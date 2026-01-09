Solinger Budenzauber: Das „kleine“ und „große“ Masters live auf FuPa

Bereits um 9 Uhr fällt am Samstag der Startschuss des Hallenmasters Solingen in der Solinger Klingenhalle, wenn die Drittvertretung des Gastgebers SV Solingen 08/10 auf Selbige des DV Solingen trifft. Am Nachmittag geht dann die 39. Auflage des traditionsreichen „großen“ Masters an den Start: Neben der Bezirksliga-Auswahl des SV kämpfen auch die Stadtrivalen DV Solingen, SR Solingen, Dersimspor Solingen, Post SV Solingen, 1. FC Sport-Ring Solingen und Titelverteidiger TSV Solingen um den Turniersieg. In diesem Jahr nicht mit dabei ist derweil die Landesliga-Mannschaft der 1. Spvg. Solingen Wald 03, der jedoch immerhin seine zweite wie auch dritte Mannschaft ins Rennen schickt. Gespielt wird jeweils in zwei Gruppen, im fünf gegen fünf-Format mit Futsal-Regeln.
Mit der SSVg Haan, der 1. Spvg. Solingen Wald 03 III und den Drittvertretungen des SV Solingen 08/10 und DV Solingen stehen sich in der ersten Gruppe des „kleinen“ Masters ausschließlich B-Ligisten gegenüber. Während die SSVg und auch die Landesliga-Drittauswahl der 03er im Aufstiegskampf mitmischen, finden sich die beiden anderen Kontrahenten nach Abschluss der Hinrunde im oberen Mittelfeld des Tableaus wider. Demnach ist durchaus von einer Gruppe auf Augenhöhe auszugehen.
In der Parallelgruppe finden sich derweil ausschließlich Reservisten-Teams gegenüber: Während mit dem BV Gräfrath II und dem TSV Solingen III zwei Mannschaften aus der B-Kreisliga der Gruppe angehören, gehen der Post SV Solingen II und Dersimspor Solingen II als C-Kreisligist und demzufolge als Außenseiter in das Turnier.
Am Nachmittag gibt sich dann Titelverteidiger TSV Solingen die Ehre, der als Favorit in Gruppe A des „großen“ Masters gilt. Nach der Bezirksliga-Meisterschaft im Vorjahr geht der TSV als einziger Landesligist der Gruppe an den Start, weshalb der Einzug in die K.O.-Phase auch dieses Jahr das klare Ziel sein dürfte. Ebenfalls mit von der Partie sind neben Gastgeber SV Solingen auch die Ligarivalen BV Gräfrath und DV Solingen II, während Dersimspor Solingen und die Landesliga-Vertretung der 1. Spvg. Solingen Wald 03 als A-Ligisten lediglich die Außenseiter-Rolle zukommt.
Haushoher Favorit in Gruppe B ist derweil der DV Solingen, der als einziger Sechstligist neben dem TSV Solingen in das Turnier geht. Während der DV in der Landesliga gar um den Oberliga-Aufstieg mitspielt, sind die fünf Gruppengegner allesamt in der Kreisliga beheimatet: Neben den Reserven des TSV Solingen und des SV Solingen ist auch der 1. FC Sport-Ring Solingen im Kreisliga-Oberhaus beheimatet, wohingegen TG Burg und der Post SV Solingen in der B-Kreisliga an den Start gehen. Während somit der erste Tabellenplatz bereits im Vorhinein gesichert erscheint, dürfte es dahinter einen packenden Kampf um die Teilhabe an der K.O.-Phase geben.
