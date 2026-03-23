Solingen-Wald vor Oberliga-Aufstieg, Remscheid vor Bezirksliga-Abstieg

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 bleibt das Maß aller Dinge in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1. Beim FC Remscheid feierte der Tabellenführer einen souveränen 5:0-Auswärtssieg und baut deshalb den Vorsprung an der Spitze aus. Der Traditionsverein muss derweil langsam aber sicher akzeptieren, dass es ab Sommer in der Bezirksliga weitergeht.
Die Gäste erwischten einen perfekten Start: Bereits in der vierten Minute brachte Fabio Di Gaetano seine Mannschaft früh in Führung. Auf schwierig zu bespielendem Untergrund behielt Wald 03 die Kontrolle, ließ Ball und Gegner laufen und setzte immer wieder gezielte Akzente nach vorne.
Die Remscheider hielten zwar phasenweise dagegen, konnten sich jedoch kaum zwingende Möglichkeiten erspielen. Denn Solingen, immerhin immer noch ein Aufsteiger, stand defensiv kompakt, während offensiv immer wieder gefährliche Aktionen vorbereitet wurden. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Fabio Di Gaetano (49.) auf 2:0 und läutete die beste Phase des Spitzenreiters ein: In der Folge spielte sich Wald 03 in einen regelrechten Rausch: Niklas Noah Albrecht (63.) und Enes Topal (65.) schraubten das Ergebnis innerhalb weniger Minuten weiter in die Höhe, ehe Nikolaos Skondras (85.) den Schlusspunkt zum 5:0 setzte. Topal avancierte mit seiner herausragenden Leistung zum besten Spieler auf dem Platz, denn neben seinem eigenen Treffer legte er alle vier weiteren Tore seiner Mitstreiter auf.
Co-Trainer Davide Venturiello zeigte sich nach dem Spiel in den Vereinsmedien entsprechend zufrieden: „Mit einem beeindruckenden 5:0-Auswärtserfolg beim FC Remscheid setzt unsere Mannschaft trotz schwieriger Platzverhältnisse ein starkes Ausrufezeichen. Der Rasen war von zahlreichen Unebenheiten geprägt und schwer zu bespielen. Unsere Mannschaft hat von Beginn an die richtige Einstellung gezeigt. Die Männer nahmen die Bedingungen hervorragend an, kombinierten sicher und ließen sich zu keinem Zeitpunkt aus dem Konzept bringen."
Auch der Sportlicher Leiter Peter Resvanis hob neben dem Ergebnis insbesondere die Art und Weise des Auftritts hervor: „Ein Sonntag nach unseren Wünschen, aber nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Art und Weise, wie unsere Mannschaft aufgetreten ist, war beeindruckend. Ein Dankeschön an die Stadt Solingen, dass wir uns am Freitag auf die Bodenverhältnisse gut einstimmen konnten. Das war sehr wichtig! Die Priorität liegt auf der Meisterschaft, auch wenn wir am kommenden Mittwoch sicherlich einen wichtigen Pokalkracher haben. Die kommenden Wochen in der Landesliga sind für den Solinger Fußball und Solingen 03 viel wichtiger.“
Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 darf nämlich vom Double träumen: Am Mittwoch steigt das Kreispokal-Viertelfinale gegen DV Solingen, Landesliga-Dritter, aber viel größer als der Triumph im Kreispokal wäre der Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Mit 55 Punkten hat die Elf von Cheftrainer Daniele Varveri neun Punkte Vorsprung auf den SC Kapellen-Erft und zehn auf DV Solingen. Angesichts der aktuellen Entwicklung scheint der Durchmarsch in die höchste Liga am Niederrhein nur noch Formsache zu sein.
Noch deutlich mehr Zähler benötigt der FC Remscheid im Tabellenkeller. Aktuell ist davon auszugehen, dass aus beiden Landesligen jeweils vier Mannschaften - insgesamt also acht Teams - direkt absteigen werden. Remscheid, einst Zweitligist und noch 2025 dicht am Aufstieg in die Oberliga, hat bereits elf Punkte Rückstand auf TuRU Düsseldorf. Zudem stehen mit dem SC Kapellen-Erft und dem DV Solingen noch anspruchsvolle Aufgaben bevor.
Ein sportliches Comeback wirkt unter diesen Voraussetzungen kaum realistisch. Entsprechend dürften die Verantwortlichen frühzeitig damit beginnen, die Planungen für die Bezirksliga voranzutreiben. Dort spielte der FCR zuletzt in der Saison 2016/17.
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