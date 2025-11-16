 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Budberg ist wieder im Rennen um die besten Plätze.
Budberg ist wieder im Rennen um die besten Plätze. – Foto: Ulrich Laakmann

Solingen-Wald marschiert weiter, Budberg gewinnt spektakulär

Landesliga Niederrhein: Während in Gruppe 1 aktuell nicht viel Spannung um die Meisterschaft besteht, ist das Rennen in Gruppe 2 wieder komplett offen. Der SV Scherpenberg wurde jedoch in seiner Siegesserie gestoppt.

"Nur" 24 von 26 möglichen Punkten sind es nun also seit Amtsantritt von Sven Schützek beim SV Scherpenberg. Im Topduell gegen den die SF Katernberg stand am Ende ein spektakuläres 3:3 zu Buche. Auch der SV Budberg bot dem neutralen Zuschauer beim 3:2-Sieg gegen die SG Essen-Schönebeck viel Unterhaltung und rückt damit wieder an die Spitzengruppe heran. Auch weil Tabellenführer VfB Bottrop tags zuvor Punkte liegen ließ.

In Gruppe 1 wird der Abstand nach oben immer größer. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 ist nach dem 4:1-Sieg über den FC Kosova schon neun Punkte vor dem ersten Verfolger, wäre mit einem weiteren Zähler entsprechend vorzeitig Herbstmeister. Stadtrivale DV Solingen verlor gegen die zuvor strauchelnde Victoria Mennrath.

Die Transfers der Landesliga 1

Die Transfers der Landesliga 2

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
2
3
Abpfiff

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
8
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
4
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
2
1
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

15. Spieltag
28.11.25 TuRU Düsseldorf - Victoria Mennrath
28.11.25 VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born
30.11.25 FC Remscheid - SG Unterrath
30.11.25 SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf
30.11.25 TSV Solingen - 1. FC Wülfrath
30.11.25 SC Union Nettetal - VSF Amern
30.11.25 DV Solingen - DJK Gnadental
30.11.25 SC Kapellen-Erft - TVD Velbert
30.11.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ASV Einigkeit Süchteln

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
0
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
3
2
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
2
2
+Video

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
5
3
Abpfiff
+Video

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
2
5
Abpfiff
+Video

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
2
0
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

