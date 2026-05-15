„Soll keine Spaßveranstaltung werden“ – Olching muss nach Feierwoche zu Pullach Letzter Spieltag für den Meister von Dirk Schiffner · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Kerem Kavuk vom SC Olching (weißes Trikot) im Spiel gegen den SV Planegg (in Schwarz). – Foto: Carmen Voxbrunner

Nach einer Woche im Meisterrausch ruft wieder der Bezirksliga-Alltag. Der SC Olching ist am Samstag zu Gast beim SV Pullach.

Noch einmal 90 Minuten, dann ist die Bezirksliga für den SC Olching schon wieder Geschichte – diesmal allerdings als Meister. Nach dem am vergangenen Wochenende perfekt gemachten Wiederaufstieg in die Landesliga steht am Samstag um 14 Uhr nur noch das Saisonfinale beim SV Pullach an. Viel Raum nahm diese Partie in Olching unter der Woche allerdings nicht ein. Die beiden Trainingseinheiten wurden kurzerhand gestrichen. „Die Jungs haben sich ein straffes Feierprogramm auferlegt“, sagte Trainer Felix Mayer mit einem Schmunzeln. Ganz locker angehen will der SCO das Spiel trotzdem nicht. „Das soll keine Spaßveranstaltung werden“, betonte Mayer. Spätestens mit dem Anpfiff werde der Fokus wieder da sein. „Dafür sind sie zu ehrgeizig.“

Morgen, 14:00 Uhr SV Pullach SV Pullach SC Olching SC Olching 14:00 PUSH