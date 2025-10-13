"Sollte nicht sein": Sterkrade muss auf Buschhausen abreißen lassen

Noch hält sich der Abstand in Grenzen, doch nach aktuellem Stand wird es das restliche Feld schwer haben dürfen das Tempo des SC Buschhausen bis zum Saisonschluss mitzugehen. So ließ der Spitzenreiter gegen TB Oberhausen nichts anbrennen, der zuvor erste Verfolger, die Spvgg Sterkrade-Nord II ging gegen Blau-Weiß Fuhlenbrock leer aus. Der TSV Safakspor hatte unterdessen gegen Schlusslicht BV Osterfeld ein paar Probleme. Der FC Sterkrade musste gegen Buschhausens Zweitvertretung zittern.
Der noch sieglose BVO waren anfangs bemüht und machten Safakspor das Leben schwer. "Osterfeld stand relativ tief hat mit einer umgestellten Mannschafft gut mitgehalten", sagte Safakspors Coach Tuncay Aksoy, der zuvor auch die Osterfelder lange Jahre trainierte.
In gewisser Hinsicht war es also ein Abnutzungskampf bis zur zweiten Hälfte, als ein Eigentor die anlaufenden Gäste belohnte (63.), etwas später legte Ercan Gaucho auch noch nach (72.). Aksoy hätte sich in der Folge von seinem Team dann noch zusätzliche Konsequenz gewünscht: "Die vielen Chancen nach dem Tor haben wir nicht sauber zu Ende gespielt."
Zum Ende wurde es dann sogar noch einmal brenzlig, als Hasan Darici per Strafstoß verkürzte (82.), doch der TSV hielt stand und brachte die Führung ins Ziel. Das "Wie" war Aksoy in der Folge auch relativ egal: "Es war wichtig, wieder in die Spur zu finden und am Ende zählen nur drei Punkte", konstatierte der Übungsleiter, der aktuell auch noch den ein oder anderen Ausfall zu beklagen hat. "Wir haben einfach aktuell zu viele angeschlagene Spieler gar nicht oder am Limit spielen."
In der Tabelle sieht es unterdessen recht gut für Safakspor aus, das auf dem fünften Platz hausiert. Osterfeld hält ohne Punktgewinn weite die rote Laterne
Trotz reichlich Rückenwind aus zuletzt vier Siegen in Serie fand Sterkrade einfach nicht so gut wie zuletzt ins Spiel und fand gegen Fuhlenbrock zu selten die entscheidenden Lücken. "
"Wir waren im Ballbesitz sehr statisch, haben uns da sehr schwergetan Chancen zu kreieren. Wir hatten auf jeden Fall mehr Spielanteile, aber damit konnten wir nicht viel anfangen", resümierte Sterkrades Coach Dustin Voigt.
Nach einer torlosen ersten Hälfte brachen die Gäste dann auch schließlich den Bann. Eigentlich konnten die Nordler eine gegnerische Ecke aus der Gefahrenzone klären, doch die Situation blieb heiß, etwas glücklich gelangte David Overfeld im Strafraum an den Ball, schloss dann aber resolut zur Führung ab. "Konzentration hat da nicht gefehlt", analysierte Voigt das Abwehrverhalten seiner Mannschaft. "Das Problem war eher, dass wir da keinen Zugriff hatten und sehr schlecht bei zweiten Bällen waren, die immer wieder an Fuhlenbrock gingen."
Und obwohl Sterkrade durch eine verunglückte Flanke von Jona Rams wieder auf Gleichstand stellte (62.), fand Fuhlenbrock die prompte Antwort durch Jannis Pröschold, der sich im Zweikampf mit seinem Gegenspieler gut durchsetze und cool zum Siegtreffer abschloss (72.).
"Es sollte heute nicht sein, es war wirklich kein gutes Spiel von uns. Die Niederlage wird jetzt spätestens am Montag abgehakt sein. Die müssen wir natürlich aufarbeiten, weil das keine Leistung ist, die wir so zeigen wollen", betonte Voigt, womit auch der Rückstand auf Tabellenführer Buschhausen sich etwas absetzen kann. "Es ist natürlich schön, dass wir uns ein Polster vorab durch die Siege anhäufen konnten, aber jetzt haben wir irgendwie das Gefühl, dass wir es beim Heimspiel leichtfertig vergeben haben, da oben weiter dranzubleiben."
Mühelos ist zwar etwas anderes, doch am Ende durfte Sterkrade 72 sich dann doch über drei Punkte freuen. Gegen die bislang strauchelnde Zweitvertretung der Buschhausener ging man sogar anfangs nach einem Mix aus Schuss und Flanke von Christian Schäumer nach einem kurz ausgeführten Eckball in Rückstand (13.). Etwas später verlud auf der anderen Seite Jan-Niklas Forger Schlussmann Timo-Maurice Müller zum Ausgleich (24.). In der Schlussphase hatten schließlich die Hausherren noch einmal den längeren Atem, Keanu Kranz sorgte für den goldenen Treffer (84.).
Mit einem standesgemäßen Erfolg behauptet der SCB weiter die Tabellenführung. Ein Doppelschlag von Pascal Wickert (15., 20.) brachte die Gäste schon früh auf die Siegerstraße. Der Goalgetter verpasste wenig später den lupenreinen Hattrick, der Ball lag im Tor, doch zuvor wurde auf Abseits entschieden. TB konnte sich im zweiten Durchgang schließlich nicht gegen die Niederlage aufbäumen. Buschhausen erhöhte gar noch durch Paul Okon (79.) und Ahmet Zeki (81.).
9. Spieltag
11.10.25 SV Sarajevo Oberhausen - FC Welheim
12.10.25 VfR 08 Oberhausen II - SV Adler Osterfeld
12.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - Blau-Weiß Fuhlenbrock
12.10.25 FC Sterkrade 72 - SC Buschhausen 1912 II
12.10.25 TB Oberhausen 1889 - SC Buschhausen 1912
12.10.25 BV Osterfeld 1919 - TSV Safakspor Oberhausen
12.10.25 VfR 08 Oberhausen - Glück-Auf Sterkrade
12.10.25 FC Welheim II - DJK Arminia Klosterhardt II
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: