingen 32 25-4-3 105:36 79

2. FC Holzhausen 32 21-6-5 81:32 69

3. TSV Oberensingen 32 19-4-9 79:36 61

4. Sportfreunde Dorfmerkingen 32 16-3-13 57:54 51

5. TSV Berg 32 15-5-12 84:59 50

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Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: 1. FC Mühlhausen (steht als Meister fest)

Tabelle

1. 1.FC Mühlhausen 30 20-5-5 84:43 65

2. 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 30 18-7-5 77:39 61

3. FV Fortuna Heddesheim 30 18-4-8 70:32 58

4. VfB Eppingen 30 14-7-9 47:41 49

5. SV Spielberg 30 14-5-11 64:59 47

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Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: FC Teningen (steht als Meister fest)

Tabelle

1. FC Teningen 30 24-3-3 91:32 75

2. SC Lahr 30 19-5-6 68:43 62

3. FC Auggen 30 18-4-8 51:33 58

4. 1. FC Rielasingen-Arlen 30 15-9-6 65:44 54

5. SV Bühlertal 30 15-8-7 53:37 53