"Sollte nicht sein": Sterkrade muss auf Buschhausen abreißen lassen

Der noch sieglose BVO waren anfangs bemüht und machten Safakspor das Leben schwer. "Osterfeld stand relativ tief hat mit einer umgestellten Mannschafft gut mitgehalten", sagte Safakspors Coach Tuncay Aksoy, der zuvor auch die Osterfelder lange Jahre trainierte.

In gewisser Hinsicht war es also ein Abnutzungskampf bis zur zweiten Hälfte, als ein Eigentor die anlaufenden Gäste belohnte (63.), etwas später legte Ercan Gaucho auch noch nach (72.). Aksoy hätte sich in der Folge von seinem Team dann noch zusätzliche Konsequenz gewünscht: "Die vielen Chancen nach dem Tor haben wir nicht sauber zu Ende gespielt."

Zum Ende wurde es dann sogar noch einmal brenzlig, als Hasan Darici per Strafstoß verkürzte (82.), doch der TSV hielt stand und brachte die Führung ins Ziel. Das "Wie" war Aksoy in der Folge auch relativ egal: "Es war wichtig, wieder in die Spur zu finden und am Ende zählen nur drei Punkte", konstatierte der Übungsleiter, der aktuell auch noch den ein oder anderen Ausfall zu beklagen hat. "Wir haben einfach aktuell zu viele angeschlagene Spieler gar nicht oder am Limit spielen."

In der Tabelle sieht es unterdessen recht gut für Safakspor aus, das auf dem fünften Platz hausiert. Osterfeld hält ohne Punktgewinn weite die rote Laterne