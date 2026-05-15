„Soll keine Spaßveranstaltung werden“ – Olching muss nach Feierwoche zu Pullach

Nach einer Woche im Meisterrausch ruft wieder der Bezirksliga-Alltag. Der SC Olching ist am Samstag zu Gast beim SV Pullach.
Noch einmal 90 Minuten, dann ist die Bezirksliga für den SC Olching schon wieder Geschichte – diesmal allerdings als Meister. Nach dem am vergangenen Wochenende perfekt gemachten Wiederaufstieg in die Landesliga steht am Samstag um 14 Uhr nur noch das Saisonfinale beim SV Pullach an.
Viel Raum nahm diese Partie in Olching unter der Woche allerdings nicht ein. Die beiden Trainingseinheiten wurden kurzerhand gestrichen. „Die Jungs haben sich ein straffes Feierprogramm auferlegt“, sagte Trainer Felix Mayer mit einem Schmunzeln. Ganz locker angehen will der SCO das Spiel trotzdem nicht. „Das soll keine Spaßveranstaltung werden“, betonte Mayer. Spätestens mit dem Anpfiff werde der Fokus wieder da sein. „Dafür sind sie zu ehrgeizig.“
Hinter den Kulissen laufen die Planungen für die Landesliga längst. Fest steht, dass Leon Heinzlmair, Adnan Ribo, Florian Obermeier, Elias Scheichlarabadi und Alexander Masel den Verein verlassen werden. Scheichlarabadi und Masel legen eine Fußballpause ein. Obermeier zieht es nach mehr als 13 Jahren beim SCO wohl zum SV Waldeck-Obermenzing, Ribo kehrt nach nur einer Saison zum SC Maisach zurück.
Besonders schmerzen dürfte der Abgang von Heinzlmair. Der 21-Jährige gehörte mit 27 Einsätzen, zwölf Toren und acht Vorlagen zu den prägenden Spielern der Saison und wechselt zum künftigen Ligarivalen TSV Jetzendorf.
Dem stehen acht Neuzugänge gegenüber – viele junge, talentierte Spieler. Namen wollte Mayer noch nicht nennen. Klar ist aber die Richtung: „Wir werden den Olchinger Weg weitergehen.“ Das Ziel für die neue Saison ist bodenständig formuliert: erst einmal der Klassenerhalt. (Dirk Schiffner)