Solingen 03 ist Erster! Remscheid-Pleite bei Joppe-Debüt

Spieltag 8 der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hat eine Menge gebracht! Aufsteiger 1. SpVg Solingen Wald 03 schlägt Union Nettetal und übernimmt die Tabellenführung vom DV Solingen der ebenso wie ASV Einigkeit Süchteln verliert. Victoria Mennrath ist nun Dritter. Weiter in den Tabellenkeller rutscht der FC Remscheid, der das Debüt von Björn Joppe spät verliert.

Weil Nils Mäker in der 80. Minute nur vier Zeigerumdrehungen nach der Führung von TuRU Düsseldorf durchn Mohamed Darwish (76.) den 1:1-Endstand aus Sicht des SC Kapellen-Erft markierte, treten beide Klubs auf der Stelle. TuRU hätte mit den punktgleichen Klubs auf Rang zwei gleichziehen können, für Kapellen war Platz fünf möglich.

TuRU Düsseldorf – SC Kapellen-Erft 1:1

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Emirhan Bülbül, Frederik Brünen, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (62. Macaulay Onyedikachi Nwulu), Diyar Turan (72. Selcuk Yavuz) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert, Thomas Lavia, Simon Sasse, Luis Giesen (80. Kazuki Hayashi), Bryan Schomann, Alexander Fuchs (77. Leo Stegner), Leonard Lekaj, Hiroya Suguro (90. Luca Tim Jerz), Nils Mäker, Janis Waffenschmidt (85. Tim Effertz) - Trainer: Lennart Ingmann

Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Mohamed Darwish (76.), 1:1 Nils Mäker (80.)

Die VSF Amern siegten in einer torreichen Partie mit 4:2 gegen die U23 des VfB 03 Hilden. Nach einem frühen Rückstand (3.) trafen Kouki Ozawa (30.) und Luca Dorsch (40.) zur Wende. Zwar glich Hilden nach einer Stunde erneut aus, doch Amern blieb offensiv gefährlich: Wieder Ozawa (70.) und erneut Dorsch (83.) sorgten für den Endstand und Platz elf von Amern.

Ein spätes Tor entschied das Duell zwischen dem SC Union Nettetal und der 1. Spvg. Solingen Wald 03. Vor 90 Zuschauern traf Nikolaos Skondras in der 86. Minute zum 1:0-Endstand für die Gäste, die damit natürlich der beste Aufsteiger der Liga bleiben und nun auch von der Spitze grüßen. Der SCU steckt nach wie vor in einer Ergebniskrise fest, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf Platz eins.

Der FC Remscheid unterlag dem SC Velbert nach einem späten Gegentor mit 1:2. Nach dem Platzverweis gegen Finn Belzer (51.) gerieten die Hausherren zunehmend unter Druck. Prosper Malua-Kikangila brachte Velbert in der 68. Minute in Führung, ehe Luka Sola (74.) für Remscheid ausglich. In der Nachspielzeit sorgte Laurens Bock per Foulelfmeter (90.+4) für die Entscheidung und damit die erste Pleite unter Neu-Trainer Joppe, der mit Remscheid auf den möglichen Relegationsplatz fällt.

Im Solinger Stadtduell setzte sich der TSV Solingen überraschend mit 2:1 beim DV Solingen durch. Tuncay Muhammet Altuntas brachte die Gastgeber früh in Führung (16.), doch Jasper Teske (43.) glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel markierte Leonidas Goudinas (56.) den Siegtreffer. Kurz vor Schluss sah Armando Ciavarella (90.) Rot, doch der TSV brachte den Erfolg über die Zeit. Die Überraschung wird zusätzlich einem Nichtabstiegsplatz belohnt.

Der FC Kosova Düsseldorf gewann beim TVD Velbert mit 2:1. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent: Egzon-Baijram Zendeli traf nach 36 Minuten zur Führung, ehe die Hausherren ausglichen (64.). Beslind Fazlija (67.) sicherte den Sieg, Rang vier und damit einen Zwei-Punkte-Rückstand auf Platz eins. TVD bleibt punktlos Letzter.

Die DJK Gnadental gewann vor 120 Zuschauern mit 2:1 gegen den ASV Einigkeit Süchteln. Nach einem 0:1-Pausenrückstand (45.) drehte das Team von Sebastian Michalsky die Partie durch Treffer in der 53. und 64. Minute. Damit gelingt dem Neuling ein echter Coup.

Victoria Mennrath besiegte den SSV Bergisch Born mit 2:1. Bereits in der Anfangsphase stellte Oliver Krüppel (13.) die Weichen auf Sieg, ehe Johannes Minkiti (26.) auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Francesco Di Donato (61.) für die Gäste, die aber nicht mehr zum Ausgleich kamen. So geht der Lauf von Mennrath weiter, die jetzt sogar schon auf Rang drei klettern. Bergisch Born fällt auf Platz 16.

Die SG Unterrath musste sich dem 1. FC Wülfrath deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Maik Bleckmann traf kurz vor der Pause (44.) zur Führung, ehe Daniel Ivezic (61.) und Nico Köhler (82.) das Ergebnis ausbauten. Wülfrath springt auf Platz 15, Unterrath verweilt im Mittelfeld.

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag

Sa., 11.10.25 18:00 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Gnadental

So., 12.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Unterrath

So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Victoria Mennrath

So., 12.10.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TVD Velbert

So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Union Nettetal

So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kosova Düsseldorf

So., 12.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TuRU Düsseldorf

So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Remscheid

So., 12.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VSF Amern



10. Spieltag

Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB 03 Hilden II

So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - DV Solingen

So., 19.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SSV Bergisch Born

So., 19.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - SC Velbert

So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SC Kapellen-Erft

So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - TSV Solingen

So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln

So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Wülfrath

So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03