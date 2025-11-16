Solingen-Wald kurz vor Herbstmeisterschaft, TVD holt Punkt im Derby

Der 1. Spvg Solingen-Wald 03 ist die Herbstmeisterschaft schon fast nicht mehr zu nehmen. Nach dem 4:1-Erfolg über den FC Kosova braucht der Tabellenführer dafür nur noch einen Zähler, ist nach aktuellem Verlauf aber ganz klar auf Kurs Oberliga. Gleichzeitig durchbrach Victoria Mennrath die vier Spiele andauernde Niederlagenserie - ausgerechnet gegen Aufstiegsanwärter DV Solingen. Neuer Tabellenzweiter ist der ASV Süchteln, punktgleich mit dem SC Kapellen. Der TVD Velbert holte im Tabellenkeller einen Punkt im Stadtduell mit dem SC Velbert.
Am Freitag drückte der ASV Süchteln dem Kellerkind VfB Hilden II eine empfindlich Pleite auf und springt für den Moment auf den zweiten Rang. Der SC Union Nettetal und TSV Solingen trennten sich ohne Sieger.
So schnell wird man in der Landesliga auf den Boden der Tatsachen geholt. Nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Kosova in der Vorwoche ging Hilden nun mit ihrer bislang deutlichsten Saisonpleite unter. Schon innerhalb der ersten zehn Minuten ging Süchteln mit drei Treffern in Front. Als der ASV wenig später auch noch zwei weitere Treffer nachlegte, versuchte Koray Sakacali mit einem Dreifachwechsel nach einer halben Stunde noch einmal frischen Wind zu erzeugen. Doch die Partie war schon längst entschieden. Die Hausherren schraubten da Ergebnis sogar noch weiter in die Höhe und springen für den Moment auf Platz zwei.
ASV Einigkeit Süchteln – VfB 03 Hilden II 8:0
ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis (71. Fabian Trzensisko), Philipp Kremer (58. Justin Coenen), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Felipe Burkhardt (71. Lennard Brüster), Janpeter Zaum (61. Leo Heinrich Rennett), Leon Falter, Leonit Popova (71. Justus Küpper) - Trainer: Volker Hansen
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz (31. Josip Bilac), Azad Sari (31. Tarique Maurice Hurd), Yavuz Erdogan, Ercan Akhan, Armend Likaj (31. Amine Feldaoui), Roman Wakily (61. Leander Boden), Abdelilah Zarok, Yusuke Okuda, Luis Ortmann (66. Tolga Ceylan), Emmanuel Yeboah - Trainer: Koray Sakacali
Schiedsrichter: Marcel Stach - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Paul Fröhling (3.), 2:0 Janpeter Zaum (5.), 3:0 Leonit Popova (9.), 4:0 Philipp Kremer (23.), 5:0 Janpeter Zaum (26.), 6:0 Leonit Popova (42.), 7:0 Leo Heinrich Rennett (65.), 8:0 Toni Weis (69.)
Nettetal und Solingen bleiben Tabellennachbarn. Auf die frühe Führung von Jannik Weber (18.) per Strafstoß suchte der SC Union über den weiteren Spielverlauf lange eine Antwort. Chisato Suda sollte schließlich per Kopf für die Erlösung zum Anbruch der Schlussphase sorgen (74.), sein erster Saisontreffer. Für Nettetal wird so die Mission Wiederaufstieg mehr und mehr zur Mammutaufgabe.
SC Union Nettetal – TSV Solingen 1:1
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Heise, Luka Drca, Maurits Kerkman (77. Tomi Alexandrov), Pascal Schellhammer, Mats Platen, Chisato Suda, Archil Ismail, Nico Zitzen, Noel Gergorec, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
TSV Solingen: Luca Novodomsky, Nektarios Romas, Marcel Gerasch, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Alexander Klatt, Tom Gray (79. Torben Rüdingloh), Tim Schwarz (66. Cedric Kareem Ben Zid), Jan Niklas Tkacik, Jannik Weber (63. Justin Gregor Niedworok), Jasper Teske (79. Severin Krayer) - Trainer: Nils Esslinger
Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Jannik Weber (18. Foulelfmeter), 1:1 Chisato Suda (74.)
Nach Flipper im Strafraum stand Eray Yigiter goldrichtig zur frühen Führung für DV (18.). Bei Mennrath gingen jedoch nicht die Köpfe runter. Stattdessen schalteten die Hausherren zum Ende der ersten Hälfte noch einmal hoch. Oliver Krüppel traf zunächst aus spitzem Winkel von der rechten Seite und unter freundlicher Mithilfe von Keeper Danylo Zenikov. Am Ende eines hohen Ballgewinns schloss Paul Szymanski mit einem Schlenzer ins lange Eck ab (40.) und schnürte am Ende einer weiteren Umschaltsituation sogar den Doppelpack (42.).
Als der Goalgetter dann auch nach Eckball von Noah Kubawitz zu seinem dritten Treffer einköpfte (55.), schien Mennrath der Sieg nur noch schwer zu nehmen. So kam Solingen nach dem Anschluss von Ilias El Joudi nur auf zwei Treffer heran (65.). Kapitän Tarkan Türkmen hätte in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt zwar noch für mehr Spannung sorgen können, doch scheiterte (90.+1). Solingen gibt damit den kürzlich erworbenen zweiten Rang wieder aus der Hand, während Mennrath einen ordentlichen Satz nach oben macht.
Victoria Mennrath – DV Solingen 4:2
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis (31. Paul Trützschler), Philipp Preckel, Jacob Küppers, Noah Kubawitz, Wadim Kuliew, Erjon Duriqi, Oliver Krüppel (76. Moussa Coulibaly), Paul Szymanski, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
DV Solingen: Danylo Zenikov, Kentaro Fukuta, Rafu Numakunai, Samir Azirar (57. Salim El Fahmi), Ilias El Joudi, Tuncay Muhammet Altuntas, Kosei Fujita, Mehmet Zeki Tunc (57. Mohamed Aaross), Ali-Can Ilbay, Tarkan Türkmen, Eray Yigiter (67. Bilal El Ouamari) - Trainer: Engin Kizilarslan
Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Eray Yigiter (18.), 1:1 Oliver Krüppel (38.), 2:1 Paul Szymanski (40.), 3:1 Paul Szymanski (42.), 4:1 Paul Szymanski (55.), 4:2 Ilias El Joudi (65.)
Besondere Vorkommnisse: Tarkan Türkmen (DV Solingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).
Die besten Torjäger auf beiden Seiten waren zur Stelle. Für den Tabellenführer war einmal mehr auf Enes Topal Verlass, der die erste Führung der Gäste (30.) und für den finalen Schlusspunkt besorgte (80.). Ebenso scheint es das Jahr von Ex-Profi Edin Sehic zu sein, dessen schneller Doppelschlag in Durchgang zwei (54., 56.) die Klingenstädter erneut auf die Siegerstraße führte. Für Kosova stach Egzon-Baijram Zendeli für sein neuntes Saisontor. Doch in finaler Instanz scheint gegen den Tabellenführer kein Kraut gewachsen. Für Neu-Coach Ibo Cöl setzte es zum Debüt also eine Niederlage, wodurch sich die Kosova-Durststrecke weiter verlängert.
FC Kosova Düsseldorf – 1. Spvg. Solingen Wald 03 1:4
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Astrit Hyseni, Lejs Zenuni, Beslind Fazlija, Agan Ljeza, Shkelqim Hyseni, Qlirim Koshtanjeva, Fatlum Ahmeti, Roman William Callan - Trainer: Ibo Cöl
1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Leander Goralski, Edin Šehić, Dylan Oberlies, Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo, Erkan Ari, Fabio Di Gaetano, Nikolaos Skondras, Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri
Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich)
Tore: 0:1 Enes Topal (30.), 1:1 Egzon-Baijram Zendeli (42.), 1:2 Edin Šehić (54.), 1:3 Edin Šehić (56.), 1:4 Enes Topal (80.)
Der Remscheider Höhenflug war doch nur von kurzer Dauer. Zwei Mal Luca Dorsch (28., 52.) besiegelte die nächste Pleite des ehemaligen Zweitligisten, wodurch Amern auf der anderen Seite den Kontakt auf Platz zwei aufrechterhält. Remscheid bleibt im Tabellenkeller stecken.
VSF Amern – FC Remscheid 2:0
VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Denis Vamara Diabate, Louis Uhling, Micael Nack, Niklas Thobrock, Selman Sevinc, Hajime Yokota, Oliver Lehnen, Jonathan Herting-Lopez, Toya Okada - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann
FC Remscheid: Maurice Horn, Siyamend Alo, Niklas Burghard, Jan Nsu Kayala, Antonio Zupo (77. Demirel Emiratli), Dominik Heinen, Vittorio Di Mari, Furkan Asut (46. Daniel Saibert), Leonhard Fronia, Andrii Pedchenko (46. Ramzi Ben Hamada), Stanislao Apicella (83. Mohammed Abunajie) - Trainer: Björn Joppe
Schiedsrichter: Cedric Fox (Düsseldorf) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Luca Dorsch (28.), 2:0 Luca Dorsch (52.)
Beide Teams gingen nicht gerade mit einer besonders breiten Brust im Hinblick auf die vorausgegangenen Ergebnisse in das direkte Aufeinandertreffen. So durfte Bergisch Born nach den beiden Treffern in Halbzeit eins durch Marvin Pak (16.) und Furkan Kücüktireli (32.) auf den Befreiungsschlag hoffen.
Wülfrath hatte aber noch etwas dagegen und drehte spät noch einmal auf. Ephraim Omayrat verkürzte für die Gäste (65.), wenig später sorgte Athanasios Xiros gar für den Ausgleich (72.). Und selbst mit der Punkteteilung wollte sich der Aufsteiger nicht begnügen und entführte mit dem Siegtreffer von Jaco Jawed final sogar drei Punkte (90.).
SSV Bergisch Born – 1. FC Wülfrath 2:3
SSV Bergisch Born: Nicolas Edelmann, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Furkan Kücüktireli (71. Ruben Schmitz-Heinen), Tarik Makkaoui (49. Anouar Isaoui), Julian Bernhard, Muhammet-Fathi Ödemis (77. Jonas Frank Niehues), Marvin Brüggehoff, Marvin Pak, Germano Bonanno (85. Luca Gonzalez Dantas) - Trainer: Tim Janowski
1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat, Giuseppe Raudino, Florian Schikowski (55. Stefan Okkert), Ryo Matsutaka, Youssef El Boudihi (49. Amirhossein Hajiaghabozorgi), Gian-Luca Bühring (85. Jacob Sami Jawad), Athanasios Xiros (90. Satoshi Ueno) - Trainer: Joscha Weber
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Marvin Pak (16.), 2:0 Furkan Kücüktireli (32.), 2:1 Ebrahim Omayrat (65.), 2:2 Athanasios Xiros (72.), 2:3 Jacob Sami Jawad (90.)
Im Stadtduell zeigte das Tabellenschlusslicht Herz. Vom zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand ließ sich der TVD nicht einkriegen und antwortete seinerseits durch Yamato Aoki (63.) und Nabil Sahbi (75.). Die rote Laterne behält der TVD damit weiterhin, muss aus der Partie aber Kräfte für die kommenden Wochen zehren.
TVD Velbert – SC Velbert 2:2
TVD Velbert: Fabian Müske, Soma Ando, Henry Page, Cedric Giesen, Heesang Yang (61. Nathanael-Victor Ndoyi), Nabil Sahbi, Jassim Tighadouini (52. Jürgen Simon Sai), Adams Kreuer (64. Hamza El Ouamari), Takumi Ichikawa, Yamato Aoki, Amin Sayah - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim
SC Velbert: Joel Lanz, Robin Strohmenger, Niklas Strauch, Marc Aaron Kleiner (73. Makuntima Ntuku), Tobias Doil, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani, Phil Pape, Mariano-Valerio Manno (67. Moritz Overfeld), Jovan Gudalovic (88. Mika Collin Etienne Höhl), Prosper Malua-Kikangila - Trainer: Christian Britscho
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Laurens Bock (16.), 0:2 Tobias Doil (60.), 1:2 Yamato Aoki (63.), 2:2 Nabil Sahbi (75.)
Der erste 19-jährige Hiroya Suguro brach mit seinem ersten Treffer unter den Senioren den Bann für den FCK (39.). Seine Teamkollegen Leo Stegner (64.) und Kazuki Hayashi (75.) sorgten schließlich für die Vorentscheidung zugunsten der Gäste. Marco Lüttgens Anschlusstreffer (90.) hatte somit keine entscheidende Auswirkung auf den Spielverlauf. Kapellen ist damit punktgleich mit Süchteln erster Verfolger vom Solinger Tabellenführer.
DJK Gnadental – SC Kapellen-Erft 1:3
DJK Gnadental: Nico Bayer, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Marc Pfeil, Tolga Erginer, Marvin Meirich, Necirwan Khalil Mohammad, Milos Jesic, Oliver Wargalla, Marco Lüttgen, Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert (83. Marco Arno Heiermann), Thomas Lavia, Jan Lukas Nosel, Luca Tim Jerz, Luis Giesen, Alexander Fuchs, Hiroya Suguro, Kazuki Hayashi, Nils Mäker, Leo Stegner - Trainer: Lennart Ingmann
Schiedsrichter: Luis Kleinpeter - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Hiroya Suguro (39.), 0:2 Leo Stegner (64.), 0:3 Kazuki Hayashi (75.), 1:3 Marco Lüttgen (90.)
Ein bitterer Tag für die TuRU. Nach dem frühen Führungstreffer von Frederik Brünen (15.) konnten die Gäste die Führung nicht halten. Im zweiten Durchgang drehte die SGU mithilfe von Antonio Munoz-Barilla (54.) Shunsuke Hidaka per Kopf (86.) noch kurz vor Schluss die Partie.
SG Unterrath – TuRU Düsseldorf 2:1
SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Michael Blum, Alexander Straeten, Dustin Hörz, Oluremi Martins Williams, Ionas-Apostolos Frantzozas, Christian Bus (90. Basiru-Zachari Umaru), Shuki Hamanosono, Bünyamin Dogan (46. Nicholas Farin Horn), Antonio Munoz-Bonilla (90. Ibrahim Jaha), Elias Dian (79. Shunsuke Hidaka) - Trainer: Deniz Aktag - Co-Trainer: Ismail Hajjam - Co-Trainer: Tarek Idris
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Liridon Salihu, Mykyta Kildiiarov (63. Mohamed Darwish), Amin Saouti (63. Sohail Benslaiman Benktip), Emirhan Bülbül, Frederik Brünen, Macaulay Onyedikachi Nwulu, Sahin Ayas, Selcuk Yavuz (82. Melva Luzalunga) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Frederik Brünen (15.), 1:1 Antonio Munoz-Bonilla (54.), 2:1 Shunsuke Hidaka (86.)
15. Spieltag
28.11.25 TuRU Düsseldorf - Victoria Mennrath
28.11.25 VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born
30.11.25 FC Remscheid - SG Unterrath
30.11.25 SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf
30.11.25 TSV Solingen - 1. FC Wülfrath
30.11.25 SC Union Nettetal - VSF Amern
30.11.25 DV Solingen - DJK Gnadental
30.11.25 SC Kapellen-Erft - TVD Velbert
30.11.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ASV Einigkeit Süchteln
16. Spieltag
05.12.25 TVD Velbert - DV Solingen
05.12.25 Victoria Mennrath - FC Remscheid
06.12.25 TSV Solingen - VSF Amern
07.12.25 1. FC Wülfrath - VfB 03 Hilden II
07.12.25 ASV Einigkeit Süchteln - SC Velbert
07.12.25 SSV Bergisch Born - 1. Spvg. Solingen Wald 03
07.12.25 FC Kosova Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
07.12.25 DJK Gnadental - TuRU Düsseldorf
07.12.25 SG Unterrath - SC Union Nettetal