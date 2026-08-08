Solo-Tor von Jünger beschert Vilzing dritten Sieg im dritten Spiel

Dritter Sieg im dritten Spiel und der zweite Platz in der Regionalliga Bayern - es läuft in der Liga bei Vilzing!
Bis fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit: Dann folgte der große Auftritt von Andreas Jünger. Der Vilzinger umkurvte auf der rechten Seite gleich zwei Gegenspieler und hob den Ball anschließend gefühlvoll über den Keeper ins Netz. Ein echtes Traumtor – und zugleich der entscheidende Treffer, der Vilzing kurz vor Schluss drei Punkte bescherte. Somit steht der DJK Vilzing nach drei Spielen mit neun Punkten im Gepäck auf den zweiten Tabellenrang in der Regionalliga Bayern. Am nächsten Freitag geht es um 18:00 Uhr im Rosenaustadion weiter gegen den FC Augsburg II, dort will man dann seine Serie natürlich weiter ausbauen. Die Fürther müssen weiterhin auf den ersten Punktgewinn in der neuen Saison warten.
DJK Vilzing: Eutinger, Mihaylov (65. Ziegler/69. Fambo), Härtl, Kufner, Tiefenbrunner (55. Auburger), Grauschopf, Gottmeier, Goß, Özbay (65. Leipold), Meyer, Jünger
SpVgg Greuther Fürth II: Menepace, Yilmaz, Marita, Rachinger, Scholz, Balliu (55. Daehne), Megeed (67. Dougan), Avlayici, Pereira Mendes (55. Lober), Leuthard (81. Memokoh), Osei Tutu (55. Günes)
Tor: 1:0 Jünger (85.)
Schiedsrichter: Elias Wörz - Zuschauer: 726