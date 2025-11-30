Solinger Teams im Gleichschritt, FC Kosova beendet Sieglosserie

Am Freitagabend gab es drei klassische Big Points für den VfB Hilden II. Nach einem 3:1-Erfolg gegen den SSV Bergisch Born - einem Konkurrenten im Abstiegskampf - sieht das Tabellenbild schon nicht mehr allzu verheerend aus. Der vorzeitige Rückzug des TVD Velbert spielte den Hildenern dahingehend auch wesentlich in die Karten. Ebenfalls am Freitag kämpfte sich TuRU Düsseldorf nach frühem Zwei-Tore-Rückstand gegen Victoria Mennrath wieder zurück in die Partie.

Dank Doppelpacker Fatlum Ahmeti ist der FC Kosova Düsseldorf wieder zurück in der Erfolgsspur. Ganz oben droht die 1. Spvg Solingen-Wald 03 der Konkurrenz davonzulaufen, der DV Solingen ist mit acht Punkten Rückstand erster Verfolger, hat aber auch schon ein Spiel mehr auf dem Konto. Dahinter holten die VSF Amern drei Achtungspunkte gegen den SC Union Nettetal. Der FC Remscheid kommt nicht so richtig von der Stelle.

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

Es begann eigentlich komplett nach Gusto der Mennrather. Lebensversicherung Paul Szymanski brachte die Victoria mit einem Doppelschlag (7., 15.) schon innerhalb der ersten Viertelstunde auf die Siegerstraße. Doch die TuRU gab sich nicht auf, verkürzte noch innerhalb der ersten 45 Minuten durch Amin Saouti (34.) und legte in der Schlussphase per Strafstoß von Sahin Ayas noch einmal nach (82.). Somit gehen die beiden Tabellennachbarn im oberen Drittel zunächst auf der Stelle.

Zwar ging der SSV früh durch Francesco di Donato in Führung (11.). Die Hildener drehten jedoch noch innerhalb der ersten Hälfte durch Amine Feldaoui (18.) und Emmanuel Yeboah (40.) die Partie. In der Schlussphase machte Marvin Theis mit seinem Treffer zum 3:1 den Sack zu, wodurch die Hildener der direkten Konkurrenz nach langer Zeit wieder auf die Pelle rücken.

VfB 03 Hilden II – SSV Bergisch Born 3:1

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz, Josip Bilac, Yavuz Erdogan (67. Tymoteusz Konrad Szymanski), Leon Prokshi, Armend Likaj (88. Leander Boden), Amine Feldaoui (67. Shuto Utsugi), Luke Kawabe, Marvin Michell Theis (87. Oleksii Karas), Yusuke Okuda, Emmanuel Yeboah (90. Kadir Vatanel) - Trainer: Koray Sakacali

SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Anouar Isaoui, Furkan Kücüktireli, Tarik Makkaoui, Ruben Schmitz-Heinen, Marvin Brüggehoff, Luca Gonzalez Dantas, Francesco Leonardo Di Donato, Marvin Pak - Trainer: Tim Janowski

Schiedsrichter: Moritz Behrend (Krefeld)

Tore: 0:1 Francesco Leonardo Di Donato (11.), 1:1 Amine Feldaoui (18.), 2:1 Emmanuel Yeboah (40.), 3:1 Marvin Michell Theis (86.)

Das Duell der Aufsteiger geht an den Gastgeber aus Solingen. Nach einer guten halben Stunde macht der TSV Solingen bereits alles klar. Zunächst bringt Jan Niklas Tkacik (15.) die Solinger in Führung, ehe ein Doppelschlag durch Alexander Klatt (29.) und erneut Tkacik (32.) folgt. In der Schlussphase macht Tom Gray (86.) endgültig den Deckel drauf. Die Solinger holen ihren sechsten Saisonsieg, während der FC Wülfrath den wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller nicht gehen kann. TSV Solingen – 1. FC Wülfrath 4:0

TSV Solingen: Luca Novodomsky, Nektarios Romas, Marcel Gerasch (87. Daniel Charmelagne Akué), Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Cedric Kareem Ben Zid, Alexander Klatt (65. Torben Rüdingloh), Jan Niklas Tkacik (75. Tom Gray), Jannik Weber (58. Severin Krayer), Jasper Teske (81. Justin Gregor Niedworok) - Co-Trainer: Tim Evertz - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic (49. Youssef El Boudihi), Alex Fagasinski (76. Jacob Sami Jawad), Lukas Trier, Ebrahim Omayrat, Robin Köhler, Florian Schikowski, Ryo Matsutaka (46. Giuseppe Raudino), Gian-Luca Bühring, Athanasios Xiros (76. Nico Köhler) - Trainer: Joscha Weber

Schiedsrichter: Timur Kaan Özcelik - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Jan Niklas Tkacik (15.), 2:0 Alexander Klatt (29.), 3:0 Jan Niklas Tkacik (32. Foulelfmeter), 4:0 Tom Gray (86.)

Die Sieglosserie von Union Nettetal hält weiter an. 43 Minuten lang bleibt die Partie gegen die VSF Amern torlos, bis Luca Dorsch kurz vor der Halbzeit einnetzt. Nach einer Halbfeldflanke von Hajime Yokota landet der Ball nach missglückten Klärungsversuchen auf dem Schlappen von Dorsch, der das Spielgerät trocken am Nettetaler Schlussmann vorbeischießt. Keine zehn Minuten nach Wiederanpfiff tritt Selman Sevic (54.) nach Foulelfmeter an Malte Knops zum Strafstoß an und versenkt den Ball wuchtig im linken Eck. Moritz Kosfeld ahnt die Ecke, bekommt die Fingerspitzen aber nicht mehr dran – 2:0. Mit eigentlich noch genügend Zeit auf der Uhr erzielt Tomi Alexandrov (65.) den 1:2-Anschlusstreffer. Nach einem Foulspiel bringt Chisato Suda den Ball auf den Kopf von Alexandrov, der sehenswert aus knapp zehn Metern per Kopf vollendet. Der 2:1-Sieg lässt Amern weiter vom Aufstieg träumen. SC Union Nettetal – VSF Amern 1:2

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Heise, Luka Drca, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer, Mats Platen, Chisato Suda, Archil Ismail, Nico Zitzen (58. Tomi Alexandrov), Noel Gergorec (59. Jan Pöhler), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc - Co-Trainer: Dominik Pasculli - Co-Trainer: Blerim Rrustemi

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Shogo Taniguchi, Micael Nack, Niklas Thobrock, Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa, Johannes Hamacher, Malte Knop, Luca Dorsch - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Schiedsrichter: Alexander Tiemann (Duisburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Luca Dorsch (43.), 0:2 Selman Sevinc (54. Foulelfmeter), 1:2 Tomi Alexandrov (65.)

Zunächst isolierten sich die beiden Seiten, klare Torchancen ließen dabei auch auf sich warten. Nach gut einer halben Stunde schließlich wurde die SGU zwingend. Shuki Hamanosono brachte die Gäste in Führung (33.). Im zweiten Durchgang war der FC Remscheid schließlich gefordert, musste mehr investieren und lieferte auch. Nach einer zuvor guten Phase sorgte Antonio Zupo infolge eines Eckstoßes wieder für Gleichstand (74.). Trotz insgesamt ordentlicher Vorstellung reichte es für den ehemaligen Zweitligisten aber nicht für den Dreier. Im Tabellenkeller geht es weiter eng zu, der VfB Hilden II rückt im Windschatten unter anderem auch näher.

FC Remscheid – SG Unterrath 1:1

FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Niklas Burghard, Daniel Saibert, Antonio Zupo, Dominik Heinen (84. Andrii Pedchenko), Ramzi Ben Hamada, Vittorio Di Mari, Furkan Tasdemir (63. Koya Shirahata), Luka Sola, Leonhard Fronia (46. Stanislao Apicella) - Co-Trainer: Nermin Jonuzi - Trainer: Björn Joppe - Co-Trainer: Mike Kupfer

SG Unterrath: Max Möllemann, Michael Blum, Alexander Straeten, Aleksandr Rybakov, Oluremi Martins Williams, Ionas-Apostolos Frantzozas (35. Ibrahim Jaha), Christian Bus (65. Max Kohmann), Bünyamin Dogan (71. Ahmad Ali), Shuki Hamanosono, Antonio Munoz-Bonilla, Elias Dian (78. Nicholas Farin Horn) - Trainer: Deniz Aktag - Co-Trainer: Ismail Hajjam - Co-Trainer: Tarek Idris

Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Shuki Hamanosono (33.), 1:1 Antonio Zupo (74.)

Gegen den gewohnt unangenehmen Aufsteiger Gnadental taten sich auch die Solinger schwer. Bilal El Ouamari erlöste Ditib Vatanspor per Kopf (33.), im zweiten Durchgang behielt Kapitän Tarkan Türkmen vom Punkt die Nerven (69.). Die Gäste schoben sich in der Folge aber noch einmal ran, Oliver Wargalla zeigte einmal mehr seinen Riecher mit seinem achten Treffer (76.). Für ein Comeback sollte es aber nicht reichen. Das Team von Engin Kizilarslan ist wieder der ersten Verfolger vom Stadtrivalen, muss für das zweite Halbjahr aber deutlich mehr Konstanz an den Tag legen, um noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden zu können. DV Solingen – DJK Gnadental 2:1

DV Solingen: Florian Ricken, Rafu Numakunai, Samir Azirar, Ilias El Joudi, Tuncay Muhammet Altuntas, Kosei Fujita, Mohamed Aaross (88. Kentaro Fukuta), Ali-Can Ilbay, Tarkan Türkmen (79. Eray Yigiter), Salim El Fahmi (79. Riyan Khan), Bilal El Ouamari (88. Sercan Er) - Trainer: Engin Kizilarslan

DJK Gnadental: Nico Bayer, Marc Pfeil, Steven Dyla, Tolga Erginer, Marvin Meirich (72. Anas Lambrabti), Vojno Jesic, Milos Jesic, Malte Hauenstein, Oliver Wargalla, Marco Lüttgen (85. Silas Armah), Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky

Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 89

Tore: 1:0 Bilal El Ouamari (33.), 2:0 Tarkan Türkmen (69. Handelfmeter), 2:1 Oliver Wargalla (76.)

Die Durststrecke für den FC Kosova hat ein Ende. Nachdem Velbert zunächst aber noch die Sorgenfalten der Düsseldorf mit dem Führungstreffer von Prosper Malua-Kikangila (19.) vertieften, durften die Gäste wieder auf ihren Leistungsträger der Vorsaison bauen. Fatlum Ahmeti drehte die Partie im zweiten Durchgang zugunsten des FC Kosova höchstpersönlich (50.,61.) In der Schlussphase wurde es dann noch einmal heiß, doch mit jeweils einem weiteren Treffer auf beiden Seiten durften die Düsseldorfer nach vier Niederlagen in Folge wieder einen Sieg einfahren. SC Velbert – FC Kosova Düsseldorf 2:3

SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec, Robin Strohmenger, Niklas Strauch (75. Laurenz Schott), Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Moritz Overfeld (59. Naoufal El Hamdani), Mariano-Valerio Manno (70. Phil Pape), Jovan Gudalovic (86. Makuntima Ntuku), Prosper Malua-Kikangila (59. Linus Kaminski) - Trainer: Christian Britscho

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Leon Azemi, Adem Saidi, Astrit Hyseni, Beslind Fazlija, Agan Ljeza, Shkelqim Hyseni, Qlirim Koshtanjeva, Fatlum Ahmeti (87. Naser Ilazi), Roman William Callan, Kaito Kajitani (46. Egzon-Baijram Zendeli) - Trainer: Ibo Cöl

Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Prosper Malua-Kikangila (19.), 1:1 Fatlum Ahmeti (50.), 1:2 Fatlum Ahmeti (61.), 1:3 Naser Ilazi (90.+6), 2:3 Linus Kaminski (90.+7)

Schon nach der Anfangsviertelstunde deutete sich eine ereignisreiche Partie an, der Tabellenführer ging zunächst durch Nikolaos Skondras (7.) und Enes Topal (12.) in Führung. Süchteln antwortete mit dem Anschlusstreffer von Janpeter Zaum (16.). Die gewohnt heimstarken Klingenstädter behaupteten die Führung dann über weite Strecken, bis Fabio di Gaetano (63.) und erneut Skondras (71.) mit einem weiteren Doppelschlag für klare Verhältnisse sorgten. Solingen erweitert die eigenen Siegesserie somit auf neun Partien und scheint kurz vor Ende der ersten Saisonhälfte prädestiniert für den Einzug in die Oberliga. 1. Spvg. Solingen Wald 03 – ASV Einigkeit Süchteln 4:1

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Klaus Duplex Songue, Leander Goralski, Vedran Beric, Edin Šehić (85. Gianni Gaballo), Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo, Erkan Ari (79. Konstantinos Tsiougaris), Fabio Di Gaetano (72. Gianluca Giuseppe Cirillo), Nikolaos Skondras (72. Babacar M'Bengue), Enes Topal (85. Paul Marvin Caspar) - Trainer: Daniele Varveri

ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Philipp Kremer (64. Leo Heinrich Rennett), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Timur Enes, Felipe Burkhardt, Janpeter Zaum (77. Bora Nurettin Kat), Leon Falter, Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen

Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Nikolaos Skondras (7.), 2:0 Enes Topal (12.), 2:1 Janpeter Zaum (16.), 3:1 Fabio Di Gaetano (63.), 4:1 Nikolaos Skondras (71.)

____

So geht es weiter

16. Spieltag



05.12.25 Victoria Mennrath - FC Remscheid

06.12.25 TSV Solingen - VSF Amern

07.12.25 1. FC Wülfrath - VfB 03 Hilden II

07.12.25 ASV Einigkeit Süchteln - SC Velbert

07.12.25 SSV Bergisch Born - 1. Spvg. Solingen Wald 03

07.12.25 FC Kosova Düsseldorf - SC Kapellen-Erft

07.12.25 DJK Gnadental - TuRU Düsseldorf

07.12.25 SG Unterrath - SC Union Nettetal