Edin Sehic erzielte zwei Treffer für Solingen-Wald. – Foto: Stephan Horn

Solingen-Wald kurz vor Herbstmeisterschaft, TVD holt Punkt im Derby Landesliga, Gruppe 1: Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 ist weiterhin das Maß aller Dinge. Nach dem Patzer von Lokalrivale DV Solingen sind der SC Kapellen und der ASV Süchteln erste Verfolger.

Der 1. Spvg Solingen-Wald 03 ist die Herbstmeisterschaft schon fast nicht mehr zu nehmen. Nach dem 4:1-Erfolg über den FC Kosova braucht der Tabellenführer dafür nur noch einen Zähler, ist nach aktuellem Verlauf aber ganz klar auf Kurs Oberliga. Gleichzeitig durchbrach Victoria Mennrath die vier Spiele andauernde Niederlagenserie - ausgerechnet gegen Aufstiegsanwärter DV Solingen. Neuer Tabellenzweiter ist der ASV Süchteln, punktgleich mit dem SC Kapellen. Der TVD Velbert holte im Tabellenkeller einen Punkt im Stadtduell mit dem SC Velbert. Am Freitag drückte der ASV Süchteln dem Kellerkind VfB Hilden II eine empfindlich Pleite auf und springt für den Moment auf den zweiten Rang. Der SC Union Nettetal und TSV Solingen trennten sich ohne Sieger.

So schnell wird man in der Landesliga auf den Boden der Tatsachen geholt. Nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Kosova in der Vorwoche ging Hilden nun mit ihrer bislang deutlichsten Saisonpleite unter. Schon innerhalb der ersten zehn Minuten ging Süchteln mit drei Treffern in Front. Als der ASV wenig später auch noch zwei weitere Treffer nachlegte, versuchte Koray Sakacali mit einem Dreifachwechsel nach einer halben Stunde noch einmal frischen Wind zu erzeugen. Doch die Partie war schon längst entschieden. Die Hausherren schraubten da Ergebnis sogar noch weiter in die Höhe und springen für den Moment auf Platz zwei. ASV Einigkeit Süchteln – VfB 03 Hilden II 8:0

ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis (71. Fabian Trzensisko), Philipp Kremer (58. Justin Coenen), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Felipe Burkhardt (71. Lennard Brüster), Janpeter Zaum (61. Leo Heinrich Rennett), Leon Falter, Leonit Popova (71. Justus Küpper) - Trainer: Volker Hansen

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz (31. Josip Bilac), Azad Sari (31. Tarique Maurice Hurd), Yavuz Erdogan, Ercan Akhan, Armend Likaj (31. Amine Feldaoui), Roman Wakily (61. Leander Boden), Abdelilah Zarok, Yusuke Okuda, Luis Ortmann (66. Tolga Ceylan), Emmanuel Yeboah - Trainer: Koray Sakacali

Schiedsrichter: Marcel Stach - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Paul Fröhling (3.), 2:0 Janpeter Zaum (5.), 3:0 Leonit Popova (9.), 4:0 Philipp Kremer (23.), 5:0 Janpeter Zaum (26.), 6:0 Leonit Popova (42.), 7:0 Leo Heinrich Rennett (65.), 8:0 Toni Weis (69.)

Nettetal und Solingen bleiben Tabellennachbarn. Auf die frühe Führung von Jannik Weber (18.) per Strafstoß suchte der SC Union über den weiteren Spielverlauf lange eine Antwort. Chisato Suda sollte schließlich per Kopf für die Erlösung zum Anbruch der Schlussphase sorgen (74.), sein erster Saisontreffer. Für Nettetal wird so die Mission Wiederaufstieg mehr und mehr zur Mammutaufgabe. SC Union Nettetal – TSV Solingen 1:1

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Heise, Luka Drca, Maurits Kerkman (77. Tomi Alexandrov), Pascal Schellhammer, Mats Platen, Chisato Suda, Archil Ismail, Nico Zitzen, Noel Gergorec, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc

TSV Solingen: Luca Novodomsky, Nektarios Romas, Marcel Gerasch, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Alexander Klatt, Tom Gray (79. Torben Rüdingloh), Tim Schwarz (66. Cedric Kareem Ben Zid), Jan Niklas Tkacik, Jannik Weber (63. Justin Gregor Niedworok), Jasper Teske (79. Severin Krayer) - Trainer: Nils Esslinger

Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Jannik Weber (18. Foulelfmeter), 1:1 Chisato Suda (74.)

Nach Flipper im Strafraum stand Eray Yigiter goldrichtig zur frühen Führung für DV (18.). Bei Mennrath gingen jedoch nicht die Köpfe runter. Stattdessen schalteten die Hausherren zum Ende der ersten Hälfte noch einmal hoch. Oliver Krüppel traf zunächst aus spitzem Winkel von der rechten Seite und unter freundlicher Mithilfe von Keeper Danylo Zenikov. Am Ende eines hohen Ballgewinns schloss Paul Szymanski mit einem Schlenzer ins lange Eck ab (40.) und schnürte am Ende einer weiteren Umschaltsituation sogar den Doppelpack (42.). Als der Goalgetter dann auch nach Eckball von Noah Kubawitz zu seinem dritten Treffer einköpfte (55.), schien Mennrath der Sieg nur noch schwer zu nehmen. So kam Solingen nach dem Anschluss von Ilias El Joudi nur auf zwei Treffer heran (65.). Kapitän Tarkan Türkmen hätte in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt zwar noch für mehr Spannung sorgen können, doch scheiterte (90.+1). Solingen gibt damit den kürzlich erworbenen zweiten Rang wieder aus der Hand, während Mennrath einen ordentlichen Satz nach oben macht. Victoria Mennrath – DV Solingen 4:2

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis (31. Paul Trützschler), Philipp Preckel, Jacob Küppers, Noah Kubawitz, Wadim Kuliew, Erjon Duriqi, Oliver Krüppel (76. Moussa Coulibaly), Paul Szymanski, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel

DV Solingen: Danylo Zenikov, Kentaro Fukuta, Rafu Numakunai, Samir Azirar (57. Salim El Fahmi), Ilias El Joudi, Tuncay Muhammet Altuntas, Kosei Fujita, Mehmet Zeki Tunc (57. Mohamed Aaross), Ali-Can Ilbay, Tarkan Türkmen, Eray Yigiter (67. Bilal El Ouamari) - Trainer: Engin Kizilarslan

Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Eray Yigiter (18.), 1:1 Oliver Krüppel (38.), 2:1 Paul Szymanski (40.), 3:1 Paul Szymanski (42.), 4:1 Paul Szymanski (55.), 4:2 Ilias El Joudi (65.)

Besondere Vorkommnisse: Tarkan Türkmen (DV Solingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).