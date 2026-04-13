Solingen 03: Venturiello und Resvanis finden nach 2:6 deutliche Worte

Die Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, erlebt eine Überraschung: Spitzenreiter 1. Spvg Solingen-Wald 03 unterliegt der SG Unterrath deutlich. Nach zwischenzeitlicher Führung kippt die Partie noch vor der Pause. Die Tabellenführung ist nach der 2:6-Niederlage nicht in Gefahr, dennoch wählen die Verantwortlichen deutliche Worte.
Für 1. Spvg Solingen-Wald 03 begann die Partie bereits mit einem Rückschlag, als Antonio Munoz-Bonilla die Gäste früh in Führung brachte (16.). Die direkte Antwort folgte jedoch schnell, ein Eigentor von Ayoub Ben Haddaj sorgte für den Ausgleich (19.), ehe Marco Donato Cirillo die Gastgeber wenig später sogar in Front brachte (24.).
In dieser Phase präsentierte sich Solingen deutlich stabiler und kam zu weiteren Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. „Wir hatten eine richtig gute Drangperiode und hätten zwingend das 3:1 nachlegen müssen“, ordnete Co-Trainer Davide Venturiello die entscheidende Phase ein.
Stattdessen nutzte die SG Unterrath ihre Umschaltmomente konsequent. Shuki Hamanosono traf zum Ausgleich (32.), ehe erneut Munoz-Bonilla kurz vor der Pause per Kopf nach einem Freistoß auf 3:2 stellte (45.+1). „Wir haben einen Ball nicht konsequent klären können“, beschrieb Venturiello die Szene zum zwischenzeitlichen 2:2 als symptomatisch.
Auch nach dem Seitenwechsel fand Solingen nicht ins Spiel. Bereits unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Munoz-Bonilla auf 4:2 (46.) und stellte die Weichen endgültig auf Auswärtssieg. Zwar versuchte der Tabellenführer, nochmals Zugriff zu bekommen, doch klare Chancen blieben rar. Die beste Möglichkeit vergab der eingewechselte Noah Salau, der aus kurzer Distanz am Torwart scheiterte. Im direkten Gegenzug entschied Unterrath die Partie mit dem 5:2 (74.), ehe Christian Bus den Schlusspunkt setzte (85.).
Venturiello fand nach Abpfiff klare Worte: „Die 2:6-Heimniederlage ist absolut verdient. Viele unserer Spieler waren heute nicht wirklich präsent und wir haben uns durch zu viele individuelle Fehler das Leben selber schwer gemacht.“ Besonders die Effizienz des Gegners hob er hervor: Unterrath habe seine Chancen „konsequent genutzt und sich den Sieg klar verdient“.
Auch Sportlicher Leiter Peter Resvanis zeigte sich deutlich: „Ich bin sprachlos, wie sich unsere Truppe im wahrsten Sinne des Wortes hat schlagen lassen.“ Die Niederlage müsse „sehr ernst genommen werden“, zugleich blickte er bereits nach vorne: „Es ist gut, dass es bereits am Freitagabend in Mennrath weitergeht, da ich ganz schön angefressen bin. Ich kann mich bei unseren Fans nur entschuldigen.“
Bleibt es bei diesem Ausrutscher, hat die 1. Spvg Solingen-Wald nichts zu befürchten. Der Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein ist mit einem Acht-Punkte-Vorsprung auf den SC Kapellen-Erft immer noch äußerst wahrscheinlich, zumal der Spielplan in den kommenden Wochen auch für den Landesliga-Spitzenreiter spricht: Nach Victoria Mennrath kommt die DJK Gnadental - beides Gegner wie Unterrath, die noch um den Klassenerhalt kämpfen und deshalb gefährlich werden können.
Diese Spiele werden auch im Kopf entschieden - und aus der dritten Saisonniederlage will Solingen 03 jetzt ganz schnell lernen.
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