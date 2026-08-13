Solingen-Wald 03: Alles andere als ein normaler Oberliga-Aufsteiger

Der Durchmarsch von der Bezirksliga in die Oberliga ist geschafft, doch bei der 1. Spvg Solingen-Wald 03 denkt längst niemand daran, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Der Aufsteiger hat seinen Kader für die neue Herausforderung noch einmal deutlich verbreitert und mit Spielern verstärkt, die bereits höherklassige Erfahrung mitbringen. Sportlicher Leiter Peter Resvanis sieht seine Mannschaft deshalb gut gerüstet, warnt aber zugleich vor den Herausforderungen der neuen Spielklasse.
"Wir haben uns schon noch einmal ordentlich verstärkt“, sagt Resvanis. Zwölf Neulinge über die Sommetransferperiode haben dafür gesorgt, dass die Qualität auch bei Wechseln nicht verloren gehen soll. Gerade das sei mit Blick auf die Oberliga entscheidend. Einzelschicksale gehören dahingehend auch in der Kaderzusammenstellung für Trainer Daniele Varveri dazu. "Wir haben jetzt eine Leistungsdichte, bei der ich mit dem Trainer nicht tauschen möchte, wenn er die Mannschaft sonntags aufstellt.“
Für Resvanis ist der Konkurrenzkampf dabei nicht nur ein angenehmer Nebeneffekt, sondern Teil des Plans. "Wir sind extrem flexibel geworden“, erklärt er. Um eine Position in der Startelf streiten sich bisweilen gleich zwei oder drei Spieler gleichzeitig.
Eine zentrale Figur bleibt dabei Marco Cirillo. Der Offensivspieler war mit 15 Toren und 29 Vorlagen einer der entscheidenden Faktoren für den Aufstieg und trug in den Erfolgsjahren der Klingenstädter üblicherweise besonders viel Verantwortung. Für Resvanis ändert sich künftig das Abhängigkeitsverhältnis zum 28-Jährigen: "Jetzt ist natürlich die Last auf viele Schultern verteilt. Ich glaube, wir sind jetzt homogener.“
Neben Cirillo sollen eben weitere Spieler dafür sorgen, dass Solingen 03 schwieriger auszurechnen ist. Mit Ex-Profis wie Thomas Idel, Isaak Akritidis und Marko Stojanovic können die neue Akteure womöglich auch umgehend eine Führungsrolle im Kader übernehmen.
Doch auch mit Blick auf die großen, neuen Namen hält Resvanis wenig davon, seine Solinger vor Saisonbeginn in den Favoritenkreis zu schieben. Dafür sei die Konkurrenz zu groß. Den Wuppertaler SV, KFC Uerdingen, Ratingen 04/19, die SSVg Velbert und Fortuna Düsseldorf II nennt der 59-Jährige als Mannschaften, die noch mehr Erfahrung mitbringen und in dieser Hinsicht wohl über den Klingenstädtern einzuordnen sind.
"Wir diesmal nicht, definitiv nicht“, sagt Resvanis deshalb mit Blick auf die Favoritenrolle in der Oberliga. Das erste Ziel sei, möglichst schnell das gesicherte Mittelfeld zu erreichen. Anschließend könne man sehen, was noch möglich ist.
Der mittel- bis langfristige Plan ist allerdings deutlich ambitionierter. "Die Zeichen stehen ganz klar auf Regionalliga-Fußball“, erklärt Resvanis. Die zweite Strategieperiode des Vereins habe gerade begonnen und sei auf drei bis fünf Jahre angelegt. Die Oberliga soll also nicht das Ende der Entwicklung sein, sondern die nächste Stufe. Zum Ende der Strategieperiode soll dann der Aufstieg in die Viertklassigkeit gelingen.
Dabei sieht Resvanis die größten Probleme aktuell sogar abseits des Platzes. Die Infrastruktur am Standort könne mit den sportlichen Ambitionen nicht Schritt halten. Zwei- bis dreimal pro Woche müsse die Mannschaft auf einem halben Platz trainieren, der komplette Naturrasen stehe nur einmal pro Woche zur Verfügung. Auch bei Kabinen, Duschen und weiteren Bedingungen gebe es erheblichen Nachholbedarf.
Gleichzeitig sieht der Sportchef Bewegung. Mit Solingens Oberbürgermeister Daniel Flemm und Sportdezernentin Anna Lenker-Koukounarakis habe es gute Gespräche gegeben. Auch rund um das Walder Stadion sollen Verbesserungen umgesetzt werden. Neue Rasenflächen, Bewässerung und ein Greenkeeper sollen die Bedingungen Schritt für Schritt verbessern.
Der Heimauftakt gegen die Holzheimer SG am 23. August soll deshalb auch ein Signal für die neue Solinger Fußballära sein. Nach knapp 20 Jahren kehrt Oberliga-Pflichtspielbetrieb ins Walder Stadion zurück. Für etwaige Anpassungen an der Anlage bedarf es in Anbetracht des bestehenden Denkmalschutzes womöglich auch kreative Lösungen, doch auch hier zeigt sich Resvanis optimistisch.
Und Solingen 03 möchte dabei nicht nur den eigenen Klub voranbringen. Mit dem SV Solingen, DV Solingen und TSV Solingen spielen inzwischen drei weitere Solinger Vereine in der Landesliga. Resvanis sieht deshalb auch Möglichkeiten für mehr Zusammenarbeit oder "Synergie-Effekte". Leihen an die vermeintliche Konkurrenz wie durch Torhüter Rostyslav Degytar (an SV Solingen) und Giovanni Spinella (DV Solingen) passen bereits dazu.
Resvanis' Vision geht ohnehin darüber hinaus: Solingen 03 soll zum Vorreiter für den Fußballstandort werden. Die Oberliga ist für ihn und seinen Verein dabei ausdrücklich nur eine Zwischenstation. Der Blick richtet sich bereits auf die nächste Herausforderung.