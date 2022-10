Solln weiter auf Tabellenplatz 3 durch knappes 2:1 gegen Milbertshofen

Was sich zu Saisonanfang noch keineswegs abzeichnete, schafften die Sollner am 8. Spieltag am vergangenen Sonntag: sie eroberten mit einem engagierten Auftritt beim FC Kosova Tabellenplatz 3. Viel sprach dafür, dass Solln auch gegen den TSV Milbertshofen als einen Vertreter aus dem „Unterhaus“ würde bestehen können. Größere Probleme mit der Aufstellung gab es bei Solln nicht; der angeschlagene Basti Jell gab grünes Licht für seinen Einsatz. Stammkeeper Hassinger hatte nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub am Vormittag erfolgreich den Kasten der dritten Mannschaft gehütet und stand als Back-up für Fabian Greindl parat, während sein Bruder Alexander als Außenverteidiger in der Startelf auflief.

Sollns junger Torwart hielt gleich zu Beginn einen Freistoß der Gäste. Etwas später verstolperte Tobi Steger eine Chance für Solln, so dass Milbertshofen klären konnte (4.). Danach hatten waren die Gäste am Zug, doch Verteidiger Maxi Morstein konnte gegen Tolla ins Toraus klären; Christian Gerhard und Roman Hof entschärften den Eckball (7.). Es dauerte eine Weile, bis die Gastgeber sich zumindest ein leichtes Chancenübergewicht erarbeiten, aber die Zusammenarbeit der Spieler klappte noch nicht so ganz nach Wunsch. So bekam Gästekeeper Steinbach Simon Metzgers Schuss zu halten, bevor ihn Tobi Steger hätte erreichen können (12.). Die überwiegend recht großen Milbertshofener machten der Sollner Offensive das Leben recht schwer (z.B. Klärung ins Toraus gegen Tischer/12.). Das nötige Glück fehlte auch manchmal; Morsteins Kopfball nach Ecke von Tischer ging über das Gehäuse (13.). Steger scheiterte mit einem Freistoß an Keeper Steinbach (17.), ebenso wie Minov (18.) und Tischer (21.). Tischers Schuss landete im Toraus (25.), desgleichen Minovs Freistoß (27.).

Die Hintermannschaft der Gastgeber machte einen mehr als brauchbaren Job. Christian Gerhard und Maxi Morstein wehrten – beide per Kopf – einen Freistoß ab (27.). Besonders schön war anzusehen, wie sich Kapitän Gerhard nach einem Einwurf der Gäste per Kopf des Balles bemächtigte und mit diesem dann losdribbelte. Nach einigen Anspielstationen war die Gelegenheit aber auch schon wieder vorbei (28.). Zwei Minuten danach wurde Metzger gelegt, doch Minovs Freistoß wurde von der Mauer ins Seitenaus gespielt. Zwei Mal gab es dann Einwurf, dann spielten die Sollner den Ball unbeabsichtigt selbst ins Seitenaus.

Als die Gäste ihrerseits einen Angriff starteten, klärte erst Maxi Morstein und darauf Fabian Greindl, doch Milbertshofen kam wieder in Ballbesitz. Verteidiger Alex Hassinger stieg einmal zu hart ein und sah Gelb (33.). Den Freistoß konnte die Abwehr zum Glück abwehren; den folgenden Eckball ebenfalls. Die Platzherren bastelten weiter an der Führung. Sogar Verteidiger Alex Hassinger kam mit nach vorne, aber sein Querpass ging ins Toraus (38.). Man schrieb bereits die 42. Minute, als Armando Tischer mit einer tollen Balleroberung samt Querpass die Grundlage für das ersehnte 1:0 durch Tobi Steger legte.

In den verbleibenden Minuten der ersten Halbzeit setzten die Gäste alles daran, noch vor der Pause auszugleichen. Das verhinderte freilich die Sollner Abwehr; sogar Armando Tischer brachte sich hinten ein und klärte ins Toraus (45.). Tollas Eckball fiel einer Sollner Kopfabwehr zum Opfer, und der Nachschuss eines Mitspielers ging über den Fangzaun (45.+1). Einen letzten Versuch für die Sollner starteten Roman Hof und Stefan Gerhard, doch Keeper Steinbach fing Gerhards Weitschuss weg (45.+2), bevor der Schiri zur Pause pfiff.

Nach dem Seitenwechsel löste Mittelfeldmann Sammy Schewe Benni Minov ab, und der offensive Denis Falcan kam für Roman Hof. Von den beiden Neuen fiel Sammy Schewe etwas früher mit starken Leistungen auf (z.B. 52./scheitert an Fußabwehr des Keepers). Der „große Auftritt“ von Denis Falcan sollte erst etwas später kommen… Die Heimelf sah sich vermehrt den Angriffen der Milbertshofener ausgesetzt, aber die Defensive hielt. Kapitän Stefan Gerhard setzte sich erst gegen Karabazar durch (52.) und dann gegen Göldeli, so dass Alex Hassinger ins Seitenaus klären konnte (53.). Die Gäste blieben aber weiter gefährlich. Keeper Greindl zeichnete sich mit einer Klasse-Parade über die Latte aus (53.); den anschließenden Eckball klärte Basti Jell ins Seitenaus (54.). Die Sollner 1:0-Führung war unter diesen Umständen eindeutig zu wenig. Stürmer Tobi Steger war in der 54. Minute mit dem gegnerischen Keeper zusammengeprallt (54.) und hatte wenig später bei einem Zuspiel von Tischer das Nachsehen gegen Steinbach (56.). Kurz darauf kam mit Sebi Henrici eine frische Offensivkraft aufs Feld, und Tobi Steger bekam eine Verschnaufpause.