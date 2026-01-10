 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
Am Samstag ist in Solingen wieder Hallenfußball angesagt.
Am Samstag ist in Solingen wieder Hallenfußball angesagt. – Foto: Markus Becker

Solinger Budenzauber: Die Gruppenphase des „kleinen“ Masters live

Am kommenden Samstag ist in Solingen wieder Hallenfußball angesagt: Bezirksligist SV Solingen lädt in der heimischen Klingenhalle zum traditionsreichen Budenzauber. Während am Vormittag unter anderem die Drittauswahl des Gastgebers im „kleinen Master“ gefragt ist, steigt am Nachmittag dann die 39. Auflage des „großen“ Masters mit höherklassigen Vertretern.

Masters23/B-Turnier
Hallenmasters SG
DV Solingen
TSV Solingen
SV Solingen

Bereits um 9 Uhr fällt am Samstag der Startschuss des Hallenmasters Solingen in der Solinger Klingenhalle, wenn die Drittvertretung des Gastgebers SV Solingen 08/10 auf Selbige des DV Solingen trifft. Am Nachmittag geht dann die 39. Auflage des traditionsreichen „großen“ Masters an den Start: Neben der Bezirksliga-Auswahl des SV kämpfen auch die Stadtrivalen DV Solingen, SR Solingen, Dersimspor Solingen, Post SV Solingen, 1. FC Sport-Ring Solingen und Titelverteidiger TSV Solingen um den Turniersieg. In diesem Jahr nicht mit dabei ist derweil die Landesliga-Mannschaft der 1. Spvg. Solingen Wald 03, der jedoch immerhin seine zweite wie auch dritte Mannschaft ins Rennen schickt. Gespielt wird jeweils in zwei Gruppen, im fünf gegen fünf-Format mit Futsal-Regeln.

So läuft die Gruppenphase des „kleinen“ Masters:

Gruppe A:

Mit der SSVg Haan, der 1. Spvg. Solingen Wald 03 III und den Drittvertretungen des SV Solingen 08/10 und DV Solingen stehen sich in der ersten Gruppe des „kleinen“ Masters ausschließlich B-Ligisten gegenüber. Während die SSVg und auch die Landesliga-Drittauswahl der 03er im Aufstiegskampf mitmischen, finden sich die beiden anderen Kontrahenten nach Abschluss der Hinrunde im oberen Mittelfeld des Tableaus wider. Demnach ist durchaus von einer Gruppe auf Augenhöhe auszugehen.

Heute, 09:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen III
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen III
1
0
Abpfiff
+Video

Heute, 09:12 Uhr
SSVg 06 Haan
SSVg 06 HaanSSVg Haan
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 III
1
0
+Video

Heute, 09:48 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen III
SSVg 06 Haan
SSVg 06 HaanSSVg Haan
09:48live
+Video

Heute, 10:00 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen III
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 III
10:00live
+Video

Heute, 10:36 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 III
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen III
10:36live
+Video

Heute, 10:48 Uhr
SSVg 06 Haan
SSVg 06 HaanSSVg Haan
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen III
10:48live
+Video

Gruppe B:

In der Parallelgruppe finden sich derweil ausschließlich Reservisten-Teams gegenüber: Während mit dem BV Gräfrath II und dem TSV Solingen III zwei Mannschaften aus der B-Kreisliga der Gruppe angehören, gehen der Post SV Solingen II und Dersimspor Solingen II als C-Kreisligist und demzufolge als Außenseiter in das Turnier.

Heute, 09:24 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath II
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor II
09:24live
+Video

Heute, 09:36 Uhr
Post SV Solingen
Post SV SolingenPost SV II
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen III
09:36live
+Video

Heute, 10:12 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath II
Post SV Solingen
Post SV SolingenPost SV II
10:12live
+Video

Heute, 10:24 Uhr
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor II
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen III
10:24live
+Video

Heute, 11:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen III
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath II
11:00live
+Video

Heute, 11:12 Uhr
Post SV Solingen
Post SV SolingenPost SV II
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor II
11:12live
+Video

So läuft die Gruppenphase des „großen“ Masters:

Gruppe A:

Am Nachmittag gibt sich dann Titelverteidiger TSV Solingen die Ehre, der als Favorit in Gruppe A des „großen“ Masters gilt. Nach der Bezirksliga-Meisterschaft im Vorjahr geht der TSV als einziger Landesligist der Gruppe an den Start, weshalb der Einzug in die K.O.-Phase auch dieses Jahr das klare Ziel sein dürfte. Ebenfalls mit von der Partie sind neben Gastgeber SV Solingen auch die Ligarivalen BV Gräfrath und DV Solingen II, während Dersimspor Solingen und die Landesliga-Vertretung der 1. Spvg. Solingen Wald 03 als A-Ligisten lediglich die Außenseiter-Rolle zukommt.

Heute, 13:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
13:00live

Heute, 13:24 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
13:24live

Heute, 13:48 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
13:48live

Heute, 14:12 Uhr
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
14:12live

Heute, 14:36 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
14:36live

Heute, 15:00 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:00live

Heute, 15:24 Uhr
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:24live

Heute, 15:48 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:48live

Heute, 16:12 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
16:12live

Heute, 16:36 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
16:36live

Heute, 17:00 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
17:00live

Heute, 17:24 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
17:24live

Heute, 17:48 Uhr
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
17:48live

Heute, 18:12 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
18:12live

Heute, 18:36 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
18:36live

Gruppe B:

Haushoher Favorit in Gruppe B ist derweil der DV Solingen, der als einziger Sechstligist neben dem TSV Solingen in das Turnier geht. Während der DV in der Landesliga gar um den Oberliga-Aufstieg mitspielt, sind die fünf Gruppengegner allesamt in der Kreisliga beheimatet: Neben den Reserven des TSV Solingen und des SV Solingen ist auch der 1. FC Sport-Ring Solingen im Kreisliga-Oberhaus beheimatet, wohingegen TG Burg und der Post SV Solingen in der B-Kreisliga an den Start gehen. Während somit der erste Tabellenplatz bereits im Vorhinein gesichert erscheint, dürfte es dahinter einen packenden Kampf um die Teilhabe an der K.O.-Phase geben.

Heute, 13:12 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
13:12live

Heute, 13:36 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
Post SV Solingen
Post SV SolingenPost SV
13:36live

Heute, 14:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
TG Burg
TG BurgTG Burg
14:00live

Heute, 14:24 Uhr
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
14:24live

Heute, 14:48 Uhr
TG Burg
TG BurgTG Burg
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
14:48live

Heute, 15:12 Uhr
Post SV Solingen
Post SV SolingenPost SV
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:12live

Heute, 15:36 Uhr
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
TG Burg
TG BurgTG Burg
15:36live

Heute, 16:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
16:00live

Heute, 16:24 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
Post SV Solingen
Post SV SolingenPost SV
16:24live

Heute, 16:48 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
16:48live

Heute, 17:12 Uhr
Post SV Solingen
Post SV SolingenPost SV
TG Burg
TG BurgTG Burg
17:12live

Heute, 17:36 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
17:36live

Heute, 18:00 Uhr
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
Post SV Solingen
Post SV SolingenPost SV
18:00live

Heute, 18:24 Uhr
TG Burg
TG BurgTG Burg
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
18:24live

Heute, 18:48 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
18:48live

10.1.2026, 07:34 Uhr
Tom KunzeAutor