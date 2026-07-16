Solingen-Wald und Jüchen spielen: Das sind die Tests am 16. Juli

Die 1. SpVg Solingen-Wald testet am Donnerstag. – Foto: Andreas Bornewasser

Auch am Donnerstag wird am Niederrhein wieder fleißig getestet - und wir verschaffen Euch einen Überblick über die Partien. Denn zu dem Teams, die am Abend wieder in Einsatz sind, zählen auch die beiden Oberligisten 1. SpVg Solingen-Wald 03 und VfL Jüchen-Garzweiler.

Die Testspiele am Donnerstag, 16. Juli 2026

Um 19.30 Uhr sind die Solinger, denen aufgrund ihrer Verstärkungen als Neuling in der Oberliga eine ganze Menge zugetraut wird, bei der SG Benrath-Hassels zu Gast, die den Aufstieg in die Landesliga in der vergangenen Saison nur knapp verpasst hat und sicherlich einen neuen Anlauf nehmen will. Zeitgleich haben etwa die Sportfreunde Hamborn 07 den SV Rindern zu Gast, inzwischen ein Duell auf Bezirksliga-Augenhöhe. Zu einem Landesliga-Vergleich treffen sich der TSV Solingen und der ESC Rellinghausen. Der Rheydter SV tritt derweil bei der DJK Novesia Neuss an.

Um 19.45 Uhr ist dann Anstoß der Partie des VfL Jüchen-Garzweiler beim OSV Meerbusch, der nach seinem zweiten Scheitern in der Relegation auch einen neuen Anlauf auf die Landesliga nehmen will. Um 20 Uhr messen sich dann unter anderem noch der VfR Fischeln und Rhenania Hamborn in einem Bezirksliga-Vergleich.