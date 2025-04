Solln kann trotz besserer 2. Halbzeit in Großhadern nicht punkten

Die Sollner Erstvertretung hat bestimmt mitverfolgt, dass der heutige Gastgeber TSV Großhadern unter der Woche das Nachholspiel gegen den MTV mit 1:2 verloren hat. Angesichts des knappen Resultats konnte man aber keineswegs auf einen leicht zu schlagenden Gegner schließen. Dennoch hofften die Gäste darauf, Punkte mitzunehmen, zumal Tabellennachbar FC Bosna i Hercegovina am frühen Nachmittag das Lokalderby gegen die SpVgg Thalkirchen für sich hatte entscheiden können und sich an den Sollnern auf den 7. Platz vorbeigeschoben hatte.

Bereits in der 6. Minute zappelte ein Ball von Sebi Henrici im Netz, aber vorher hatte Schiri Huber Abseits gepfiffen. Ansonsten sahen die mitgereisten Fans lange Zeit nicht viel von der Sollner Offensivabteilung, sondern mussten vielmehr gelegentlich ihre bangen Blicke auf das Tor richten. In der 11. Minute hatte Keeper Maximilian Hassinger einen Drehschuss von Marvin Jike sicher. Wenig später ließ sich sein Bruder, Außenverteidiger Alex Hassinger, von Zlatan Salihagic austanzen; der traf aber nur ins Toraus (12.). Gut dagegen klärte Alex Hassinger später gegen denselben Spieler; Rieders Nachschuss verfehlte jedoch den Kasten (20.). Ein Freistoß von Jürgens und zugehörige Nachfolgeaktionen hielten die Gäste in Atem; zunächst wehrte Johannes Campe den Freistoß per Kopf ab, dann klärte Tristan Römpp ebenfalls per Kopf gegen Kapitän Michael Pautz. Jike und Aykac hatten kein Glück mit dem Nachschuss; in einen nochmaligen Nachschuss hinein pfiff der Schiri ab (23.). Kurz darauf setzte Salihagic abermals zu einem Drehschuss an, der dieses Mal präziser ausfiel. Keeper Hassinger musste beide Fäuste einsetzen. Die folgende, durch M. Pautz ausgeführte Ecke geriet allerdings nicht präzise genug, so dass Aykac einen neuen Anlauf nehmen musste, womit Alex Hassinger keine Mühe hatte (25.).

Coach Blasenbreu brachte folglich schon zum Wiederanpfiff einen neuen Mann: Lucas Painter ersetzte Benni Minov. Die Sollner starteten wesentlich temperamentvoller in die zweite Halbzeit, und schon funktionierte es: Basti Jell und Tristan Römpp drehten einen Freistoß von Daqo, dann spurtete Lejs Dedic los und ließ sich nicht mehr bremsen. Dieses Mal war Keeper Thiel geschlagen und musste den Ball zum 2:1-Anschlusstreffer passieren lassen (47.). Wenig später war der Haderner Schlussmann hingegen auf dem Posten, als er Henricis Ballannahme nach Zuspiel von Dedic verhinderte (49.). Weitere 2 Minuten danach zeigte Thiel ebenso wie Sollns Seref Sözer Einiges an sportlichem Können, wobei allerdings Thiel mit seiner Fußabwehr Sieger blieb (51.). In der 56. Minute benötigte Thiel freilich die Unterstützung seiner Vorderleute, als er den Ball fallen ließ und Seref Sözer dies ausnutzen wollte.

Die Gastgeber hätten gern den alten Vorsprung wieder hergestellt, doch die Sollner waren auf der Hut. Luca Bausch nahm Jike den Ball ab und klärte ins Seitenaus (58.), bevor Keeper Hassinger super gegen Salihagic hielt (59.). In der 64. Minute bekamen die Gäste nach Foul an Johannes Campe einen Freistoß zugesprochen (+ Gelb für Daqo wegen Meckerns), aber Luca Bausch trat ihn zu weit für Alex Hassinger (65./Toraus). Bald darauf zwang Lucas Painter den heimischen Keeper zu einer Fußabwehr (66.). Dann setzte sich Paintner gegen Daqo durch und wollte anschließend Lejs Dedic bedienen, aber der Ball kam nicht an (69). In das von Tristan Römpp für Seref Sözer vorgesehene Zuspiel warf sich der Haderner Torhüter, der auch André Metzgers anschließenden Eckball hielt (70). Nicht wahrhaben wollte der Anhang der Hausherren den Abseitspfiff gegen ihren Kapitän Michael Pautz, dessen Treffer nicht zählte (70. + Gelb für Aykac).

Bei den Gästen kamen dann zwei frische Kräfte aufs Feld. Luis Rieniets lief anstelle von Alex Hassinger auf, während Dominik Kugler Sebi Henrici ersetzte (71.). Leider waren die beiden Neuen noch nicht eingespielt; Luis Rieniets‘ Ball ging vor Dominik Kugler ins Seitenaus (72.). Den folgenden Angriff der Haderner überstanden die Sollner ohne Schaden. Erst klärten sie ins Toraus, danach wehrte Luca Bausch Salihagics Eckball per Kopf ab (74.). Lejs Dedic nutzte den Stolperer des eingewechselten Okorn und zog nach vorne, aber da war Okorn schon wieder da und klärte vor Seref Sözer (74.). Kein Glück hatte Basti Jell mit seinem Freistoß; Addae köpfte den Ball ins Toraus. Auch aus den beiden folgenden Eckbällen konnte Solln nichts machen.

Auf der anderen Seite hatte Lejs Dedic maßgeblichen Anteil daran, dass Jürgens nicht richtig zum Abschluss kam (78.). Gefährlich hätte der Freistoß nach einem Mini-Foul von Tristan Römpp werden können, aber der anschließende Fallrückzieher wurde unschädlich gemacht (79.). Nebenbei bemerkt wunderte sich selbst das heimische Lager über die gelbe Karte für Römpp. Ungleich dramatischere Szenen spielten sich kurz darauf vor dem gegenüberliegenden Tor ab. Addae rutschte sinnlos in den am Boden liegenden Sollner Torhüter Maximilian Hassinger rein und traf diesen am Knöchel (eine Karte gab es hierfür nicht). Hassinger stand zwar kurze Zeit später wieder auf, konnte jedoch nicht weiterspielen. Da machte es sich bezahlt, dass Torwartkollege Fabian Greindl nach dem (leider verloren gegangenen) Spiel der dritten Mannschaft bei Croatia während der schon laufenden zweiten Halbzeit, aber dennoch rechtzeitig in der Heiglhofstraße eingetroffen war. Greindl konnte sogleich für seinen verletzten Teamkameraden einspringen (82.). Kurz darauf kam auch noch Chris Gerhard für Johannes Campe (84.). Damit war aber das Wechselkontingent ausgeschöpft, so dass sich für den jüngsten der Hassinger-Brüder, Chris, keine Einsatzmöglichkeit mehr ergab.

Einen kurzen Moment lang sah es so aus, als ob sich auch Ersatztorwart Greindl etwas zugezogen hatte; Greindl hatte ein seltsames Gefühl im Knie verspürt und angesichts seiner jüngeren Verletzungsgeschichte Schlimmeres befürchtet, konnte aber bald Entwarnung geben (88.). Kurz vor dem Schlusspfiff wehrte er eindrucksvoll gegen den wenige Minuten zuvor aufs Feld gekommenen Stubhan per Fuß ab. Das war gleichzeitig die letzte Aktion des Spiels. Eines der Fragezeichen in diesem Spiel war, warum der Schiedsrichter trotz der langen Behandlungspause von Keeper Hassinger nicht einmal einen Teil der angekündigten Nachspielzeit gewährte. So hatten die Gäste keine Gelegenheit mehr, wenigstens noch einen Punkt zu holen. Trotz der sichtlichen Steigerung in den zweiten 45 Minuten hatten die Sollner es freilich schon früher verpasst, ihre Gelegenheiten etwas zwingender zu gestalten.

Die Folge ist, dass Solln nun auf Tabellenplatz 8 abgerutscht ist und 2 Punkte Rückstand auf den FC Bosna i Hercegovina hat. Und am kommenden Sonntag kommt zum Auftakt einer Serie von 3 Heimspielen ausgerechnet der MTV nach Solln. Allerdings ist der Tabellenzweite derzeit alles andere als stabil; dem knappen 2:1-Sieg in Großhadern am Donnerstag folgte eine 0:4-Klatsche bei Schlusslicht FT Gern - vielleicht ein kleiner Lichtblick und eine Chance für Solln.