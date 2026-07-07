Solingen 03 legt mit einem Regionalligaspieler nach Mit Isaak Akritidis kommt vom 1. FC Bocholt ein Regionalligaspieler, der seine Ausbilung im Bergischen genossen hat - beim Wuppertaler SV. von Sascha Köppen · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Isaak Akritidis wechselt zur 1. SpVg Solingen-Wald 03. – Foto: 1. FC Bocholt / Moni

Dass die 1. SpVg Solingen-Wald 03 nicht in die Oberliga aufgestiegen ist, um dort zwingend vom ersten Spieltag an nur um den Ligaverbleib zu spielen, hat schon die eine oder andere Verpflichtung für den neuen Kader gezeigt. Nun kommt aber noch eine weitere Verstärkung hinzu. Denn die Solinger haben mit Isaak Akritidis vom Regionalligisten 1. FC Bocholt einen Spieler verpflichtet, der auf 78 Einsätze in der vierten Liga verweisen kann.

Beim Wuppertaler SV ausgebildet Nachdem er seine ersten Einsätze für den Wuppertaler SV in dieser Spielklasse machte, also für seinen Ausbildungsverein, lief der 24-jährige Mittelfeldspieler mit Offensivdrang seit der Saison 2022/23 für den 1. FC Bocholt auf, und erlebte dort in der Spielzeit 2024/25 sein bestes Jahr, als er 26-mal zum Einsatz kam und auch drei Vorlagen und vier Assists beisteuerte. In der vorigen Saison kam er dann am Hünting nicht mehr so recht zum Zuge, stand kein einziges Mal in der Startaufstellung und kam nur fünfmal in der Liga von der Bank, auch aufgrund von Verletzungsproblemen. Da macht ein Neustart offenbar durchaus Sinn. Die Wuppertaler hielten seiner Zeit große Stücke auf den Deutsch-Griechen, statteten ihn bereits als U17-Spieler mit einem Dreijahresvertrag aus, weil der damalige Sportliche Leiter Stephan Küsters, so berichten es die Solinger, besonders vom Tempo und Eins-gegen-Eins Verhalten des Spielers begeistert waren.

Akritidis selbst ist von seinem Wechsel überzeugt: „Ich habe mich bewusst für diesen Verein und das Projekt entschieden, weil ich hier sportlich und menschlich den richtigen Schritt sehe. Die Gespräche, der Teamgeist und das familiäre Umfeld haben mich bereits nach der ersten Einheit überzeugt. Ich möchte mich weiterentwickeln, Verantwortung übernehmen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft ein klares Statement setzen. Ich freue mich auf diese Herausforderung und werde alles für den Verein geben.“ "Alles ging schnell über die Bühne" Cheftrainer Daniele Varveri musste keine große Überzeugungsarbeit leisten. "Mit Isaak ging eigentlich alles sehr schnell über die Bühne. Ein kurzes Gespräch vor dem Training, eine gemeinsame Trainingseinheit und schon ging es für unseren Sportlichen Leiter in die Detailarbeit. Wir von unserer Seite hatten schon vorher wenig Zweifel, konnten uns aber direkt von seinen Qualitäten während des Trainings überzeugen. Wir freuen uns, dass es unserer Sportlichen Leitung erneut gelungen ist, einen sehr interessanten Spieler zu verpflichten. Wir wünschen ihm einen guten Einstieg und eine vor allem gesunde und erfolgreiche Zeit bei 03."