Solingen kann Meister werden, Abstiegskandidaten sind Außenseiter

Der FC Remscheid lebt wieder! – Foto: Stephan Horn

Der Blick auf die Tabelle zeigt eine klare Hierarchie an der Spitze, doch dahinter ist vieles in Bewegung. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 geht mit komfortablem Vorsprung in das Heimspiel gegen die DJK Gnadental und hat die Meisterschaft weiterhin fest im Blick. Für den Spitzenreiter geht es darum, die starke Position zu untermauern, während Gnadental im gesicherten Mittelfeld weiter Stabilität sucht. Wenn die Ergebnisse von Kapellen-Erft und Süchteln sogar mitspielen, kann Solingen 03 vorzeitig Meister werden und aufsteigen - mehr dazu hier.

Deutlich enger gestaltet sich das Rennen um Rang zwei. Der SC Kapellen-Erft empfängt die formstarke SG Unterrath, die sich zuletzt in Richtung obere Tabellenhälfte geschoben hat. Kapellen will den Vorsprung verteidigen, während Unterrath mit einem Auswärtssieg weiter Boden gutmachen könnte. Im direkten Verfolgerfeld steht auch ASV Einigkeit Süchteln im Fokus. Beim Auswärtsspiel beim SSV Bergisch Born ist die Mannschaft gefordert, um den Druck auf Kapellen hochzuhalten. Gleichzeitig muss DV Solingen im Duell mit VSF Amern liefern, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Geht FC Remscheid den nächsten Schritt?

Auch im Mittelfeld geht es um wichtige Weichenstellungen. FC Kosova Düsseldorf reist zum 1. FC Wülfrath, während SC Velbert gegen Victoria Mennrath auf Punkte für eine stabile Position hofft. Besonders brisant bleibt die Lage im Tabellenkeller. TuRU Düsseldorf empfängt den SC Union Nettetal und braucht dringend Zähler, um die Abstiegsränge zu verlassen. Auch der FC Remscheid steht beim TSV Solingen unter Druck, nachdem zuletzt wichtige Punkte gesammelt wurden, der Rückstand aber weiterhin groß ist.