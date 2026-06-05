Solingen 03 und TSV Solingen im Fernkampf um den Bezirksliga-Aufstieg

– Foto: Steffen Pospich

Die Ausgangslage ist recht simpel: Gewinnt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 II, ist dem Team von Francisco Figueiredo der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Der Kontrahent hat es allerdings in sich. Es geht gegen den 1. FC Monheim, der bis vor kurzem selbst noch ernsthafte Hoffnungen auf den Aufstieg hegen durfte, vor dem Saisonfinale in dieser Frage allerdings rechnerisch eliminiert ist. Nur noch der TSV Solingen II könnte noch dazwischengrätschen. Dieser empfängt den SC Germania Reusrath II und muss in jedem Fall auf einen Patzer von 03 hoffen. Auch im Tabellenkeller der Gruppe 1 steht eine Entscheidung noch aus. Holt der 1. FC Sport-Ring Solingen mindestens einen Zähler gegen die Sportfreunde Baumberg II, ist ihnen der Klassenerhalt sicher. Entsprechend muss der SSV Bergisch Born III gegen den HSV Langenfeld II in jedem Fall gewinnen, um sich noch eine Mini-Chance am Leben zu halten.