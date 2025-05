»Soll wieder aufwärts gehen«: Malching angelt sich Unterbuchberger

Beim TSV-DJK Malching gibt es zur neuen Saison eine Veränderung auf der Kommandobrücke, denn Spielertrainer Benedikt Oppowa hört nach vier Jahren auf. Als Nachfolger konnten die Verantwortlichen einen alten Bekannten engagieren: Daniel Unterbuchberger übernimmt das Coaching. Der ehemalige Landesliga-Fußballer fungierte bereits in der Kreisklassen-Saison 2013/2014 als spielender Chefanweiser des Klubs. Bis zum Herbst vergangenen Jahres fungierte der in Bad Füssing lebende Unterbuchberger als U19-Coach des 1. FC Passau. Mit der U17 der Dreiflüssestädter schaffte der 40-Jährige 2023 den Aufstieg in die Landesliga.

"Wir hatten schon vor der Saison vereinbart, dass es für Benedikt Oppowa die letzte Saison sein wird. Intern haben wir lange überlegt, wie wir uns künftig auf der Trainerposition aufstellen wollen. Wir haben eine junge Mannschaft und sind davon überzeugt, dass in dieser viel Potenzial steckt. Daniel ist kein Unbekannter in Malching und weist nicht nur eine beeindruckende Bilanz als Spieler und Trainer vor, sondern bringt auch sehr viel Leidenschaft für den Fußball mit. Er hat zahlreiche Erfahrungen in verschiedenen Ligen gesammelt und versteht es, Talente gezielt zu fördern und weiterzuentwickeln. Glücklicherweise waren wir sofort auf einer Wellenlänge wurden uns schnell einig. Wir sind davon überzeugt, dass Daniel der Mannschaft viel beibringen kann und wird", gibt die Malchinger Abteilungslleiterin Adriana Ciurlia zu Protokoll.







"Die Verantwortlichen haben sich extrem um mich bemüht und ich bin gerne bereit, zu helfen. Nach einer schwierigen Saison soll wieder aufwärts gehen. Positiv stimmt mich, dass Benedikt Oppowa in den vergangenen Jahren einiges vorangebracht hat und eine intakte Mannschaft hinterlässt, in der deutlich mehr Potenzial steckt, als es ihr derzeitiger Tabellenstand vermuten lässt“, erklärt Daniel Unterbuchberger, dem aber bewusst ist, dass beim Rangvorletzten der A-Klass Pocking keine Wunderdinge zu erwarten sind: "Es geht darum, dass die Spieler Spaß haben, gerne ins Training gehen und sich verbessern wollen. Mit Wille, Leidenschaft, Ehrgeiz und Fleiß sowie einer einfachen Spielidee wollen wir in der Tabelle eine ordentliche Rolle spielen. Diese Dinge wollen wir gemeinsam umsetzen.“ Der Vollblut-Fußballer möchte gerne noch den einen oder anderen Neuzugang an Land ziehen: "Diesbezüglich sind wir sehr bemüht, noch ist aber nichts spruchreif.“