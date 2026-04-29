Solingen droht Couch-Meisterschaft, FC Remscheid braucht Sieg beim SCU

Spannung ist garantiert. – Foto: Stephan Horn

Spieltag 30 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Solingen 03 kann tatsächlich am Wochenende aufsteigen, obwohl der Tabellenführer gar nicht spielt. Dafür muss der SC Kapellen-Erft bei Victoria Mennrath verlieren. Couch-Meisterschaften werden selten geliebt, aber Meisterschaft wäre Meisterschaft! Der FC Remscheid hat wieder Chancen auf die mögliche Relegation, braucht dafür aber einen Sieg am Samstag: Es geht zu Union Nettetal.

Spieltext Nettetal - FC Remscheid

Spieltext ASV Süchteln - FC Wülfrath

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr VSF Amern VSF Amern TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:00 live PUSH

Spieltext VSF Amern - TuRU 80

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath DV Solingen DV Solingen 15:30 live PUSH

Spieltext SG Unterrath - DV Solingen

Spieltext Mennrath - SC Kapellen

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental SC Velbert SC Velbert 15:30 PUSH

Spieltext Gnadental - SC Velbert

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova VfB 03 Hilden VfB Hilden II 15:30 PUSH

Spieltext FC Kosova - VfB Hilden II

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Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath

So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born

So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal

So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental

So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath



32. Spieltag

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TSV Solingen

So., 17.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal

So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Remscheid

So., 17.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - TuRU Düsseldorf

So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - DV Solingen

So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Velbert

So., 17.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VfB 03 Hilden II