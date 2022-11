Solln verteilt Gastgeschenke an den FC Wacker und verliert mit 1:3

Nach zwei siegreichen Begegnungen in Folge waren die Sollner verhalten optimistisch, dass auch beim FC Wacker etwas zu holen sein könnte, wenngleich der Gegner wie im Hinspiel doch als Favorit gelten musste. Nicht gerade in die Karten spielte den Gästen aber die Tatsache, dass mit Denis Falcan, Armando Tischer und Tobias Steger gleich drei wichtige Offensivspieler fehlten (dazu Anton Buergers bei der Abwehr). In der Startelf bildeten also Simon Metzger, Sammy Schewe, Benni Minov und Sebi Henrici die Offensive.

Doch schon bald gerieten die Pläne der Sollner gewaltig ins Wackeln, denn bei einer Abwehraktion verlieh Stefan Gerhard dem Ball per Kopf die falsche Richtung und traf ins eigene Netz (1:0/3.). Nur wenige Minuten später pfiff Schiri Decker Foul gegen Sollns Sebi Seidel für eine Aktion gegen Wasner; die Fans hätten es eigentlich anders herum erwartet. Der Freistoß für die Wackeraner richtete keinen Schaden an, doch Seidel musste wegen der vorausgegangenen Kollision bereits jetzt verletzt raus. Die Einwechslung des offensiven Seref Sözer machte natürlich eine Umstellung des Systems erforderlich (8.).

Das Chancenübergewicht lag bei den Hausherren, wenngleich die Sollner sich zwischendurch ein paar Chancen erarbeiteten. Sammy Schewe scheiterte an Keeper Bathe (11.), und etwas später wurde er von der Wacker-Abwehr derart gestört, dass diese ins Toraus klären konnte (Börner klärt Metzgers Eckball per Kopf/15.). Kurz darauf brachte Simon Metzger einen tollen Ball nicht im Kasten unter (16.). Dann waren die Sollner hauptsächlich damit beschäftigt, den Gegner am Toreschießen zu hindern. Erst Simon Metzger brachte seinen Stürmerkollegen Sebi Henrici in eine aussichtsreiche Position, doch Keeper Bathe vereitelte die Chance. Allerdings war Henrici nach Seidel und Jell bereits der dritte Spieler, der eine Unterbrechung wegen Verletzung benötigte. Für Jell und Henrici ging es zum Glück weiter. In der 26. Minute pfiff Schiri Decker allerdings ein Foul von Jell im Strafraum, worüber man geteilter Meinung sein konnte. Jedenfalls trat Ochsendorf zum Elfmeter an und versenkte den Ball links unten zum 2:0 für Wacker - ohne Chance für Fabian Greindl im Sollner Tor (27.).

In der Offensive hatten die Sollner in der restlichen ersten Halbzeit wenig Gelegenheiten, wenn man von den drei Schüssen von Schewe absieht (gehalten/31.; zum Torwart geklärt/43.; am Tor vorbei/45.+2). Vor der letztgenannten Szene gefiel auch Sebi Henricis unermüdlicher Einsatz; Henrici musste sich aber dem Wackeraner Börner geschlagen geben. Man muss der Gästeelf allerdings zugutehalten, dass sie mit allen Kräften verhinderte, dass die Platzherren das von ihrem Trainer geforderte dritte Tor vor der Pause erzielten. Die Glanzparade von Fabian Greindl gegen Ochsendorf (37.) war nur eine von mehreren erfolgreichen Aktionen in der eigenen Hälfte. Darüber hinaus ließ Ochsendorf, die Nr. 2 der Wacker-Torschützenliste, eine gute Gelegenheit in der 39. Minute liegen, als er weit über den Kasten schoss. Nicht viel besser erging es Wasner (Kopfball drüber/35.; vorbei/40.).

Zum Seitenwechsel brachte Coach Blasenbreu für Sebi Henrici den noch schnelleren Marco Blanco, der zuletzt als Torschütze in der zweiten Mannschaft aufgefallen war. Tatsächlich zeigte Solln bald ein erhöhtes Tempo, doch zunächst mussten weitere Möglichkeiten der Gastgeber verhindert werden (Greindl hält Weitschüsse von Börner/46. und Dennert (47.). Kurz darauf scheiterten Simon Metzger an Mecikukic und Sammy Schewe an Keeper Bathe (47.). Auf der anderen Seite erwischte Ochsendorf den Weitschuss eines Mitspielers nicht (49.), und Sollns Verteidiger Morstein nahm Son (49.) und Berntsen (50.) den Ball ab, bevor Greindl wiederum einen Weitschuss von Taverna sicher parierte (52.)

Für Solln vergab Sammy Schewe nach toller Balleroberung von Christian Gerhard und Zuspiel von Benni Minov eine dicke Chance, als er den Ball derart verzog, dass dieser links vorbei ging (54.). Wenig später störte Christian Gerhard den eingewechselten Mecikukic so effektiv, dass dieser im spitzen Winkel hinters Tor schoss (55.). Nur ein paar Minuten darauf ging Stefan Gerhard, mit nach vorne, verfehlte das Gehäuse jedoch (58.). Ein Torerfolg hätte ihm nach dem Missgeschick in der Anfangsphase zweifellos gutgetan, doch es war nicht sein Spiel; in der 59. Minute verließ der Sollner Kapitän das Feld und Sebi Henrici kam zurück. Kurz danach ging auch der jüngere Bruder Christian Gerhard nach einer riesigen Laufleistung runter und machte Platz für seinen frischen Namensvetter Christian Wiemann (62.).