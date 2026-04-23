 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Solingen kann Meister werden, Abstiegskandidaten sind Außenseiter

Landesliga 1: SC Kapellen-Erft gegen SG Unterrath, 1. Spvg. Solingen-Wald 03 gegen DJK Gnadental und DV Solingen gegen VSF Amern prägen den 29. Spieltag im Aufstiegs- und Abstiegskampf.

von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Remscheid lebt wieder!
Der FC Remscheid lebt wieder! – Foto: Stephan Horn

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Landesliga 1
SC Kapellen
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FC Remscheid

Der 29. Spieltag der Landesliga Niederrhein bringt richtungsweisende Duelle: SC Kapellen-Erft verteidigt Rang zwei, ASV Einigkeit Süchteln lauert dahinter und DV Solingen will Anschluss halten. Im Tabellenkeller kämpfen FC Remscheid und TuRU Düsseldorf um jeden Punkt.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Der Blick auf die Tabelle zeigt eine klare Hierarchie an der Spitze, doch dahinter ist vieles in Bewegung. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 geht mit komfortablem Vorsprung in das Heimspiel gegen die DJK Gnadental und hat die Meisterschaft weiterhin fest im Blick. Für den Spitzenreiter geht es darum, die starke Position zu untermauern, während Gnadental im gesicherten Mittelfeld weiter Stabilität sucht. Wenn die Ergebnisse von Kapellen-Erft und Süchteln sogar mitspielen, kann Solingen 03 vorzeitig Meister werden und aufsteigen - mehr dazu hier.

Deutlich enger gestaltet sich das Rennen um Rang zwei. Der SC Kapellen-Erft empfängt die formstarke SG Unterrath, die sich zuletzt in Richtung obere Tabellenhälfte geschoben hat. Kapellen will den Vorsprung verteidigen, während Unterrath mit einem Auswärtssieg weiter Boden gutmachen könnte. Im direkten Verfolgerfeld steht auch ASV Einigkeit Süchteln im Fokus. Beim Auswärtsspiel beim SSV Bergisch Born ist die Mannschaft gefordert, um den Druck auf Kapellen hochzuhalten. Gleichzeitig muss DV Solingen im Duell mit VSF Amern liefern, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Geht FC Remscheid den nächsten Schritt?

Auch im Mittelfeld geht es um wichtige Weichenstellungen. FC Kosova Düsseldorf reist zum 1. FC Wülfrath, während SC Velbert gegen Victoria Mennrath auf Punkte für eine stabile Position hofft. Besonders brisant bleibt die Lage im Tabellenkeller. TuRU Düsseldorf empfängt den SC Union Nettetal und braucht dringend Zähler, um die Abstiegsränge zu verlassen. Auch der FC Remscheid steht beim TSV Solingen unter Druck, nachdem zuletzt wichtige Punkte gesammelt wurden, der Rückstand aber weiterhin groß ist.

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Sa., 25.04.2026, 16:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
16:00
Spieltext DV Solingen - VSF Amern

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live
Spieltext TuRU 80 - Nettetal

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30
Spieltext TSV Solingen - FC Remscheid

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live
Spieltext SSV Born - ASV Süchteln

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:00
Spieltext FC Wülfrath - FC Kosova

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30
Spieltext Solingen 03 - Gnadental

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:00
Spieltext SC Velbert - Mennrath

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live
Spieltext SC Kapellen - SG Unterrath

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Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born
So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental
So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!