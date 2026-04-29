 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Solingen droht Couch-Meisterschaft, FC Remscheid braucht Sieg beim SCU

Landesliga 1: Solingen 03 kann tatsächlich am Wochenende aufsteigen, obwohl der Tabellenführer gar nicht spielt. Der FC Remscheid hat wieder Chancen auf die mögliche Relegation, braucht dafür aber einen Sieg.

von André Nückel · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Spannung ist garantiert.
Spannung ist garantiert. – Foto: Stephan Horn

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Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 30 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Solingen 03 kann tatsächlich am Wochenende aufsteigen, obwohl der Tabellenführer gar nicht spielt. Dafür muss der SC Kapellen-Erft bei Victoria Mennrath verlieren. Couch-Meisterschaften werden selten geliebt, aber Meisterschaft wäre Meisterschaft! Der FC Remscheid hat wieder Chancen auf die mögliche Relegation, braucht dafür aber einen Sieg am Samstag: Es geht zu Union Nettetal.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Sa., 02.05.2026, 17:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
17:30live
Spieltext Nettetal - FC Remscheid

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30
Spieltext SSV Born - TSV Solingen

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - FC Wülfrath

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:00live
Spieltext VSF Amern - TuRU 80

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30live
Spieltext SG Unterrath - DV Solingen

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30
Spieltext Mennrath - SC Kapellen

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30
Spieltext Gnadental - SC Velbert

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30
Spieltext FC Kosova - VfB Hilden II

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Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born
So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental
So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TSV Solingen
So., 17.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal
So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Remscheid
So., 17.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - TuRU Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - DV Solingen
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Velbert
So., 17.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VfB 03 Hilden II

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