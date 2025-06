„Soll keine einmalige Sache bleiben“: Walpertskirchen will in der Bezirksliga angreifen

Ordentlich strecken muss sich heute Abend die BSG um Torwart und Spielertrainer Florian Leininger. – Foto: Dominik Findelsberger

Neuling Walpertskirchen will mit Routiniers die Klasse in der Bezirksliga halten. Nach drei Wochen Pause startete der SVW wieder in die Vorbereitung.

Am Montag hat das Projekt Bezirksliga für Dorfclub SV Walpertskirchen begonnen. Nach drei Wochen Pause bat Trainer Sepp Heilmaier seine Mannen wieder auf den Trainingsplatz, am Sonntag steht bereits das erste Testspiel auf dem Programm. Und das Ziel ist klar: „Das Jahr in der Bezirksliga soll keine einmalige Sache bleiben“, umschreibt es der Coach. Dabei helfen sollen zwei äußerst erfahrene Neuzugänge. Zwar hätten seine Jungs den erstmaligen Aufstieg von der Kreis- in die Bezirksliga auf Mallorca ausgiebig gefeiert, allerdings bescheinigte Heilmaier, dass sie ihre Hausaufgaben in Sachen Fitness erledigt hätten und sich bereits wieder in guter Verfassung befänden.

Was seiner Mannschaft in der vergangenen Saison vielleicht gefehlt habe, sei die Erfahrung gewesen. Um gerade die jungen Talente im Kader, die zum großen Teil trotz zahlreicher Anbändelversuche den Verlockungen anderer Clubs widerstanden hätten, reifen zu lassen, verpflichtete der SV Walpertskirchen mit Torhüter Florian Leininger und Mittelfeldspieler Felix Zehetmaier zwei äußerst erfahrene Akteure. Leininger und Zehetmaier verstärken Walpertskirchen in der Bezirksliga