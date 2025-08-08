„Sollte ein Punkt drin sein“ – Oberweikertshofen ist zu Gast in der Festung Jetzendorf

Die Trainersuche beim SC Oberweikertshofen dauert an. Der Liga-Alltag nimmt darauf aber keine Rücksicht. Am Samstag wartet ein unangenehmer Gegner.
Oberweikertshofen – Die Trainersuche beim SC Oberweikertshofen gestaltet sich schwierig, wie Fußballchef Martin Steininger und der Sportliche Leiter Dominik Widemann eine Woche nach der Trennung vom glücklosen Sven Teichmann eingestehen müssen. „Aber, das war uns klar“, so die beiden. Dennoch hatten sich beide zunächst zuversichtlich geäußert, schnell einen neuen Mann an der Seitenlinie präsentieren zu können.
Fakt ist aber, dass Widemann die Mannschaft erst einmal weiter betreuen und auch auf das nächste Spiel am Samstag, 17 Uhr, beim TSV Jetzendorf einstimmen wird.
Schwieriger Gegner vor der Brust
Nach den ersten drei Punkten am vergangenen Samstag beim 2:0 Sieg über den Aufsteiger TSV Hollenbach will Weikertshofen nachlegen und auch aus Jetzendorf etwas Zählbares mitnehmen. Das wird allerdings schwer genug, denn die Elf von Trainer Markus Pöllner möchte nach der 0:2-Niederlage am vergangenen Spieltag beim Bayernliga-Absteiger TSV Rain wieder zurück in die Erfolgsspur.
Mit Tim Greifenegger aus Pipinsried hat sich Jetzendorf zu Saisonbeginn in der Abwehr nochmals verstärkt. Zur Saisoneröffnung siegte die Pöllner-Elf 1:0 gegen den FSV Pfaffenhofen, trennte sich in Manching 1:1 und besiegte den TSV Aindling 1:0. Zu Hause ist Jetzendorf also noch ungeschlagen.
Schlechtes Omen gegen Jetzendorf?
„Seitdem ich dabei bin, sind wir aus Jetzendorf noch nie als Sieger vom Platz gegangen“, erinnert sich Widemann an die vergangenen drei Jahre zurück. In der vergangenen Saison bestritt man das Spiel 30 Minuten lang in Unterzahl und kam in der 90. Minute durch einen verwandelten Strafstoß immerhin zum 1:1.
„Wenn wir so stark in der Defensive auftreten wie gegen Hollenbach, sollte ein Punkt drin sein“, meinte Widemann. (Dieter Metzler)