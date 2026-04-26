Solingen noch nicht Meister, Abstiegskampf spitzt sich zu

Weil auch Kapellen siegt, ist Solingen noch kein Meister. – Foto: Markus Becker

Spieltag 29 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 marschiert weiter vorneweg, doch die Meisterschaft ist noch nicht fix: SC Kapellen-Erft und ASV Einigkeit Süchteln gewinnen auch, während DV Solingen stolpert und im Tabellenkeller der Druck auf TuRU Düsseldorf wächst.

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DV Solingen legte gegen VSF Amern einen Start nach Maß hin und schien früh auf Kurs zu sein, doch am Ende musste sich die Mannschaft mit einem Remis begnügen, das im engen Rennen um die oberen Plätze zu wenig sein könnte. Bereits in der Anfangsphase brachte Salim El Fahmi die Gastgeber in Führung (6.), ehe Furkan Sagman nachlegte und auf 2:0 erhöhte (20.). Damit verschaffte sich Solingen eine komfortable Ausgangslage, die angesichts der Tabellensituation besonders wertvoll gewesen wäre, da der Rückstand auf Rang zwei hätte verkürzt werden können. Nach dem Seitenwechsel kam jedoch Bewegung in die Partie. Luca Dorsch verkürzte für Amern (51.) und leitete damit die Aufholjagd ein, die nur wenige Minuten später ihren Fortgang fand, als Selman Sevinc per Foulelfmeter zum 2:2 traf (54.). Innerhalb kurzer Zeit war der Vorsprung der Hausherren damit aufgebraucht.

In der Folge blieb es beim Unentschieden, das für beide Teams unterschiedliche Auswirkungen hat. Solingen bleibt im oberen Drittel, verpasst es aber, näher an den SC Kapellen-Erft heranzurücken. Amern hingegen festigt mit dem Punktgewinn seine Position im Mittelfeld und hält Abstand zu den unteren Tabellenregionen.

Für TuRU Düsseldorf wird die Lage zunehmend brenzlig, denn gegen den SC Union Nettetal setzte es die nächste Niederlage. Das entscheidende Tor erzielte Florian Heise in der zweiten Halbzeit (73.), wodurch Nettetal seinen Platz im gesicherten Mittelfeld festigt. TuRU hingegen bleibt auf Rang 15 und damit auf dem Relegationsplatz hängen, wodurch der Druck im Abstiegskampf weiter steigt. Nettetal dagegen stabilisiert sich und wahrt den Abstand nach unten.

Der TSV Solingen drehte die Partie gegen den FC Remscheid und verschaffte sich damit wichtige Punkte im oberen Mittelfeld. Zunächst brachte Dimitrios Papadopoulos die Gäste in Führung (50.), doch Tim Schwarz glich aus (65.), bevor Jannik Weber kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielte (90.). Für den TSV bedeutet der Erfolg, dass der Anschluss an die oberen Plätze gewahrt bleibt, während Remscheid trotz guter Ausgangslage erneut leer ausgeht und im Tabellenkeller verharrt.

Der ASV Einigkeit Süchteln behauptete sich in einer intensiven Partie beim SSV Bergisch Born und bleibt damit erster Verfolger des Spitzenduos. Bora Nurettin Kat (17.) und Leo Heinrich Rennett (65.) sorgten für die Führung, ehe Born durch Julian Bernhard verkürzte (77.). Nach dem zwischenzeitlichen 1:3 durch Maurice Bock (79., Foulelfmeter) wurde es noch einmal spannend, weil Bernhard erneut traf (87.), doch Süchteln brachte den Vorsprung ins Ziel. Damit festigt der ASV Rang drei, während Born im unteren Mittelfeld bleibt.

Der 1. FC Wülfrath sicherte sich drei wichtige Punkte gegen den FC Kosova Düsseldorf. Der knappe Erfolg bringt Wülfrath weiter Luft im unteren Mittelfeld, während Kosova eine Chance verpasst, sich weiter nach oben zu orientieren. Mit nun neun Saisonsiegen festigt Wülfrath seine Position oberhalb der Gefahrenzone, während Kosova im engen Mittelfeld weiter Boden verliert und den Anschluss an die Top fünf verpasst.

Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 untermauerte ihre Spitzenposition mit einem klaren Heimsieg gegen die DJK Gnadental. Enes Topal (7.) und Fabio Di Gaetano (22.) stellten früh die Weichen, ehe weitere Treffer durch Leander Goralski (65.), Max Schreckenberg (76.) und Giovanni Spinella (90.) folgten. Mit diesem deutlichen Erfolg baut Wald seine Führung weiter aus und marschiert Richtung Aufstieg, der nur deshalb am Sonntag nicht gelungen ist, weil Kapellen und Süchteln siegten - in der kommenden Woche ist die Oberliga dann aus eigener Kraft erreichbar. Gnadental hingegen bleibt im Mittelfeld und verpasst es, sich weiter nach oben zu orientieren.

Der SC Velbert musste im Heimspiel gegen Victoria Mennrath eine knappe Niederlage hinnehmen, die im engen Mittelfeld besonders ins Gewicht fällt. Paul Szymanski erzielte kurz vor der Pause den einzigen Treffer (45.), der letztlich den Ausschlag gab. Velbert verpasst damit die Chance, sich weiter nach oben zu orientieren, während Mennrath wichtige Punkte sammelt und sich etwas von der Abstiegszone entfernt. Gerade im unteren Tabellenbereich kann dieser Erfolg noch entscheidend werden.

Der SC Kapellen-Erft bleibt erster Verfolger des Tabellenführers und setzte sich gegen die SG Unterrath verdient durch. Nach torloser erster Halbzeit eröffnete Janis Waffenschmidt den Torreigen (57.), ehe Yannik Ebert (63.) und erneut Waffenschmidt (68.) nachlegten. Der Anschlusstreffer durch Christian Bus (76.) kam zu spät, um die Partie noch einmal zu drehen. Kapellen festigt Rang zwei und hält den Abstand zur Spitze konstant, während Unterrath im Mittelfeld bleibt.

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Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid

So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath

So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf

So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft

So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II



31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath

So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born

So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal

So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental

So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath