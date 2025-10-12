 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Wald 03 führt das Feld weiter an.
Wald 03 führt das Feld weiter an. – Foto: Markus Becker

Solingen 03 überrollt Amern und bleibt oben, Mennrath hält Schritt

Mit dem Aufsteiger, der 1. Spvg Solingen-Wald 03, bestimmt der Tabellenführer weiter das Tempo und untermauert sein Leistungsvermögen mit einem 4:0-Sieg gegen die VSF Amern. Auf Schlagdistanz lauert eine Fünfergruppe um Victoria Mennrath.

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 untermauert ihren Status als Aufstiegskandidat mit einem 4:0-Sieg gegen die VSF Amern, dahinter gelang der Victoria Mennrath ein Arbeitssieg gegen 1. FC Wülfrath. Auch der FC Kosova ist nach ruckeligem Start wieder inmitten der Top-Teams. Der DV Solingen rutscht wiederum aufgrund einer Nullnummer gegen den TSV Solingen ab, schaut aber weiter nach oben.

Wie in der Vorsaison kann 03 wieder auf die Dienste von Marco Cirillo bauen, der in der 25. Spielminute die Hausherren auf ihrem gewohnt engen Kunstrasenplatz in Führung brachte und damit schon seinen 14. Scorerpunkt verbuchte. Die weiteren Treffer steuerten die hochkarätigen Sommerzugänge mit Enes Topal (67., 90.) und Fabio di Gaetano (67.). bei.

Die Wülfrather werden noch nicht ganz warm mit der Landesliga, hatten es aber auch mit den in glänzender Form befindlichen Mennrathern zu tun. Ein Distanzschuss von Philipp Preckel (37.) in der Schlussphase der ersten Hälfte machte den Unterschied zugunsten der Gäste, die damit auf den zweiten Platz springen.

Unverhofft ist der FC Kosova wieder mitten im Rennen um die Tabellenspitze. Schon im ersten Durchgang brachten Roman Callan (25.) und Adonis Aliu (35.) die Gäste gegen bemühte Solinger in Führung. Als Beslind Fazlija die Führung kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte (47.) war der Sack auch schon beinahe zu. Egzon Zendeli machte im weiteren Spielverlauf mit seinem fünften Saisontreffer dann den Sack zu.

Nettetal agierte zu Beginn spielbestimmend, hatte den Gegner zunächst im Griff, doch konnte sich erst im zweiten Durchgang belohnen. Philipp Spickenbaum nach Vorlage von Mats Platen (63.) und schließlich Top-Torjäger Branimir Galic (69.) sorgten für den Doppelschlag, von dem sich Velbert nicht mehr erholen sollte.

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Kapellen-Erft
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB 03 Hilden II
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - DV Solingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SSV Bergisch Born
So., 19.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - SC Velbert
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - TSV Solingen
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Wülfrath
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern
So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath

