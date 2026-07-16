 2026-07-16T13:43:51.953Z

Allgemeines

Solingen-Wald dreht dank Dreierpack von di Gaetano das Testspiel

Wir verschaffen Euch einen Überblick über die Testspiele am 16. Juli 2026. Nicht nur die beiden Oberligisten 1. SpVg Solingen-Wald 03 und VfL Jüchen-Garzweiler waren dabei im Einsatz, sondern zahlreiche Landes- und Bezirksligisten.

von Sascha Köppen · Gestern, 23:22 Uhr · 0 Leser
Fabio di Gaetano gelang ein Dreierpack.
Fabio di Gaetano gelang ein Dreierpack. – Foto: Frank Thomasini

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Auch am Donnerstag wird am Niederrhein wieder fleißig getestet - und wir verschaffen Euch einen Überblick über die Partien. Denn zu dem Teams, die am Abend wieder in Einsatz sind, zählen auch die beiden Oberligisten 1. SpVg Solingen-Wald 03 und VfL Jüchen-Garzweiler.

Die Testspiele am Donnerstag, 16. Juli 2026

Um 19.30 Uhr sind die Solinger, denen aufgrund ihrer Verstärkungen als Neuling in der Oberliga eine ganze Menge zugetraut wird, bei der SG Benrath-Hassels zu Gast gewesen, die den Aufstieg in die Landesliga in der vergangenen Saison nur knapp verpasst hatte und sicherlich einen neuen Anlauf nehmen will. Dabei setzte sich der Favorit aus Solingen mit 5:3 durch, wobei Fabio di Gaetano dabei ein Dreierpack gelang, nachdem die Gastgeber zwischenzeitlich schon mit 3:1 geführt hatten. Zeitgleich hatten die Sportfreunde Hamborn 07 den SV Rindern zu Gast, inzwischen ein Duell auf Bezirksliga-Augenhöhe. Das war es dann beim 2:2 auch tatsächlich auf dem Platz. Dabei führte Rindern, geriet in Rückstand und schaffte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Zu einem Landesliga-Vergleich trafen sich der TSV Solingen und der ESC Rellinghausen, die Gastgeber setzten sich knapp mit 3:2 durch. Der Rheydter SV trat derweil bei der DJK Novesia Neuss an und siegte durch Tore von Joffre Massamba und Durukan Celik mit 2:0.

Um 19.45 Uhr war dann Anstoß der Partie des VfL Jüchen-Garzweiler beim OSV Meerbusch, der nach seinem zweiten Scheitern in der Relegation auch einen neuen Anlauf auf die Landesliga nehmen will. Der OSV siegte dabei mit 3:2. Philip Schmelzer sorgte dabei für die Führung, ehe Fatlum Ahmeti mit einem Doppelpack das Spiel drehte. Lars Stieger glich für die Meerbuscher danach aus, ehe den Gästen noch ein Eigentor unterlief. Um 20 Uhr trafen dann noch der VfR Fischeln und Rhenania Hamborn in einem Bezirksliga-Vergleich aufeinander. Die Krefelder überrollten dabei die Gäste mit 7:0. Ein glattes 5.0 gegen den B-Liga-Aufsteiger Germania Geistenbeck gelang derweil noch dem A-Ligisten SV Schelsen.

Gestern, 19:30 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
3
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
0
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
4
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
3
5
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
SV Schermbeck 2020
SV Schermbeck 2020Schermbeck II
4
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
3
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
7
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SSVg Heiligenhaus
SSVg HeiligenhausHeiligenhaus
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
3
3
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
0
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
Abgesagt

Gestern, 19:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
1
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
VfL Winz-Baak
VfL Winz-BaakWinz-Baak
11
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
4
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
7
0
Abpfiff

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