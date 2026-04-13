Sollner landen ersten Dreier nach der Winterpause gegen Neuried

Die gute Nachricht zuerst: Kapitän Basti Jell war nach überstandener Fußverletzung wieder am Start. Dafür waren die beiden Torschützen vom Vorwochenende, Lejs Dedic und Tobi Steger nicht dabei, wobei Letzterer ab sofort ausschließlich für die 3. Mannschaft auflaufen wird. Mit Ersatztorhüter Paul Kult, Verteidiger Anton Buergers und Stürmer Patrick Manseder, die auch schon am Vormittag die äußerst erfolgreiche Partie der Dritten gegen BSC Sendling II (5:0) bestritten hatten, komplettierte Trainer Hans Kleemann die üppig besetzte Ersatzbank. Eine Hiobsbotschaft dagegen war von den Hassingers zu vermelden: Chris, der jüngste der drei Brüder, fällt bis auf Weiteres mit einer im Training erlittenen Bänderverletzung aus. Maxi hingegen war fit und stand im Tor, während Alex auf der Bank auf seinen Einsatz wartete.

Das 2:2-Unentschieden gegen Gern am Spieltag vor dem spielfreien Osterwochenende hat schon mal bewiesen, dass die Sollner Tore schießen und auch punkten können. Der weitere Verlauf des Spieltags brachte allerdings auch die unangenehme Überraschung, dass der Sieg des FC Teutonia gegen Solln eine Woche davor keine Eintagsfliege gewesen war, sondern dass auch Spitzenreiter FC Kosova den Kürzeren gegen Teutonia gezogen hatte. Solln hatte 17 Punkte auf dem Konto und somit 5 Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Die gute Nachricht zuerst: alle Vereine mit 22 Punkten (Gräfelfing, Großhadern, Teutonia) haben an diesem Wochenende verloren. So gesehen ging es am heutigen Sonntag um viel, denn Solln hatte den Nachbarn aus Neuried zu Gast, der bis dato mit 19 Punkten vor Solln auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz stand und als Bezirksligaabsteiger auf keinen Fall mit der Situation zufrieden sein durfte. Es galt also für die Gastgeber, alle Kräfte hineinzuwerfen und endlich wieder einmal als Sieger vom Platz zu gehen – und ganz nebenbei Revanche für die knappe 1:2-Niederlage im Hinspiel zu üben.

Die erste gelbe Karte der Partie sah Benni Minov, der sich wegen eines Fouls an Luis Stephan lautstark beschwert hatte (11.). Leider ging Luca Bauschs weiter Freistoß ins Toraus. Gleich danach wurde Luis Stephan abermals attackiert, und Sammy Schewe trat zum Freistoß an. Luis Stephan schien etwas die nötige Aufmerksamkeit abzugehen, so dass die Chance dahin war und Gästekeeper Nothhaft die Kugel mühelos abfangen konnte. Aus mehreren folgenden Gelegenheiten konnten die Sollner nichts machen, und so ging es erst einmal darum, hinten die Null zu halten. Kapitän Basti Jell war klug genug, um nicht auf einen Abseitspfiff gegen Neuried zu warten; er intervenierte energisch, und Keeper Hassinger parierte endgültig (13.).

Bereits in der 3. Spielminute schickte Luis Stephan einen tollen Pass für Dominik Kugler los, wurde aber von Prangenberg gestört, so dass der Ball ins Seitenaus ging. Den folgenden Einwurf der Gäste drehte Niek Khazali, doch Seref Sözer kam nicht an den Ball. Etwas später hielten die Zuschauer den Atem an, als sich Innenverteidiger Basti Jell auf der anderen Seite einen Fehlpass leistete, den er jedoch sofort reparierte, bevor Keeper Hassinger den Ball endgültig dingfest machte (6.). In starke Bedrängnis gerieten die Gastgeber in der 8. Minute, doch Luca Bausch und Dominik Kugler klärten gemeinschaftlich, und der Nachschuss war bei Maximilian Hassinger in guten Händen.

Allmählich nahmen die Sollner Spielzüge etwas an Qualität zu. Allerdings verdarb Keeper Nothhaft den Sollnern vorerst die Freude, indem er den schönen Querpass von Luis Stephan vor Seref Sözer abfing (14.) und auch das Zuspiel von Seref Sözer auf Luis Stephan unterband (16.), bevor auch noch Dominik Kugler mit einem an sich guten Diagonalschuss den Kürzeren zog (17.). Dazwischen konnten die Gastgeber von Glück sagen, dass der Kopfball von Strass nach einer Ecke über den Kasten ging (15.). Mächtig Eindruck machte der Sollner Keeper, der furchtlos mit dem Kopf gegen Prangenberg klärte, während beide sich außerhalb des Strafraums befanden (20.). Auch Allrounder Dominik Kugler bewahrte seine Mannschaft vor einem Rückstand, indem er – ebenfalls gegen Prangenberg – ins Toraus klärte (23.). Der Neurieder Kapitän Danilo Ralic nahm den Eckball an, aber da war Außenverteidiger André Metzger zur Stelle (24.).

Zu viel wollte Luis Stephan in der 30. Minute; wegen eines ziemlich heftigen Fouls an seinem Gegenspieler wurde er verwarnt und musste fortan vorsichtiger sein. Das aber hinderte ihn nicht daran, den Spielsituationen jetzt seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Nach einigen vergebenen bzw. vereitelten Chancen auf beiden Seiten ergab sich ausgehend von Luca Bausch über André Metzger, Sammy Schewe und Luis Stephan ein wunderschöner Spielzug, den zunächst Niek Khazali in Richtung Tor abschloss. Keeper Nothhaft ließ dieses Mal den Ball abprallen und Luis Stephan nutzte dies zur wichtigen 1:0-Führung für Solln (35.).

Der Rückstand brachte natürlich jetzt die Gäste auf den Plan. Die Sollner Störmanöver funktionierten allerdings (Kugler, Minov, Campe), und auf Keeper Hassinger war ohnehin Verlass. Die Gastgeber hatten sogar die Möglichkeit, vor dem Pausenpfiff nachzulegen. Seref Sözer zwang Keeper Nothhaft nach Zuspiel von Johannes Campe zu einer Parade (37.) und verfehlte kurz darauf Niek Khazalis Querpass (38.). Luis Stephans Weitschuss wurde ins Toraus geklärt und André Metzgers Eckball abgewehrt (39.). Sammy Schewes Schuss nach Vorlage von Seref Sözer ging ins Toraus. Die Fans meinten zwar, dazwischen einen Neurieder Spieler gesehen zu haben, aber es gab nur Abstoß (39.). Eine sehenswerte Balleroberung von Basti Jell hätte einen erfolgreichen Abschluss verdient gehabt, aber Abwehrmann Trissler klärte vor Luis Stephan ins Toraus (41.). Beim zweiten der folgenden Eckbälle verfehlte Seref Sözer den Kasten (42.).

In den Schlussminuten der ersten Halbzeit war sogar noch zu befürchten, dass die Platzherren ihre Führung einbüßen. Keeper Hassinger war jedoch zwei Mal zur Stelle; einmal klärte er gegen Kaydin per Fuß im Feld und dann hielt er Trisslers Weitschuss, der keinen Abnehmer gefunden hatte (beides 43.). Basti Jell klärte gegen Batarilo ins Seitenaus (44.), bevor Dominik Kugler einen weiteren Ball ebenfalls ins Seitenaus abwehrte (45.). In der einminütigen Nachspielzeit hatten die Gastgeber so richtigen Dusel, als Strass nach Freistoß knapp am Gehäuse vorbei köpfte.

Zum Seitenwechsel schickte Trainer Kleemann den frischen Alex Hassinger anstelle von Dominik Kugler aufs Feld, der in den ersten 45 Minuten mächtig Kilometer gemacht hatte. Allerdings sah der Eingewechselte bereits nach 10 Minuten Gelb wegen eines Fouls an Batarilo (55.). Glücklicherweise stellte der Freistoß der Gäste keine Gefahr dar. Für Belebung in der Offensive sollte Kleemanns zweiter Wechsel sorgen; in der 59. Minute kam Alex Metzger für Sammy Schewe. Ein Ballverlust von Alex richtete keinen Schaden an; im Gegenteil holte sein Bruder André das Spielgerät zurück und passte zu Niek Khazali, dessen Weitschuss allerdings beim Neurieder Keeper endete (60.). Überhaupt kam es immer wieder zur Zusammenarbeit der beiden Brüder, wenn auch vorerst ohne Torerfolg. Ärgerlich war der irrtümliche Abseitspfiff gegen Alex Metzger in der 66. Minute. Aber es wurde noch schlimmer: 3 Minuten später schickte der Unparteiische den Sollner Stürmer nach einem harmlosen Foul für 10 Minuten vom Platz (69.). Nun galt es, die Zeit der Unterzahl ohne Einbruch zu überstehen. Keeper Maximilian Hassinger mit einer Fußabwehr im Feld (69.) und Benni Minov mit tollem Einsatz gegen Kapitän Ralic trugen entscheidend zum Fortbestand der knappen Führung bei. (Ralic sah zudem Gelb wegen eines Fouls an Minov). Der Coach der Heimelf griff zusätzlich zu einer vielleicht unpopulären, aber wirksamen Maßnahme. Er beorderte den mit Gelb belasteten Alex Hassinger wieder auf die Bank und wechselte den größten verfügbaren und zudem äußerst kopfballstarken Spieler ein, nämlich Alex Schrank (74.). Danach führte Niek Khazali den Freistoß wegen des vorausgegangenen Fouls von Ralic aus; Benni Minov nahm den Ball an und traf leider knapp neben das Kreuzeck.

Das Minimalziel „Verteidigung des knappen Vorsprungs“ erreichten die Gastgeber jedenfalls; ab Minute 79 durfte Alex Metzger wieder mitspielen. Kurz darauf hielt Sollns Torhüter sicher gegen den eingewechselten Ziemann (80.). Eine Minute später führte Niek Khazali nach einem Foul an Johannes Campe einen Freistoß vor der Mittellinie aus, und Luis Stephan schoss anschließend aus spitzem Winkel neben das Gehäuse; ein „Vollstrecker“ war nicht in Sicht (81.). Gleich darauf ging es quasi „mit dem Teufel zu“, als weder Alex Metzger noch mehrere Mitspieler den Ball im Tor unterbringen konnten und Neuried das Spiel drehte (82.). Eine Klasse-Abwehrleistung (Jell, Schrank, Bausch, M. Hassinger) untermauerte aber in den Folgeminuten die Führungsrolle der Sollner. Eine hochkarätige Chance der Platzherren durch Alex Metzger verpuffte unglücklicherweise; anstatt selbst abzuziehen wollte er uneigennützig für Johannes Campe auflegen, aber ein Neurieder Abwehrspieler klärte vor Campe (86.). Ebenso wenig Glück hatte Alex Metzger eine Minute später; sein Ball ging ins Toraus (87.).

Danach durfte der starke, aber völlig ausgepumpte defensive Mittelfeldmann Benni Minov Feierabend machen. Trainer Kleemann entschied sich, den inzwischen ausgeruhten Sammy Schewe wieder auflaufen zu lassen, dessen Profil dem von Minov am nächsten kommt (88.). Nur einen „ganz Neuen“ brachte Kleemann noch, nämlich den zweiten großen Verteidiger Anton Buergers für Niek Khazali, der mit Applaus an der Seitenlinie in Empfang genommen wurde (90.). Nachdem sich Johannes Campe und André Metzger erfolgreich gegen einen Angriff von Neuried gestemmt hatten (90.+1), begann die Sollner Offensive, ihre Hochform zu erlangen. Alex Metzger und Seref Sözer, die Beiden, die wiederholt wegen vergebener Chancen der Kritik der Fans ausgesetzt waren, machten es nun supergut, wobei sie von einer Balleroberung von Sammy Schewe und der Weiterleitung durch Luis Stephan profitierten. Alex Metzger legte für Seref Sözer vor, der auf 2:0 erhöhte (90.+2). Mit einem Geniestreich kurz darauf machte Luis Stephan den Deckel drauf, indem er den Gästen kurzerhand den Ball stibitzte und diesen ohne weitere Unterstützung zum 3:0 im Tor unterbrachte.

Geht doch, sagten sich überglückliche Akteure, Betreuer und Fans nach der spannenden Partie. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen ist durch den Sieg momentan auf 2 Punkte geschrumpft. Am kommenden Wochenende empfängt Solln den anderen Bezirksligaabsteiger, nämlich den FC Neuhadern. Dieser hat bislang 29 Punkte auf dem Konto und ist damit ungleich erfolgreicher als Mitabsteiger Neuried, ohne jedoch ganz vorne mitzumischen. Für Solln steht erneut eine Revanche an, denn das Hinspiel im September war – größtenteils durch eigenes Verschulden – mit 1:5 gründlich in die Hose gegangen. Dieses Mal wollen es die Sollner natürlich viel besser machen und hoffen auf die Unterstützung ihrer Fans.