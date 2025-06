Solingen-Wald 03 feiert Landesliga-Aufstieg in Tönisberg

Die Partie nahm zunächst ihren erwarteten Lauf. Solingen hatte das Spiel mit klaren Ballbesitzvorteilen in der Hand, Tönisberg versuchte sich zunächst zu stabilisieren. Doch anders als gegen Sterkrade im ersten Spiel der Aufstiegsrelegation, fand Solingen schon früh entscheidende Räume auf dem Weg zum Tor. Tönisberg kam bisweilen nicht richtig in die Zweikämpfe. So kam es, wie es kommen musste. Nach einem Querpass durch den Sechzehner stand der aktive Edin Sehic goldrichtig und schloss trocken zum Führungstreffer ab (10.).

Den Hausherren fehlte es weiterhin am defensiven Zugriff. So konnte sich der VfL zunächst glücklich schätzen, dass Habib Daff freistehend vorm Tor den Ball nicht im Ziel unterbringen konnte (17.). Wenig später war es dann erneut soweit. Nach einem eigenen Einwurf geriet Tönisberg in Verlegenheit und gab das Spielgerät direkt wieder ab. Konstatinos Tsiougaris fand mit einem traumhaften Steilpass den durchstartenden Gianluca Cirillo, der das Leder am herauseilenden Robin Bertok vorbeispitzelte (18.).

Doch stattdessen gab es den nächsten Tiefschlag. Einmal mehr war Sehic beteiligt. Der 30-Jährige umkurvte Bertok und hatte eigentlich seinen zweiten Treffer auf dem Fuß, legte stattdessen jedoch noch einmal ab auf Daff, der problemlos ins leere Tor einschob (41.).

Tönisberg wird stärker und belohnt sich

Vor Beginn des zweiten Durchgangs hätten Tönisberg noch fünf Treffer gefehlt, an den Aufstieg von Solingen hatte zu diesem Zeitpunkt wohl niemand mehr gezweifelt. Doch gerade in dieser Phase meldete sich Tönisberg wieder am Spielgeschehen an. Besonders die verletzungsbedingte Auswechselung von Marco Cirillo verleitete die Solinger zu leichter Lethargie. So scheiterte Manuel Franken an einer herausragenden Parade von Eric Klass (56.). Beim darauffolgenden Eckball wurde Luke Heidrich zu viel Platz gewährt, sodass dieser zum 1:3 einköpfte (58.).

Und danach war Tönisberg auch kurzzeitig die aktivere Mannschaft. Nach scharfer Hereingabe von Franken, setzte Elias Omsels den Ball jedoch am langen Pfosten freistehend nur knapp neben das Tor (63.). Den Treffer hätte es gebraucht, um noch eine ernstzunehmende Aufholjagd einzuläuten. Stattdessen trudelte die Partie nach Chancen von Franken auf Seiten Tönisberg – Klaas hielt erneut stark – (74.) und dem eingewechselten Giovanni Spinella, der knapp vorbeizielte (75.) immer weiter aus.

Solingen hatte wieder das Spiel an sich gerissen, spielte aber nicht mehr mit der finalen Überzeugung nach vorne. So stand am Ende der zweite 3:1-Sieg zu Buche, wodurch Solingen insgesamt souverän wie hochverdient in die Landesliga hochgeht.