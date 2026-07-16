 2026-07-15T13:02:00.603Z

Allgemeines

Solingen-Wald und Jüchen spielen: Das sind die Tests am 16. Juli

Wir verschaffen Euch einen Überblick über die Testspiele am 16. Juli 2026. Nicht nur die beiden Oberligisten 1. SpVg Solingen-Wald 03 und VfL Jüchen-Garzweiler sind dabei, sondern zahlreiche Landes- und Bezirksligisten.

von Sascha Köppen · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Die 1. SpVg Solingen-Wald testet am Donnerstag.
Die 1. SpVg Solingen-Wald testet am Donnerstag. – Foto: Andreas Bornewasser

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Auch am Donnerstag wird am Niederrhein wieder fleißig getestet - und wir verschaffen Euch einen Überblick über die Partien. Denn zu dem Teams, die am Abend wieder in Einsatz sind, zählen auch die beiden Oberligisten 1. SpVg Solingen-Wald 03 und VfL Jüchen-Garzweiler.

Die Testspiele am Donnerstag, 16. Juli 2026

Um 19.30 Uhr sind die Solinger, denen aufgrund ihrer Verstärkungen als Neuling in der Oberliga eine ganze Menge zugetraut wird, bei der SG Benrath-Hassels zu Gast, die den Aufstieg in die Landesliga in der vergangenen Saison nur knapp verpasst hat und sicherlich einen neuen Anlauf nehmen will. Zeitgleich haben etwa die Sportfreunde Hamborn 07 den SV Rindern zu Gast, inzwischen ein Duell auf Bezirksliga-Augenhöhe. Zu einem Landesliga-Vergleich treffen sich der TSV Solingen und der ESC Rellinghausen. Der Rheydter SV tritt derweil bei der DJK Novesia Neuss an.

Um 19.45 Uhr ist dann Anstoß der Partie des VfL Jüchen-Garzweiler beim OSV Meerbusch, der nach seinem zweiten Scheitern in der Relegation auch einen neuen Anlauf auf die Landesliga nehmen will. Um 20 Uhr messen sich dann unter anderem noch der VfR Fischeln und Rhenania Hamborn in einem Bezirksliga-Vergleich.

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
19:30live

Heute, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
19:45

Heute, 19:30 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
19:30

Heute, 19:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
SV Schermbeck 2020
SV Schermbeck 2020Schermbeck II
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
19:30

Heute, 20:00 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
SSVg Heiligenhaus
SSVg HeiligenhausHeiligenhaus
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
20:00live

Heute, 19:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
19:30

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
VfL Winz-Baak
VfL Winz-BaakWinz-Baak
19:30

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
19:30live

Heute, 20:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
20:00

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