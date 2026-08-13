Solingen-Wald 03: Alles andere als ein normaler Oberliga-Aufsteiger Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 geht mit einem an vielen Stellen verstärkten Kader in die Oberliga. Kein Wunder also, dass der Verein ligaweit nicht mehr als 'üblicher' Aufsteiger angesehen wird. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein blickt der Sportliche Leiter Peter Resvanis auf Konkurrenzkämpfe im neuen Kader, Verbesserungspotenzial der Infrastruktur und die Regionalliga-Perspektive von Markus Becker · Gestern, 23:15 Uhr · 0 Leser

Hier besiegte Solingen-Wald den Landesligisten VfB Homberg im Test mit 6:1. – Foto: Andre Peters

Der Durchmarsch von der Bezirksliga in die Oberliga ist geschafft, doch bei der 1. Spvg Solingen-Wald 03 denkt längst niemand daran, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Der Aufsteiger hat seinen Kader für die neue Herausforderung noch einmal deutlich verbreitert und mit Spielern verstärkt, die bereits höherklassige Erfahrung mitbringen. Sportlicher Leiter Peter Resvanis sieht seine Mannschaft deshalb gut gerüstet, warnt aber zugleich vor den Herausforderungen der neuen Spielklasse.

"Wir haben uns schon noch einmal ordentlich verstärkt“, sagt Resvanis. Zwölf Neulinge über die Sommetransferperiode haben dafür gesorgt, dass die Qualität auch bei Wechseln nicht verloren gehen soll. Gerade das sei mit Blick auf die Oberliga entscheidend. Einzelschicksale gehören dahingehend auch in der Kaderzusammenstellung für Trainer Daniele Varveri dazu. "Wir haben jetzt eine Leistungsdichte, bei der ich mit dem Trainer nicht tauschen möchte, wenn er die Mannschaft sonntags aufstellt.“ Für Resvanis ist der Konkurrenzkampf dabei nicht nur ein angenehmer Nebeneffekt, sondern Teil des Plans. "Wir sind extrem flexibel geworden“, erklärt er. Um eine Position in der Startelf streiten sich bisweilen gleich zwei oder drei Spieler gleichzeitig.

Eine zentrale Figur bleibt dabei Marco Cirillo. Der Offensivspieler war mit 15 Toren und 29 Vorlagen einer der entscheidenden Faktoren für den Aufstieg und trug in den Erfolgsjahren der Klingenstädter üblicherweise besonders viel Verantwortung. Für Resvanis ändert sich künftig das Abhängigkeitsverhältnis zum 28-Jährigen: "Jetzt ist natürlich die Last auf viele Schultern verteilt. Ich glaube, wir sind jetzt homogener.“ Neben Cirillo sollen eben weitere Spieler dafür sorgen, dass Solingen 03 schwieriger auszurechnen ist. Mit Ex-Profis wie Thomas Idel, Isaak Akritidis und Marko Stojanovic können die neue Akteure womöglich auch umgehend eine Führungsrolle im Kader übernehmen.

Das Motto für den Moment: Erst ankommen, dann nach oben schauen Doch auch mit Blick auf die großen, neuen Namen hält Resvanis wenig davon, seine Solinger vor Saisonbeginn in den Favoritenkreis zu schieben. Dafür sei die Konkurrenz zu groß. Den Wuppertaler SV, KFC Uerdingen, Ratingen 04/19, die SSVg Velbert und Fortuna Düsseldorf II nennt der 59-Jährige als Mannschaften, die noch mehr Erfahrung mitbringen und in dieser Hinsicht wohl über den Klingenstädtern einzuordnen sind.

Trainer Daniele Varveri hat für die kommende Saison einen noch einmal deutlich stärkeren Kader zur Verfügung. – Foto: Markus Becker