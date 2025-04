Solo von Hollo hievt KSG auf Rang vier

Im Vergleich zum 2:0-Sieg in Lengefeld am Sonntag musste KSG-Trainer Fischer auf Hoffmann (Arbeit) verzichten, dafür kehrte der zuletzt im Urlaub weilende K. Koch zurück in die Startelf. Im Tor stand erneut Feldspieler Heller. Roßlas Zweite mussten im Vergleich zum 3:1-Sieg bei Berga/Uftrungen auf Kutschera, T. Hilpert und Maj verzichten, es begannen stattdessen Duong Le, N. Müller und Schmidt.

In einem Nachholspiel des 14. Spieltags, das bereits zwei Mal verlegt wurde, setzte sich die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg beim VfR Roßla II nach einer Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt nicht unverdient mit 3:2 (0:1) durch. Der Siegtreffer gelang den Gästen dabei in Unterzahl.

Dieser Treffer zeigte Wirkung, die KSG fand in der Folge lange keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Das Wechselspiel zwischen Kapitän H. Hollo und Stürmer K. Koch sorgte eher im eigenen Spielaufbau für Probleme als in den Reihen der Hausherren, die oft hoch gespielten Bälle übers Zentrum wurde meist Beute des in der Luft starken N. Müller oder Libero Fritsche. Auf der Gegenseite prüften Baumbach und Schmidt mit Distanzschüssen Keeper Heller, der sich aber auf dem Posten zeigte, zudem gut mitspielte, wenn auch bei einigen Schüssen unorthodox (aber erfolgreich) reagierte.

Von Beginn an gingen beide Teams hohes Tempo und suchten die Offensive - auch erleichtert durch Stockfehler und Fehlpässe auf beiden Seiten. So hatten die Gäste durch Carl (von der Strafraumgrenze in die Arme des Keepers) und Mieth (Kopfball nach Flanke von L. Hollo knapp übers Tor) die ersten guten Abschlüsse. Auf der Gegenseite staubte dagegen Otte nach Pfostenschuss von Baumbach - der KSG-Verteidiger Schendzielorz vor einige Probleme stellte - zur frühen Führung ab (7. Minute).

Die KSG wurde meist gefährlich, wenn es gelang, über die Flügel die Abwehr aufzureißen, allerdings fehlte meist ein Abnehmer. Die beste Chance hatte K. Koch nach einem Stellungsfehler in der Abwehr, Keeper Klaus wehrte den Versuch aber glänzend zur Ecke ab.

Zur Pause reagierte KSG-Trainer Fischer und brachte Herbst für L. Hollo. Dieser rückte ins Zentrum, Carl dafür auf den linken Flügel. Und die Maßnahme sollte sich sofort bezahlt machen: Nach einem schönen Spielzug über Herbst, H. Hollo und Mieth köpfte Carl aus zwei Metern entschlossen zum 1:1 ein (49.). In den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte dominierte die KSG nun deutlich, ließ den Ball besser laufen, zeigte sich entschlossen in den Zweikämpfen und fand immer wieder Lücken in der Roßlaer Abwehr. Nach einem Solo konnte H. Hollo im Strafraum nur per Foul gestoppt werden. Gängel verwandelte den Strafstoß wuchtig in die Mitte zur Gäste-Führung (53.).

Manko in dieser Phase aus KSG-Sicht: Die Vorentscheidung wurde verpasst, gute Chancen durch Carl, H. Hollo oder K. Koch nicht genutzt. Ab der 70. Minute etwa verlor die KSG wieder die Spielkontrolle, ließ sich zu weit zurückfallen. Folge: Der Ausgleich, ebenfalls per Elfmeter, durch Schmidt (71.) - Schendzielorz war im Zweikampf mit Arlt nach einer Ecke etwas zu ungestüm zu Werke gegangen. Als kurz darauf Carl nach wiederholten, taktischen Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste (78.), nahm die optische Überlegenheit der Hausherren noch zu.

Allerdings: Bis auf einen wegen Eingreifens von Otte aus dem passiven Abseits heraus zu Recht nicht gegebenen Treffers von Schmidt ließ die KSG-Abwehr so gut wie keine Chancen der oft umständlich und einfallslos agierenden Roßlaer zu. Stattdessen gelang sogar noch der Lucky Punch: Nach einer abgewehrten Ecke setzte Gängel den nun als einzige Spitze agierenden H. Hollo (K. Koch war zur Stärkung der Defensive nach hinten beordert worden) in Szene, der von der Mittellinie aus loszog, noch zwei Verteidiger aussteigen ließ und cool über Keeper Klaus hinweg zum 3:2 einschoss (86.).

In der Schlussphase warf Roßla alles nach vorne, bis auf einen Kopfball durch Baumbach übers Tor kam aber nichts gefährliches zustande. So blieb es am Ende beim knappen, bereits sechsten Auswärtserfolg der KSG in dieser Saison. Mit dem Sieg klettert die Mannschaft nun auf Rang vier. Weiter geht es für die KSG nun am kommenden Samstag zu Hause gegen Kellerkind FSV Sittendorf, Roßla II empfängt am gleichen Tag die SG Berga/Uftrungen II.