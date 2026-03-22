Solingen 03 II jetzt Tabellenführer – kein Sieger im Kellerduell

In Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid & Solingen hat es im Kellerduell zwischen SSV Bergisch Born III und dem 1. FC SR Solingen keinen Sieger gegeben – Tore hingegen haben die Zuschauer zahlreiche zu Gesicht bekommen. Solingen 03 II kämpft sich nach einem 1:3-Rückstand zurück und dreht die Partie zu einem 4:3-Sieg – damit steht die Reserve des Landesliga-Spitzenreiter nun auch auf Platz eins. Das war der 24. Spieltag!
SV Solingen 08/10 II – TSV Solingen II 2:2
SV Solingen 08/10 II: Till Wiedler, Abdoulaye Diallo (87. Bahnushan Srikanthan), Filip Mladenovic, Aron Wolny, Enis Batuhan Celik, Emre Celik (90. Bahnushan Srikanthan), Burak Akal, Faceli Conde, Rayane Sabba (89. Oğuzhan Okyay), Danilo Gargan (85. Matthias Kacper Pielorz), Berdan Yusuf Yalcin (91. Yusuf Senol Güncicek) - Spielertrainer: Enis Batuhan Celik - Co-Trainer: Sasa Mladenovic
TSV Solingen II: Alexander Dick, Nils Watzlawik, Jonas Heimann (77. Veit Bergmann), Julian Heimann, Shane Elias Jürgen Pauly (63. Saidow Jallow), Arda Konca (46. Maiko Rönchen), Daniel Meijning (46. Simon Wagner), Benjamin Grzibek - Trainer: Tim Evertz
Schiedsrichter: Kadir Cay - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Jonas Heimann (61.), 1:1 Berdan Yusuf Yalcin (66.), 1:2 Simon Wagner (87.), 2:2 Enis Batuhan Celik (90. Foulelfmeter)
Dersimspor Solingen – Sportfreunde Baumberg II 5:2
Dersimspor Solingen: Luca Galante, Kevin Piotr Kania, Mustafa Rojhat Zengin, Adrian Kania (21. Beg Xhelili), Ahmad Tijuan Barry, Berdan Küpeli, Ahmet Ali Topuz, Leon Lynares Bihina (46. Sami Akhrif), Ugur Can Kilicaslan, Mohammed Eid Bakeh (63. Ilaijah Xhelili), Chahid Achaaibi - Trainer: Güngör Kocaman
Sportfreunde Baumberg II: Jakub Furman, Prince Agyemang (78. Jeboah-Ernest Duku), Abderrahim Outmani, Diampasi Jeffry Kumpesa, Alexander Leichner (91. Amadou Janzen), Mohammad Elyas Rasooli (46. Stefan Laschewski), Selami Algün, Xavier Klein (69. Hassan Dadpour), Maher Anakhrouch, Alexander Chrenko, Marcel Ogon (88. Jürgen Salomon Oliver Kouedy) - Trainer: Normen Litschko
Schiedsrichter: Felix Henrik Baum - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Chahid Achaaibi (9.), 2:0 Ahmet Ali Topuz (40.), 3:0 Mohammed Eid Bakeh (53.), 4:0 Mohammed Eid Bakeh (58.), 4:1 Stefan Laschewski (60.), 4:2 Stefan Laschewski (82.), 5:2 Chahid Achaaibi (87.)
VfB Marathon Remscheid – HSV Langenfeld II 8:2
VfB Marathon Remscheid: Ivan Maras, Christopher Gallego Costa, Shpetim Leci, Dominik Müller, David López Aragón, Chris Stumpf, Mergim Leci, Eduard Repp (71. Jannik Laufenberg), Lukas Elsner, Gianluca Santos Latina (71. Marco Shenol Luciano), Abdoul Morou Soumana (62. Fabian Trautvetter) - Trainer: Tim Klammer - Co-Trainer: Patrick Koschella
HSV Langenfeld II: Kevin Hering, Max Schmitz, Moritz Rapp (64. Julian Louis Lawonn), Tim Richarz, Luca Nicolas Grandi, Konstantin Mayer, Lukas Sczyrba, Yannick Mölders, Noel Luca Christmann, Fabio Salvatore Tuttolomondo, Ben Noah Piatkowski (72. Alexander Fischer) - Spielertrainer: Kevin Hering - Spielertrainer: Alexander Fischer - Co-Trainer: Jonathan Onody - Co-Trainer: Sven Maassen - Trainer: Marvin Kinzer
Schiedsrichter: Giuliano Crisopulli - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Chris Stumpf (6.), 2:0 Chris Stumpf (8.), 3:0 Chris Stumpf (21.), 4:0 Mergim Leci (32.), 5:0 Chris Stumpf (46.), 6:0 Mergim Leci (64.), 7:0 Chris Stumpf (65.), 7:1 Tim Richarz (66.), 8:1 David López Aragón (78.), 8:2 Fabio Salvatore Tuttolomondo (80.)
SC Ayyildiz Remscheid II – Inter Monheim 1:5
SC Ayyildiz Remscheid II: Nuri Dogan, Oguz Yesilöz, Ahmet Orman (75. Joel Teixeira Dos Santos), Ertugrul Hacisalihoglu (78. Burak Yilmaz), Cagatay Urtekin, Albian Aliu, Serdar Tavus (57. Avni Jonuzi), Enes Yagiz (64. Aymane Rahel), Mert Birdal (60. Sinan Duman), Yanko Todorov, Turan Chapadzhiev - Trainer: Musa Şenoğlu - Trainer: Erdal Sürmeli
Inter Monheim: Benjamin Gladbach, Murat Can Goerguen, Marouane Benlazrag, Ilaiv Qerim Hoxhaj, Yasar Özer, Emre Aydogan, Ahmed El Morabiti (87. Yusuf Hünkar), Mohamed Sinouh, Miran Baker (60. Muhammed Eren Aydemir), Erdit Hasani, Ismet Soylu - Spielertrainer: Yusuf Hünkar
Schiedsrichter: Patrick suchy - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Turan Chapadzhiev (1.), 1:1 Ahmed El Morabiti (14.), 1:2 Ismet Soylu (41.), 1:3 Ahmed El Morabiti (64.), 1:4 Ismet Soylu (72.), 1:5 Ahmed El Morabiti (73.)
Besondere Vorkommnisse: Albian Aliu (SC Ayyildiz Remscheid II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Benjamin Gladbach (36.).
GSV Langenfeld – 1. Spvg. Solingen Wald 03 II 3:4
GSV Langenfeld: Mika Sievert, Patrick Zaremba, Philipp Stein (21. Roberto Di Matteo), Jan Luca Kewitz, Simon Pascheit, Yassin Aazzouz (70. Pierre Leon Franke), Frederik Wulff (56. Tobias Nassen), Leon Bernhardt, Betim Beqiri, Niklas ter Heide (77. Florian Sascha Rehm), Philip Henning - Trainer: Marvin Spatz - Trainer: Veton Balaj
1. Spvg. Solingen Wald 03 II: Ertugrul Güldes, Lars Pleithner, Aykut Durusu, Luca Vicari, Alpay Kaya, Habib Daff (91. Fabio Vinciguerra), Nicodemo Pulicano, Miles Adeoye, Ismail Issallaman (72. Lucas Oliver Schmidtberg), Justin Niklas Kicki (46. Angelo Vedruccio), Francesco Leonardo Di Donato (90. Maximilian Elias Kofner) - Trainer: Francisco Simoes Figueiredo - Trainer: Björn Sträßer
Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Betim Beqiri (12.), 2:0 Philip Henning (19.), 2:1 Francesco Leonardo Di Donato (21.), 3:1 Betim Beqiri (26.), 3:2 Francesco Leonardo Di Donato (44.), 3:3 Habib Daff (47.), 3:4 Francesco Leonardo Di Donato (54.)
VfB 06 Langenfeld – SC Germania Reusrath II 3:2
VfB 06 Langenfeld: Alexander Schmidt, Tim Seemann, Björn Weber (79. Julian-Paul Borchard), Timo Siekmann, Pablo Mauricio Aguirre, Chanon Karsten Kiwitt, Lukas Kubina, Anton Vogel (72. Mario Stoffels), Marcel Krings (88. Leonardo Tuttolomondo), Oliver Hellwald (90. Daniel Wagner), Emilio Evangelista (79. Amin Kumukov) - Co-Trainer: Philip Krzykala
SC Germania Reusrath II: Alexander Müntz, Tobias Bauer, Maximilian Schaeben (64. Simon Schmidt), Jan Anders Grundler (56. Sebastian Schmidt), Nick Schieferdecker, Viktor Ergardt, Elias Tsehaye, Henning Barenbrügge, Nils Fischer, Ivan Pasievin, Christian Schaeben - Trainer: Niclas Hermes - Trainer: Christian Schumacher
Schiedsrichter: Burak Yüksel - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Christian Schaeben (43.), 1:1 Anton Vogel (57.), 2:1 Lukas Kubina (69. Foulelfmeter), 2:2 Christian Schaeben (74.), 3:2 Marcel Krings (87.)
SSV Bergisch Born III – 1. FC Sport-Ring Solingen 4:4
SSV Bergisch Born III: Yannick Eckert, Matthias Gumm, Peter Schumacher, Pascal Roßbach, Robin Beckmann (60. Patrick Leuchten), Silas Beckmann, Fabian Degen, Oguzhan Dogan, Danny Hollik (78. Fabien Messall), Joshua Pascal Arndt (84. Niklas Litzbarski), Hamdi Yigit - Trainer: Patrick Leuchten - Trainer: Rene Seifert - Trainer: Holger Dieckmann
1. FC Sport-Ring Solingen: Asim Tas, Enes Aydin, Emrah Kalayci, Antony Frassanito, Cosimo Cracchiolo (46. Filippo La Ciacera), Sükrü Akgündüz, Oguzhan Kavak, Filippo Sanzone (64. Cuma Eryilmaz), Raffaele Maltempo (72. Ferhat Veliu), Frederico Miguel Niederelz, Ivan Ancona (36. Samuel Spampinato) - Trainer: Carmine Maltempo
Schiedsrichter: Adnan Gündogan (Wuppertal) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Robin Beckmann (17.), 2:0 Matthias Gumm (37.), 2:1 Filippo Sanzone (64.), 2:2 Frederico Miguel Niederelz (66.), 3:2 Hamdi Yigit (79.), 3:3 Filippo La Ciacera (82.), 4:3 Peter Schumacher (90.), 4:4 Filippo La Ciacera (90.+14)
25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr Solingen 03 II - VfB Langenf.
So., 29.03.26 13:00 Uhr HSV Langenf. II - SV Solingen II
So., 29.03.26 13:00 Uhr TSV Solingen II - SSV Born III
So., 29.03.26 13:15 Uhr GSV Langenf. - Inter Mon.
So., 29.03.26 15:00 Uhr SF Baumberg II - VfB Marathon
So., 29.03.26 15:15 Uhr SR Solingen - SC Ayyildiz II
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Dersimspor - FC Monheim II
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr SV Solingen II - SF Baumberg II
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SC Ayyildiz II - SSV Born III
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr VfB Langenf. - Inter Mon.
Do., 02.04.26 19:00 Uhr HSV Langenf. II - TSV Solingen II
Do., 02.04.26 20:15 Uhr GSV Langenf. - SR Solingen
