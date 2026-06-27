Solingen 03 holt erfahrenen Dritt- und Regionalliga-Torwart Fast 300 Spiele stand Marcel Lenz in der Regionalliga West zwischen den Pfosten. Nun will er den Kasten für die 1. Spvg Solingen-Wald sauber halten. von Marcel Eichholz · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Marcel Lenz wechselt zu Solingen-Wald. – Foto: Markus Becker

Die 1. Spvg Solingen-Wald ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat einen erfahrenen Keeper verpflichtet. Marcel Lenz steht fortan für den Oberliga-Aufsteiger, der damit ein weiteres klares Signal an die Konkurrenz sendet. Mit den Waldern wird in der kommenden Saison wohl zu rechnen sein.

Ausgebildet wurde der 35-Jährige in dem Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg, ehe er in die Knappenschmiede von Schalke 04 wechselte. Über die U17- und die U19-Bundesliga führte ihn sein Weg von Schalke schließlich zurück zu den Zebras. Vornehmlich kam er dort in der zweiten Mannschaft zum Einsatz und sammelte wertvolle Erfahrung im Senioren-Bereich in der damaligen NRW-Liga. Durch gute Leistungen gehörte er oft dem Spieltagskader der Profis an und debütierte in der Saison 2012/14 bei den Profis, für die er in sieben Partien in der 3. Liga im Tor stand. Im Jahr 2017 wechselte er zu Rot-Weiss Essen in die Regionalliga West. >>> Das ist Marcel Lenz Nach drei Jahren an der Hafenstraße zog es ihn im Sommer 2020 an den Uhlenkrug. Für den Stadtrivalen der Rot-Weissen, den ETB Schwarz-Weiß Essen, absolvierte er elf Partien, ehe es ein Jahr drauf zur SSVg Velbert ging. Dort verbrachte er die folgenden viereinhalb Jahre. Die Rückrunde der letzten Saison kehrte er zu RWE zurück und stand für die zweite Mannschaft in der Bezirksliga zwischen den Pfosten. Am Ende war der Aufstieg in die Landesliga perfekt. Lenz wird aber eine Spielklasse höher antreten und mit Solingen in der Oberliga Niederrhein auf Torejagd gehen.

"Geht mit Führungsqualitäten voran" "Ich freue mich sehr, nun endlich in Solingen zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr gut und ich hatte gleich ein positives Gefühl. Dass ich einige Jungs im Verein bereits kenne, macht den Start umso einfacher. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und hoffe, mit meiner Erfahrung meinen Teil dazu beizutragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen", erklärt Lenz in den Vereinsmedien. Cheftrainer Daniele Varveri ist von Qualitäten seines jüngsten Zugangs ebenfalls voll überzeugt: "Mit Marcel Lenz verpflichten wir einen erfahrenen Torwart, der schon sehr viel Oberliga- und höherklassige Erfahrung vorzuweisen hat. Zudem bringt er Attribute mit, die für unsere Spielweise sehr wichtig sind und geht auf dem Platz mit Führungsqualitäten voran. Es passt dann wieder zu der Aussage der vorherigen Transfers. Es geht nicht nur darum einen Torhüter zu verpflichten, sondern darum, dass man auf spezifische Eigenschaften schaut, die sich von unseren anderen Torhütern unterscheiden. Unsere Torwarttrainer werden die Torhüter während der Vorbereitung vollumfänglich betreuen und die Zusammenarbeit ist von stetigem Meinungsaustausch geprägt. Wir erweitern den Kreis unserer wahrhaftig guten Torhüter und dies zeigt welche Leistungsdichte in unserem Kader herrscht."