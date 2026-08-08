Solo-Tor von Jünger beschert Vilzing dritten Sieg im dritten Spiel

Die DJK Vilzing bleibt in der Regionalliga Bayern auf Erfolgskurs! – Foto: Paul Hofer

Der DJK Vilzing ist gegen die SpVgg Greuther Fürth II ein später 1:0-Heimsieg gelungen. Im ersten Durchgang wurde auf beiden Seiten viel mit Langholz operiert, die beiden Abwehrreihen hatten dabei meist alles im Griff. Große Torchancen blieben entsprechend Mangelware. Im Laufe der zweiten Hälfte nahm die Partie etwas mehr Fahrt auf und beide Teams kamen zu Möglichkeiten. Die ganz großen Chancen blieben jedoch weiterhin aus. Die größte Chance hatte auf Seiten von Greuther Fürth der eingewechselte Jannik Lober, doch sein Schuss aus acht Metern konnte Fabian Eutinger entschärfen.

Bis fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit: Dann folgte der große Auftritt von Andreas Jünger. Der Vilzinger umkurvte auf der rechten Seite gleich zwei Gegenspieler und hob den Ball anschließend gefühlvoll über den Keeper ins Netz. Ein echtes Traumtor – und zugleich der entscheidende Treffer, der Vilzing kurz vor Schluss drei Punkte bescherte. Somit steht der DJK Vilzing nach drei Spielen mit neun Punkten im Gepäck auf den zweiten Tabellenrang in der Regionalliga Bayern. Am nächsten Freitag geht es um 18:00 Uhr im Rosenaustadion weiter gegen den FC Augsburg II, dort will man dann seine Serie natürlich weiter ausbauen. Die Fürther müssen weiterhin auf den ersten Punktgewinn in der neuen Saison warten.