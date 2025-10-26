Soll uns mal keiner abschreiben - Platten meldet sich mit 4:1 zurück

Mit einem deutlichen und verdienten 4:1 Heimsieg über den FC Traben Trarbach hat sich der TuS Platten (hoffentlich) in der Erfolgsspur zurückgemeltet. Als Teambuilding-Maßnahme traf sich die Mannschaft bereits drei Stunden vor dem Spiel zu einem gemeinsamen Frühstück auf Elsenborn. Scheinbar eine Maßnahme die Früchte getragen hat. Denn das Team setze alle Vorgaben und alles was wir uns vorgenommen hatten hervorragend um.

Schon nach wenigen Minuten scheiterte Joel Güth im eins gegen eins am Torwart. Die erste Chance für Traben Trarbach nach sieben Minuten, doch Bautz traf mit seinem Schussversuch den eigenen Mann. Zwölfte Minute, schöner Einsatz von Joel Güth der zur Grundlinie zieht. Der Abschluss von seinem Bruder Jannis wird gut gehalten von Keller. Auch ein Schussversuch von Görgen blieb erfolglos (16.). Nach 20 Minuten die Führung für Platten. Einen Flatterball von Joel Güth kann Keller nur klatschen lassen, Niclas Görgen kommt aus dem Rückraum und verwandelt zur Führung. Doch die Gäste konnten nach 27 Minuten ausgleichen. Langer Freistoß aus dem Halbfeld, Eckstein hält sieben Meter vor dem Tor den Fuß hin und verlängert ins lange Eck. Nachdem beide Mannschaften eine weitere Chance vergeben hatten kam Platten zur erneuten Führung. Feiner Pass von Steinbach auf Jannis Güth, Körpertäuschung an der Strafraumgrenze und vor dem Torwart eiskalt geblieben (34.). Der TuS blieb auf dem Gaspedal. 40. Minute, Joel Güth bekommt nach einem Kabinettstückchen im Strafraum den Tritt in die Hacken. Neumann Morbach tritt zum Elfmeter an und verwandelt zum 3:1. Noch vor der Pause hätte Joel Güth die Führung ausbauen können, doch wieder scheiterte er im eins gegen eins am Torwart.