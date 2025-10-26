Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Soll uns mal keiner abschreiben - Platten meldet sich mit 4:1 zurück
Mit einem deutlichen und verdienten 4:1 Heimsieg über den FC Traben Trarbach hat sich der TuS Platten (hoffentlich) in der Erfolgsspur zurückgemeltet. Als Teambuilding-Maßnahme traf sich die Mannschaft bereits drei Stunden vor dem Spiel zu einem gemeinsamen Frühstück auf Elsenborn. Scheinbar eine Maßnahme die Früchte getragen hat. Denn das Team setze alle Vorgaben und alles was wir uns vorgenommen hatten hervorragend um.
Schon nach wenigen Minuten scheiterte Joel Güth im eins gegen eins am Torwart. Die erste Chance für Traben Trarbach nach sieben Minuten, doch Bautz traf mit seinem Schussversuch den eigenen Mann. Zwölfte Minute, schöner Einsatz von Joel Güth der zur Grundlinie zieht. Der Abschluss von seinem Bruder Jannis wird gut gehalten von Keller. Auch ein Schussversuch von Görgen blieb erfolglos (16.). Nach 20 Minuten die Führung für Platten. Einen Flatterball von Joel Güth kann Keller nur klatschen lassen, Niclas Görgen kommt aus dem Rückraum und verwandelt zur Führung. Doch die Gäste konnten nach 27 Minuten ausgleichen. Langer Freistoß aus dem Halbfeld, Eckstein hält sieben Meter vor dem Tor den Fuß hin und verlängert ins lange Eck. Nachdem beide Mannschaften eine weitere Chance vergeben hatten kam Platten zur erneuten Führung. Feiner Pass von Steinbach auf Jannis Güth, Körpertäuschung an der Strafraumgrenze und vor dem Torwart eiskalt geblieben (34.). Der TuS blieb auf dem Gaspedal. 40. Minute, Joel Güth bekommt nach einem Kabinettstückchen im Strafraum den Tritt in die Hacken. Neumann Morbach tritt zum Elfmeter an und verwandelt zum 3:1. Noch vor der Pause hätte Joel Güth die Führung ausbauen können, doch wieder scheiterte er im eins gegen eins am Torwart.
In der zweiten Hälfte ebbte das Spiel auch wegen den schlechter werdenden Platzverhältnissen etwas ab. 50. Minute, Traben Trarbach mit Zug zum Tor, Klein eilt aber aus seinem Tor und klärt die Situation. Die erste Cchance für Platten nach 62 Minuten, Jannis Güth zieht mal aus über 20 Metern ab, aber drei Meter vorbei. Nach 72 Minuten Heckenthaler einschussbereit vor dem Tor, im letzten Moment wird der Ball aber von einem Verteidiger abgegrätscht. Im Gegenzug überraschend die Abschlusschance für Bautz, aber drei Meter drüber. Zum Ende hin belohnte sich Joel Güth dann doch noch für seine hervorragende mannschaftsdienliche Leistung. Und seinen Torfluch gleich mit! Nach Pass von Steinbach war er wieder auf dem Weg richtung gegnerisches Tor, dieses mal konnte er Keller zum 4:1 Endstand überwinden.
Für den TuS Platten ein versöhnlicher Abschluss im letzten Heimspiel vor der Winterpause. Zum Abschluss des Jahres muss man noch zwei mal in der Fremde antreten. Am kommenden Samstag geht es zum SV Klausen, in der darauffolgenden Woche zur zweiten Mannschaft des SV Lüxem.