Solingen-Wald marschiert weiter, Budberg gewinnt spektakulär

"Nur" 24 von 26 möglichen Punkten sind es nun also seit Amtsantritt von Sven Schützek beim SV Scherpenberg. Im Topduell gegen den die SF Katernberg stand am Ende ein spektakuläres 3:3 zu Buche. Auch der SV Budberg bot dem neutralen Zuschauer beim 3:2-Sieg gegen die SG Essen-Schönebeck viel Unterhaltung und rückt damit wieder an die Spitzengruppe heran. Auch weil Tabellenführer VfB Bottrop tags zuvor Punkte liegen ließ.

In Gruppe 1 wird der Abstand nach oben immer größer. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 ist nach dem 4:1-Sieg über den FC Kosova schon neun Punkte vor dem ersten Verfolger, wäre mit einem weiteren Zähler entsprechend vorzeitig Herbstmeister. Stadtrivale DV Solingen verlor gegen die zuvor strauchelnde Victoria Mennrath.