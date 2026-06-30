„Sollte der Anspruch sein" – TuS peilt gegen Penzberg ersten Sieg an

Gegen Penzberg kommt TuS-Stürmer Belmin Idrizovic (re.) erstmals zum Einsatz in der Vorbereitung. – Foto: Hans Lippert

Eine 1:2-Niederlage zu Beginn der Testspielreihe vor eineinhalb Wochen daheim gegen Landesligist TSV Murnau. Dann am Freitag ein 0:0-Unentschieden bei Regionalliga-Aufsteiger TSV Landsberg – da ist in jeder Hinsicht noch Luft nach oben und mit Blick auf die Ergebnisstatistik will der TuS Geretsried das Vorbereitungsspiel Nummer drei am heutigen Dienstag (19 Uhr) gegen den FC Penzberg für eine Korrektur nutzen. Sprich: Am Ende der Partie gegen den Bezirksligisten soll der erste Sieg unter der neuen Trainercrew der Gastgeber stehen.

Was nicht heißen soll, dass der Bayernligist den Gegner auf die leichte Schulter nimmt oder angesichts des Ligenunterschieds womöglich Anzeichen von Überheblichkeit an den Tag legen wird. „Das ist schon eine Herausforderung“, mahnt TuS-Trainer Martin Grelics. Hat doch der Gegner aus der ehemaligen Bergwerkstadt einerseits immer den Anspruch, seine Fähigkeiten endlich eine Liga höher unter Beweis stellen zu dürfen – und sich dazu vor der kommenden Saison einmal mehr ordentlich verstärkt. Vom TSV Landsberg, an dessen Aufstieg er gerade entscheidenden Anteil hatte, kehrt Maximilian Berwein nach zehn Jahren Abwesenheit nach Penzberg zurück; wenig später unterschrieb auch sein Landsberger Kollege Tino Reich beim FC. Ebenso wie Vendim Sinani von Bayernligist SV Aubing.