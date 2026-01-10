Solinger Budenzauber: Die Gruppenphase des Hallenmasters live auf FuPa

Bereits um 9 Uhr fällt am Samstag der Startschuss des Hallenmasters Solingen in der Solinger Klingenhalle, wenn die Drittvertretung des Gastgebers SV Solingen 08/10 auf Selbige des DV Solingen trifft. Am Nachmittag geht dann die 39. Auflage des traditionsreichen „großen“ Masters an den Start: Neben der Bezirksliga-Auswahl des SV kämpfen auch die Stadtrivalen DV Solingen, SR Solingen, Dersimspor Solingen, Post SV Solingen, 1. FC Sport-Ring Solingen und Titelverteidiger TSV Solingen um den Turniersieg. In diesem Jahr nicht mit dabei ist derweil die Landesliga-Mannschaft der 1. Spvg. Solingen Wald 03, der jedoch immerhin seine zweite wie auch dritte Mannschaft ins Rennen schickt. Gespielt wird jeweils in zwei Gruppen, im fünf gegen fünf-Format mit Futsal-Regeln.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

So läuft die Gruppenphase des „großen“ Masters: Gruppe A: Gleich in Gruppe A gibt sich Titelverteidiger TSV Solingen die Ehre, der auch in diesem Jahr als Favorit auf den Turniersieg gilt. Nach der Bezirksliga-Meisterschaft im Vorjahr geht der TSV als einziger Landesligist der Gruppe an den Start, weshalb der Einzug in die K.O.-Phase auch dieses Jahr das klare Ziel sein dürfte. Ebenfalls mit von der Partie sind neben Gastgeber SV Solingen auch die Ligarivalen BV Gräfrath und DV Solingen II, während Dersimspor Solingen und die Landesliga-Vertretung der 1. Spvg. Solingen Wald 03 als A-Ligisten lediglich die Außenseiter-Rolle zukommt.

Zum Abschluss des kleinen Masters stand das Finalspiel auf dem Programm: Den wesentlichen besseren Einstand erwischte die Drittauswahl des TSV, die bereits nach drei absolvierten Spielminuten mit 2:0 auf die Siegerstraße geriet. Doch die Spvg ließ sich davon nicht beirren und markierte kurz darauf den 1:2-Anschlusstreffer, weshalb spannende Schlussminuten folgten: In diesen gelang den 03ern zunächst tatsächlich der Ausgleich, bevor Marius Rehse und Farhat Paiman diesen Rückschlag mit ihren Treffern egalisierten und den TSV zum Turniererfolg schossen. Damit gelingt der Drittauswahl des Landesligisten die erfolgreiche Titelverteidigung, nachdem der TSV bereits im Vorjahr den SV Solingen III mit 2:0 bezwang. So lief das Spiel um Platz 3:

Einen packenden Schlagabtausch lieferten sich dann der BV Gräfrath II und der DV Solingen III, die nach der vollen absolvierten Spielzeit von zehn Minuten ein 2:2-Remis auf der Anzeigetafel verbuchten. Im darauffolgenden Siebenmeter-Schießen präsentierte sich dann die Reserve des BV nervenstärker und bezwang den Kontrahenten schlussendlich mit 3:2. Dafür reicher ein verwandelter Strafstoß, die restlichen fünf wurden allesamt vergeben. So lief das Halbfinale: Heute, 11:25 Uhr DV Solingen DV Solingen III TSV Solingen TSV Solingen III 2 4 Abpfiff + Video Das erste Halbfinale des Tages bot gleich einiges an Spektakel: Nachdem der TSV zunächst durch Damian Groß auf 1:0 stellte, wandelte der DV Solingen den Rückstand nahezu im direkten Gegenzug in eine 2:1-Führung um. Doch weil der TSV sich von diesem Rückschlag schnell wieder erholte, waren es schlussendlich die Blau-Weißen, die den Finaleinzug klarmachten: Farhat Paiman per Doppelpack und Marius Rehse besorgten den am Ende verdienten 4:2-Erfolg des TSV. Heute, 11:37 Uhr BV Gräfrath BV Gräfrath II 1. Spvg. Solingen Wald 03 Solingen 03 III 0 4 Abpfiff + Video Weniger spannend war dann das zweite Halbfinalspiel: Die Drittauswahl der 1. Spvg. Solingen Wald 03 ließ der Reserve des BV Gräfrath nicht den Hauch einer Chance und fertigte diesen klar mit 4:0 ab.

So lief die Gruppenphase des „kleinen“ Masters:

Gruppe A:

Mit der SSVg Haan, der 1. Spvg. Solingen Wald 03 III und den Drittvertretungen des SV Solingen 08/10 und DV Solingen standen sich in der ersten Gruppe des „kleinen“ Masters ausschließlich B-Ligisten gegenüber. Zu überzeugen musste - etwas überraschend - insbesondere die Drittauswahl des DV Solingen, der die Gruppenphase unbesiegt und folglich als Gruppensieger beendete. Auch die Drittvertretung der 1. Spvg Wald 03 konnte derweil das Halbfinalticket lösen: Zwei knappe Erfolge über Gastgeber SV Solingen III und die SSVg Haan reichten zu Rang zwei. Die beiden Kontrahenten müssen nach nur drei absolvierten Partien bereits die Heimreise antreten.