Solingen-Wald dreht dank Dreierpack von di Gaetano das Testspiel

Fabio di Gaetano gelang ein Dreierpack. – Foto: Frank Thomasini

Auch am Donnerstag wird am Niederrhein wieder fleißig getestet - und wir verschaffen Euch einen Überblick über die Partien. Denn zu dem Teams, die am Abend wieder in Einsatz sind, zählen auch die beiden Oberligisten 1. SpVg Solingen-Wald 03 und VfL Jüchen-Garzweiler.

Die Testspiele am Donnerstag, 16. Juli 2026

Um 19.30 Uhr sind die Solinger, denen aufgrund ihrer Verstärkungen als Neuling in der Oberliga eine ganze Menge zugetraut wird, bei der SG Benrath-Hassels zu Gast gewesen, die den Aufstieg in die Landesliga in der vergangenen Saison nur knapp verpasst hatte und sicherlich einen neuen Anlauf nehmen will. Dabei setzte sich der Favorit aus Solingen mit 5:3 durch, wobei Fabio di Gaetano dabei ein Dreierpack gelang, nachdem die Gastgeber zwischenzeitlich schon mit 3:1 geführt hatten. Zeitgleich hatten die Sportfreunde Hamborn 07 den SV Rindern zu Gast, inzwischen ein Duell auf Bezirksliga-Augenhöhe. Das war es dann beim 2:2 auch tatsächlich auf dem Platz. Dabei führte Rindern, geriet in Rückstand und schaffte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Zu einem Landesliga-Vergleich trafen sich der TSV Solingen und der ESC Rellinghausen, die Gastgeber setzten sich knapp mit 3:2 durch. Der Rheydter SV trat derweil bei der DJK Novesia Neuss an und siegte durch Tore von Joffre Massamba und Durukan Celik mit 2:0.

Um 19.45 Uhr war dann Anstoß der Partie des VfL Jüchen-Garzweiler beim OSV Meerbusch, der nach seinem zweiten Scheitern in der Relegation auch einen neuen Anlauf auf die Landesliga nehmen will. Der OSV siegte dabei mit 3:2. Philip Schmelzer sorgte dabei für die Führung, ehe Fatlum Ahmeti mit einem Doppelpack das Spiel drehte. Lars Stieger glich für die Meerbuscher danach aus, ehe den Gästen noch ein Eigentor unterlief. Um 20 Uhr trafen dann noch der VfR Fischeln und Rhenania Hamborn in einem Bezirksliga-Vergleich aufeinander. Die Krefelder überrollten dabei die Gäste mit 7:0. Ein glattes 5.0 gegen den B-Liga-Aufsteiger Germania Geistenbeck gelang derweil noch dem A-Ligisten SV Schelsen.