Solingen-Wald marschiert weiter, Budberg gewinnt spektakulär

"Nur" 24 von 26 möglichen Punkten sind es nun also seit Amtsantritt von Sven Schützek beim SV Scherpenberg. Im Topduell gegen den die SF Katernberg stand am Ende ein spektakuläres 3:3 zu Buche. Auch der SV Budberg bot dem neutralen Zuschauer beim 3:2-Sieg gegen die SG Essen-Schönebeck viel Unterhaltung und rückt damit wieder an die Spitzengruppe heran. Auch weil Tabellenführer VfB Bottrop tags zuvor Punkte liegen ließ.
In Gruppe 1 wird der Abstand nach oben immer größer. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 ist nach dem 4:1-Sieg über den FC Kosova schon neun Punkte vor dem ersten Verfolger, wäre mit einem weiteren Zähler entsprechend vorzeitig Herbstmeister. Stadtrivale DV Solingen verlor gegen die zuvor strauchelnde Victoria Mennrath.
15. Spieltag
28.11.25 TuRU Düsseldorf - Victoria Mennrath
28.11.25 VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born
30.11.25 FC Remscheid - SG Unterrath
30.11.25 SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf
30.11.25 TSV Solingen - 1. FC Wülfrath
30.11.25 SC Union Nettetal - VSF Amern
30.11.25 DV Solingen - DJK Gnadental
30.11.25 SC Kapellen-Erft - TVD Velbert
30.11.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ASV Einigkeit Süchteln
15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg
