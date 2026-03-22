Solingen-Wald baut Führung aus, FC Kosova patzt in Gnadental

Wald hat die Führung vor Kapellen ausgebaut. – Foto: Markus Becker

Der obere Tabellenbereich der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hat am 24. Sieltag weiter Kontur bekommen, weil 1. Spvg. Solingen Wald 03 in Remscheid souverän gewann und der SC Kapellen-Erft im direkten Duell beim DV Solingen einen wertvollen Punkt mitnahm. Dahinter setzte der SC Union Nettetal mit einem klaren Heimsieg ein Ausrufezeichen, während die DJK Gnadental gegen FC Kosova Düsseldorf drei wichtige Punkte holte. Im unteren Bereich sammelten zudem der 1. FC Wülfrath und die SG Unterrath Zähler, die im Saisonendspurt noch Gewicht bekommen dürften.

Der ASV Einigkeit Süchteln gewann bei Victoria Mennrath knapp mit 1:0 und kommt damit auf 41 Punkte, womit die Mannschaft Rang vier festigt. In einer lange offenen Begegnung blieb es zunächst ohne Treffer, ehe die Entscheidung erst in der Schlussphase fiel. Lennart Mehler erzielte in der 86. Minute das Tor des Tages. Mennrath bleibt nach der Niederlage bei 27 Punkten und rangiert weiterhin im unteren Mittelfeld der Tabelle.

Die TuRU Düsseldorf setzte sich im Heimspiel gegen den SC Velbert klar mit 4:1 durch und verbessert sich damit auf 27 Punkte, wodurch sich die Mannschaft etwas Luft im Tabellenmittelfeld verschafft. Bereits in der Anfangsphase gelang ein schneller Doppelschlag, als Sahin Ayas in der 8. Minute zur Führung traf und Selcuk Yavuz nur wenig später auf 2:0 erhöhte (15.). Noch vor der Pause baute Ayas den Vorsprung weiter aus und erzielte seinen zweiten Treffer zum 3:0 (33.), wodurch die Partie früh in eine klare Richtung ging. Nach dem Seitenwechsel blieb TuRU weiter effektiv und erhöhte durch Mohamed Darwish auf 4:0 (66.), ehe Velbert in der Schlussphase durch Ahmet Gülmez noch zum 4:1-Endstand verkürzte (87.). Während TuRU die Abstiegszone verlässt, hat Velbert immer noch einen Zähler mehr als die Düsseldorfer.

Für die VSF Amern setzte es gegen den 1. FC Wülfrath eine knappe Heimniederlage, durch die die Gastgeber bei 30 Punkten bleiben und auf Rang acht abrutschen. Die Gäste, die im Tabellenkeller weiter auf Zuwachs angewiesen sind, hielten die Partie lange offen und nutzten nach einer torlosen ersten Stunde ihre Gelegenheit. Maik Bleckmann erzielte in der 60. Minute den einzigen Treffer des Nachmittags und sicherte Wülfrath damit drei wertvolle Punkte, durch die der Aufsteiger nun bei 28 Zählern steht.

Zwischen der SG Unterrath und dem SSV Bergisch Born entwickelte sich eine Partie, in der sich die Ereignisse vor allem nach der Pause zuspitzten. Früh wurde es für die Gäste personell schwierig, weil Lutonda Ntiti in der 24. Minute die Rote Karte sah. Dennoch ging Born durch Germano Bonanno nach einer Stunde mit 1:0 in Führung. Unterrath hatte anschließend die Gelegenheit zum Ausgleich, doch Christian Bus scheiterte in der 71. Minute mit einem Foulelfmeter an Gian-Luca Musset. Als vieles schon auf einen Auswärtssieg hindeutete, traf der eingewechselte Shunya Hashimoto in der 89. Minute doch noch zum 1:1. In der Nachspielzeit sah laut Spielbericht zudem Muhammet-Fathi Ödemis noch Rot (90.). Unterrath steht damit nun bei 27 Punkten auf Rang zwölf, während Bergisch Born mit 25 Zählern wieder auf die 15 geht, da TuRU Düsseldorf vorbeigezogen ist.

Die DJK Gnadental hat mit dem 3:1 gegen FC Kosova Düsseldorf ein wichtiges Signal im Abstiegskampf gesendet. Schon nach fünf Minuten brachte Marco Lüttgen die Gastgeber in Führung, die sich damit früh in eine günstige Ausgangslage brachten. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Lüttgen in der 67. Minute auch den zweiten Treffer nachlegte. Die Antwort der Gäste folgte beinahe umgehend, weil Fatlum Ahmeti nur zwei Minuten später auf 1:2 verkürzte. Dadurch blieb die Begegnung bis in die Schlussphase offen, ehe der eingewechselte Oliver Wargalla in der 89. Minute den Endstand herstellte. Gnadental klettert damit auf Rang neun, während Kosova mit 37 Punkten Fünfter bleibt und im Rennen um die oberen Plätze einen herben Dämpfer hinnehmen musste.

Im direkten Duell der Verfolger trennten sich der DV Solingen und der SC Kapellen-Erft torlos, womit vor allem die Gäste den zweiten Tabellenplatz behaupten. Vor 350 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Partie. Solingen bleibt nach dem Remis mit 45 Punkten Dritter und liegt damit weiterhin einen Zähler hinter Kapellen, das auf 46 Punkte kommt. Weil Tabellenführer Solingen-Wald parallel gewann, wuchs der Abstand nach ganz oben für beide Teams leicht an. Für Kapellen war der Punktgewinn auswärts durchaus wertvoll, während der DV zumindest den direkten Rückstand nicht vergrößerte.

Tabellenführer 1. Spvg. Solingen Wald 03 ließ beim FC Remscheid keine Zweifel aufkommen und setzte sich mit 5:0 durch. Bereits in der 4. Minute brachte Fabio Di Gaetano die Gäste in Führung, womit früh die Richtung vorgegeben war. Nach der Pause erhöhte derselbe Spieler auf 2:0 (49.), ehe Niklas Noah Albrecht (63.) und Enes Topal (65.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Nikolaos Skondras in der 85. Minute. Solingen-Wald kommt damit auf 55 Punkte und baut seine Tabellenführung aus, während Remscheid mit 16 Zählern auf Rang 16 bleibt. Für die Gastgeber, die im Kampf um den Klassenerhalt auf jeden Punkt angewiesen sind, war es ein weiterer Rückschlag, zumal der Abstand auf die Teams davor nicht kleiner geworden ist.

Der SC Union Nettetal hat sich gegen den VfB 03 Hilden II keine Blöße gegeben und mit dem 6:1 den höchsten Sieg des eigenen Spieltagsprogramms eingefahren. Nachdem Branimir Galic in der 25. Minute die Führung erzielt hatte, sorgte Phillip Spickenbaum mit einem Doppelpack in der 30. und 38. Minute schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Tom Gray auf 4:0 (45.). Im zweiten Durchgang traf Galic noch zweimal (59., 76.) und machte damit seinen Dreierpack perfekt, ehe Yavuz Erdogan in der 89. Minute noch der Ehrentreffer für Hilden II gelang. Nettetal verbessert sich auf 36 Punkte und rückt auf Rang sechs vor, während Hilden II mit nur zehn Zählern Tabellen-17. bleibt und defensiv erneut einen schweren Nachmittag erlebte.

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Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - DJK Gnadental

Sa., 28.03.26 16:00 Uhr TSV Solingen - DV Solingen

So., 29.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - VSF Amern

So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - FC Remscheid

So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Unterrath

So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Union Nettetal

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TuRU Düsseldorf

So., 29.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Victoria Mennrath



26. Spieltag

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Solingen

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. FC Wülfrath

Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - SSV Bergisch Born

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DV Solingen

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Remscheid - SC Kapellen-Erft

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Velbert

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VSF Amern - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II