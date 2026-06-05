 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Solingen 03 und TSV Solingen im Fernkampf um den Bezirksliga-Aufstieg

Kreisliga A Remscheid-Solingen: Während der SSV Bergisch Born II in Gruppe 2 schon durch ist, darf noch eine weitere Zweitvertreung den Bezirksliga-Aufstieg bejubeln. Die des TSV Solingen oder der 1. Spvg Solingen-Wald 03?

von Markus Becker · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffen Pospich

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SC 08 R'wald
SC Ayyildiz

Die Ausgangslage ist recht simpel: Gewinnt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 II, ist dem Team von Francisco Figueiredo der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Der Kontrahent hat es allerdings in sich. Es geht gegen den 1. FC Monheim, der bis vor kurzem selbst noch ernsthafte Hoffnungen auf den Aufstieg hegen durfte, vor dem Saisonfinale in dieser Frage allerdings rechnerisch eliminiert ist. Nur noch der TSV Solingen II könnte noch dazwischengrätschen. Dieser empfängt den SC Germania Reusrath II und muss in jedem Fall auf einen Patzer von 03 hoffen. Auch im Tabellenkeller der Gruppe 1 steht eine Entscheidung noch aus. Holt der 1. FC Sport-Ring Solingen mindestens einen Zähler gegen die Sportfreunde Baumberg II, ist ihnen der Klassenerhalt sicher. Entsprechend muss der SSV Bergisch Born III gegen den HSV Langenfeld II in jedem Fall gewinnen, um sich noch eine Mini-Chance am Leben zu halten.

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So läuft der letzte Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
15:00

So., 07.06.2026, 12:30 Uhr
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
12:30

So., 07.06.2026, 12:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
12:30

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
15:00

So., 07.06.2026, 12:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
12:00

So., 07.06.2026, 12:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
12:00live

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So läuft der letzte Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TS Struck
TS StruckTS Struck
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
15:00

So., 07.06.2026, 15:15 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
15:15

So., 07.06.2026, 12:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
12:30

Morgen, 14:00 Uhr
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
14:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
15:00

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
13:00live

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