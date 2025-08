"Sollten Spieler aber unseren Weg ohne Geld mitgehen, freuen wir uns"

Die Vorbereitung beim Birkenwerder BC ist geprägt von personellen Engpässen, aber auch von Einsatzfreude. Trainer Michael Lameli zieht im FuPa-Teamcheck ein sachliches Fazit, benennt realistische Ziele und hebt das große Entwicklungspotenzial seiner jungen Mannschaft in der Landesklasse Nord hervor.

Vorbereitung mit Hindernissen, aber solider Basis Michael Lameli ist mit dem bisherigen Verlauf der Sommervorbereitung grundsätzlich zufrieden – trotz einiger typischer Herausforderungen: „Unsere Vorbereitung war bisher in Ordnung. Durch Urlaub, Arbeit und erste Verletzungen hat man leider nie den kompletten Kader zusammen.“ Doch der Coach lobt die Bereitschaft seiner Spieler: „Die Jungs, die trainieren konnten, haben gut mitgezogen. Auch die Testspiele waren OK, das passt bisher.“

Trotz der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten konnte der Birkenwerder BC also eine stabile Basis legen. Der Trainingsfleiß der verfügbaren Spieler und ordentliche Testspielergebnisse geben Anlass zur Zuversicht.

Der Trainer sieht jedoch auch klar, dass es Zeit braucht: „Gerade die jungen Spieler werden aber Zeit brauchen, bis sie Tempo und Körperlichkeit der Landesklasse angenommen haben, das hat auch die letzte Saison gezeigt.“ Dennoch überwiegt das Positive: „Insgesamt helfen uns die Neuen auf jeden Fall weiter, was uns zuversichtlich stimmt.“

Transfers? Nur ohne Geld

Auf dem Spielermarkt will der Birkenwerder BC nicht mehr aktiv werden – und kann es finanziell auch nicht. „Nein, wir haben keine finanziellen Mittel, um auf dem Spielermarkt aktiv zu werden.“ Doch Lameli macht deutlich: Türen sind offen für Spieler mit echter Überzeugung: „Sollten Spieler aber unseren Weg auch ohne Geld mitgehen wollen, freuen wir uns natürlich jederzeit über weitere Zugänge.“

Abgänge zeichnen sich nach jetzigem Stand nicht ab – „das hoffen wir nicht“, sagt Lameli knapp.

Jugend dominiert – mit Ehrgeiz und Teamgeist

Der größte Trumpf des Teams liegt laut Lameli in der Altersstruktur: „Wir sind eine wahnsinnig junge Mannschaft. Bei jung gegen alt im Training gehören viele 2005er zu den Alten.“ Zwar bringe das wenig Erfahrung, aber umso mehr Potenzial: „Wir haben eine große Lern- und Einsatzbereitschaft, um uns in der Landesklasse zu halten und zu entwickeln.“

Die körperliche Grundlage sieht der Trainer als gegeben an. Zudem hebt er die Breite des Kaders hervor: „Wir sind sehr ausgeglichen besetzt, was uns hoffentlich auch von der Bank Pluspunkte bringt.“

Ziel: Entwicklung statt Druck

Ein konkretes Tabellenziel will Lameli nicht ausgeben. Vielmehr steht das Teamgefüge und die individuelle Entwicklung im Fokus. „Viele Spieler haben ihr erstes Jahr in der Landesklasse hinter sich oder starten jetzt neu im Männerbereich.“ Die Marschrichtung sei daher vergleichbar mit dem Vorjahr: „Ähnlich wie im letzten Jahr lassen wir die Saison daher auf uns zukommen, versuchen als Team besser zu werden und schauen, in welche Richtung es geht.“

Ein Wunsch bleibt: „Schön wäre, wenn wir über die gesamte Saison nichts mit den hinteren Tabellenplätzen zu tun hätten.“

Meisterfrage bleibt offen – Fokus auf sich selbst

Einen klaren Favoriten für die Meisterschaft mag Lameli noch nicht ausmachen: „Das wird die Saison zeigen, es ist aktuell schwer zu sagen.“ Für den Birkenwerder BC sei aber ohnehin ein anderer Fokus entscheidend: „Wir gehören nicht dazu und tun gut daran, uns auf unsere eigenen Herausforderungen zu fokussieren.“

Kapitänsamt auf drei Schultern verteilt

Auch bei der Kapitänsfrage geht der Verein einen besonderen Weg: „Wir verteilen das Kapitänsamt weiterhin auf drei Spieler und sind hier sehr flexibel.“ Die Auserwählten sind noch jung, haben aber bereits viel geleistet: „Die drei gehören mit Anfang 20 zu unseren 'Oldies', gehen mit Leistung und Einsatz voran und haben sich bereits über mehrere Jahre in den Dienst des Vereins gestellt, was wir mit der Kapitänsrolle belohnen.“

So bleibt der Birkenwerder BC seiner Philosophie treu: jung, lernbereit, mannschaftlich geschlossen – und bereit, den nächsten Schritt zu gehen.