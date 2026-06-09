Solingen-Wald 03 wehrt sich gegen Baumberg-Vorwürfe

Peter Resvanis reagiert auf die Vorwürfe der Sportfreunde Baumberg. – Foto: Markus Becker

Der Transfer von Simone Lo Castro zur 1. Spvg Solingen-Wald 03 bekommt eine zusätzliche Ebene. Sportlich hatte der Aufsteiger in die Oberliga Niederrhein den 19-jährigen Offensivspieler von den Sportfreunden Baumberg als Transfercoup vorgestellt. In Baumberg hat der Wechsel jedoch für deutliche Verärgerung gesorgt .

Besonders bitter sei der Wechsel aus Sicht der Baumberger auch deshalb, weil Lo Castro dort über Jahre gefördert worden sei. „Besonders bitter ist dieser Schritt, weil Simone Lo Castro ein Eigengewächs unseres Vereins ist, hier die Chance erhalten hat und über Jahre hinweg gefördert sowie entwickelt wurde. Gerade deshalb sind wir von der Art und Weise seines Vorgehens menschlich absolut enttäuscht“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Die Sportfreunde erklärten, Lo Castro habe für die kommende Saison einen Vertrag gehabt und dem Verein damit bereits seine Zusage für die Saison 2026/27 gegeben. Entsprechend sei der Offensivspieler in der Planung gewesen. „Umso enttäuschender und menschlich kaum nachvollziehbar ist es für uns, dass er uns erst am letzten Trainingstag über seinen Wechsel zum finanzstarken Aufsteiger Solingen-Wald 03 informiert hat“, teilte der Verein mit.

Nun hat sich auch die aufnehmende Seite geäußert. Peter Resvanis, Sportlicher Leiter der 1. Spvg Solingen-Wald 03, weist die Darstellung der Baumberger deutlich zurück und verteidigt den Transfer. „Die 1. Sportvereinigung und Simone Lo Castro finden die Vorwürfe und Angaben des SF Baumberg gegenüber dem Sportskameraden befremdlich“, erklärt Resvanis.

Der Verein spricht von einem Abgang, der „nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich einen sehr faden Beigeschmack“ hinterlasse. Man hätte sich „deutlich mehr Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt gegenüber dem Verein gewünscht“. Zugleich betonten die Sportfreunde, nun nach vorne schauen zu wollen, und wünschten Lo Castro für die Zukunft alles Gute.

Nach Darstellung der Solinger sei Lo Castro „kein gemeldeter Vertragsspieler mit gültigem Kontrakt nach dem 30.6.2026“ gewesen. Auch der Begriff Eigengewächs wird von Resvanis anders bewertet. „Simone Lo Castro ist kein Eigengewächs des SF Baumberg, sonst hätte Solingen die Verpflichtung nicht umsetzen können. Der talentierte Vollblutfußballer hat seine Ausbildung beim Wuppertaler SV und SSVg Velbert absolviert“, sagt der Sportchef.

Resvanis stellt zudem dar, dass Lo Castro nach mehreren Anfragen aus der Oberliga Niederrhein das Gespräch mit Baumberg gesucht haben soll. „Der Junge hat nach Anfragen zahlreicher interessierter Vereine aus der Oberliga Niederrhein mehrfach das Gespräch mit den Offiziellen des SF gesucht“, erklärt Resvanis.

Gleichzeitig erkennt Resvanis an, dass Lo Castro in Baumberg wichtige Entwicklungsschritte gegangen sei. Der Spieler habe dem Verein „zweifellos eine gute Ausbildung in den letzten zweieinhalb Jahren zu verdanken“. Die Entscheidung für Solingen ordnet er aber als bewussten Schritt ein. „Die konzeptionelle Entscheidung für unseren Fußball in der Klingenstadt freut uns sehr, da der SF Baumberg in den letzten Jahren viele Talente abwerben konnte“, sagt Resvanis.

Solingen sieht auch ein Signal für die Stadt

Für Solingen-Wald 03 besitzt der Transfer damit auch eine übergeordnete Bedeutung. Resvanis verweist auf die jüngsten Erfolge im Solinger Fußball und sieht darin die Chance, Talente stärker in der eigenen Region zu binden. „Durch die jüngsten Erfolge der Solinger Teams konnte der Sachverhalt korrigiert und Talente aus unserer Stadt in den Leistungsmannschaften des Solinger Fußballs etabliert werden. Nun geht’s auch mal andersrum. Das ist ein Erfolg auf ganzer Linie. Die Sportfreunde und 1. FC Monheim sind nicht mehr alleine im angrenzenden Bergischen Land“, äußert er.

Auch persönlich stellt sich Solingen-Wald hinter den Spieler. Resvanis betont, dass Cheftrainer Daniele Varveri in einem engen verwandtschaftlichen Verhältnis zu Lo Castro stehe. „Wir haben Simone als ganz lieben und menschlich einwandfreien Charakter kennengelernt“, sagt der Sportliche Leiter. „Wir bitten, seine Entscheidung zu respektieren und ein Nachtreten in dieser Form zu unterlassen."

Damit bleibt der Wechsel eines der auffälligsten Transfer-Themen dieses Sommers am Niederrhein. Sportlich bekommt Solingen-Wald 03 einen jungen Offensivspieler, der in seinem ersten Seniorenjahr bereits acht Treffer in der Oberliga erzielt hat. Gleichzeitig zeigt die Reaktion aus Baumberg, wie emotional solche Wechsel gerade dann werden können, wenn es um junge Spieler, Entwicklung und unterschiedliche Auffassungen über Absprachen geht.

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