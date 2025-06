Noah Salau wechselt zu Solingen-Wald. – Foto: Jens Terhardt

Solingen-Wald holt Regionalliga-erfahrenen Verteidiger Die 1. Spvg Solingen-Wald hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Hochkaräter für die Innenverteidigung verpflichtet.

Landesligist 1. Spvg Solingen-Wald hat einen echten Transfer-Coup gelandet. Aus der Oberliga wechselt Noah Salau vom 1. FC Monheim zu den Waldern. Mit der Erfahrung von über 100 Spielen in der Regionalliga West und weiteren dreistelligen Einsatzzahl in der Oberliga Niederrhein gewinnt die 03er Defensive viel Qualität dazu. Der Verein setzt damit ein klares Ausrufezeichen in der Kaderplanung vor der Saison in der Landesliga, Gruppe 1.

"Wir freuen uns natürlich so einen erfahrenen, vielseitigen und starken Spieler für uns gewinnen zu können. Er wird uns mit seiner Erfahrung und Klasse auf jeden Fall weiterbringen. Wenn man eines weiß, ist es die Tatsache, dass es in der Landesliga auch auf Erfahrung und Konsequenz ankommt. Noah bringt unbestritten sowohl Qualitäten gegen den Ball sowie im Spiel mit dem Ball mit sich, die uns sehr guttun werden. Seine Vielseitigkeit ist hier auch ein großer Vorteil", erklärt Solingens Trainer Gianna Varveri in den Vereinsmedien. "Keine zwei Meinungen"

Der 1,83 Meter große Innenverteidiger wurde im NLZ von Fortuna Düsseldorf ausgebildet und wechselte in seinem zweiten A-Junioren-Jahr zum Wuppertaler SV. Bei den Bergischen gelang ihm auch der Durchbruch bei den Senioren. 2016 stieg er mit dem WSV in die Regionalliga auf. Es folgten Stationen bei TuRU Düsseldorf und in Monheim, ehe er im Sommer 2019 wieder nach Wuppertal zurückkehrte. Weitere vier Jahre war er im Stadion am Zoo heimisch, ehe er 2023 zum 1. FC Bocholt weiterzog. Die vergangene Spielzeit lief er erneut für den FCM auf und hatte seinen Anteil am Klassenerhalt des Aufsteiger. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen von 03 waren direkt von Anfang an sehr positiv. Die Vision, die der Verein hat und die Ziele in den kommenden Jahren haben mich überzeugt, ein Teil der Reise zu werden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team zusammenzuarbeiten und eine erfolgreiche Zeit zu haben", kommentiert der 29-Jährige seinen Wechsel. >>> Das ist Noah Salau