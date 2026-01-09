Solinger Budenzauber: Das „kleine“ und „große“ Masters live auf FuPa

Bereits um 9 Uhr fällt am Samstag der Startschuss des Hallenmasters Solingen in der Solinger Klingenhalle, wenn die Drittvertretung des Gastgebers SV Solingen 08/10 auf Selbige des DV Solingen trifft. Am Nachmittag geht dann die 39. Auflage des traditionsreichen „großen“ Masters an den Start: Neben der Bezirksliga-Auswahl des SV kämpfen auch die Stadtrivalen DV Solingen, SR Solingen, Dersimspor Solingen, Post SV Solingen, 1. FC Sport-Ring Solingen und Titelverteidiger TSV Solingen um den Turniersieg. In diesem Jahr nicht mit dabei ist derweil die Landesliga-Mannschaft der 1. Spvg. Solingen Wald 03, der jedoch immerhin seine zweite wie auch dritte Mannschaft ins Rennen schickt. Gespielt wird jeweils in zwei Gruppen, im fünf gegen fünf-Format mit Futsal-Regeln.

So läuft die Gruppenphase des „kleinen“ Masters:

Gruppe A:

Mit der SSVg Haan, der 1. Spvg. Solingen Wald 03 III und den Drittvertretungen des SV Solingen 08/10 und DV Solingen stehen sich in der ersten Gruppe des „kleinen“ Masters ausschließlich B-Ligisten gegenüber. Während die SSVg und auch die Landesliga-Drittauswahl der 03er im Aufstiegskampf mitmischen, finden sich die beiden anderen Kontrahenten nach Abschluss der Hinrunde im oberen Mittelfeld des Tableaus wider. Demnach ist durchaus von einer Gruppe auf Augenhöhe auszugehen.

Morgen, 09:48 Uhr DV Solingen DV Solingen III SSVg 06 Haan SSVg Haan 09:48 live PUSH

Gruppe B:

In der Parallelgruppe finden sich derweil ausschließlich Reservisten-Teams gegenüber: Während mit dem BV Gräfrath II und dem TSV Solingen III zwei Mannschaften aus der B-Kreisliga der Gruppe angehören, gehen der Post SV Solingen II und Dersimspor Solingen II als C-Kreisligist und demzufolge als Außenseiter in das Turnier.

Morgen, 09:24 Uhr BV Gräfrath BV Gräfrath II Dersimspor Solingen Dersimspor II 09:24 live PUSH

Morgen, 09:36 Uhr Post SV Solingen Post SV II TSV Solingen TSV Solingen III 09:36 live PUSH

Morgen, 10:12 Uhr BV Gräfrath BV Gräfrath II Post SV Solingen Post SV II 10:12 live PUSH

Morgen, 10:24 Uhr Dersimspor Solingen Dersimspor II TSV Solingen TSV Solingen III 10:24 live PUSH

Morgen, 11:00 Uhr TSV Solingen TSV Solingen III BV Gräfrath BV Gräfrath II 11:00 live PUSH