Die Fußballer des SC Oberweikertshofen. – Foto: Dieter Metzler

„Sollte ein Punkt drin sein“ – Oberweikertshofen ist zu Gast in der Festung Jetzendorf Optimistisch nach Hollenbach-Sieg Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest Jetzendorf Oberw.hofen Dominik Widemann Sven Teichmann

Die Trainersuche beim SC Oberweikertshofen dauert an. Der Liga-Alltag nimmt darauf aber keine Rücksicht. Am Samstag wartet ein unangenehmer Gegner.

Oberweikertshofen – Die Trainersuche beim SC Oberweikertshofen gestaltet sich schwierig, wie Fußballchef Martin Steininger und der Sportliche Leiter Dominik Widemann eine Woche nach der Trennung vom glücklosen Sven Teichmann eingestehen müssen. „Aber, das war uns klar“, so die beiden. Dennoch hatten sich beide zunächst zuversichtlich geäußert, schnell einen neuen Mann an der Seitenlinie präsentieren zu können. Fakt ist aber, dass Widemann die Mannschaft erst einmal weiter betreuen und auch auf das nächste Spiel am Samstag, 17 Uhr, beim TSV Jetzendorf einstimmen wird.

Morgen, 17:00 Uhr TSV Jetzendorf Jetzendorf SC Oberweikertshofen Oberw.hofen 17:00 PUSH Schwieriger Gegner vor der Brust Nach den ersten drei Punkten am vergangenen Samstag beim 2:0 Sieg über den Aufsteiger TSV Hollenbach will Weikertshofen nachlegen und auch aus Jetzendorf etwas Zählbares mitnehmen. Das wird allerdings schwer genug, denn die Elf von Trainer Markus Pöllner möchte nach der 0:2-Niederlage am vergangenen Spieltag beim Bayernliga-Absteiger TSV Rain wieder zurück in die Erfolgsspur.