Solingen 03 feiert mit Ali-Can Ilbay nächsten Transfercoup

Ilbay ist längst eine feste Größe am Niederrhein. Insgesamt stehen 293 Oberliga-Spiele sowie 30 Einsätze in der Regionalliga West in seiner Bilanz. Besonders prägend war seine lange Zeit bei Ratingen 04/19, wo er über viele Jahre zu den Leistungsträgern gehörte. Zuvor sammelte er auch Erfahrungen bei Viktoria Köln, dem Wuppertaler SV und in jungen Jahren bei einem kurzen Abstecher zu Göztepe.

Für den DV Solingen kam Ilbay in dieser Spielzeit auf 30 Einsätze, neun Tore und zehn Vorlagen. Damit war er einer der auffälligsten Offensivspieler seines Teams. Nun schließt er sich ausgerechnet dem Klub an, der als Aufsteiger den Durchmarsch in die Oberliga geschafft hat und dort eine konkurrenzfähige Mannschaft aufbauen will.

Für Ilbay ist der Wechsel auch eine bewusste Entscheidung für ein ambitioniertes Umfeld in seiner Stadt. „Ich bin dankbar für die Zeit, die Erfahrungen und die besonderen Momente bei meinem bisherigen Verein. Ein großes Dankeschön an alle Mitspieler, Trainer und Unterstützer, die mich auf meinem Weg begleitet haben“, erklärte Ilbay den Vereinsmedien.

Der in Köln aufgewachsene Mittelfeldspieler, der inzwischen in Solingen heimisch geworden ist, kann im Zentrum und auf den Außenpositionen eingesetzt werden. Damit erhält Wald 03 einen erfahrenen, technisch starken und variablen Spieler, der sofort helfen soll.

Gleichzeitig blickt er mit großer Vorfreude auf die neue Aufgabe. „Trotzdem freue ich mich jetzt auf ein neues Kapitel in meinem Leben und auf die Zeit bei Solingen-Wald 03. Für mich war wichtig, einen Verein zu finden, der sportlich ambitioniert ist, aber auch menschlich zu mir passt - und genau dieses Gefühl hatte ich bei 03 von Anfang an“, sagte Ilbay.

Auch persönliche Aspekte spielten bei seiner Entscheidung eine Rolle. „Als erfahrener Spieler und Familienvater von zwei kleinen Kindern spielt auch das Umfeld eine große Rolle. Umso mehr freue ich mich darauf, meine Erfahrung einzubringen, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam erfolgreich zu sein“, erklärte der Zugang.

Eine besondere Verbindung besteht bereits zu Erkan Ari. „Ich freue mich riesig, ab der neuen Saison wieder gemeinsam mit Erkan Ari auf dem Platz zu stehen. Uns verbindet nicht nur der Fußball, sondern auch eine langjährige Freundschaft - deshalb war es immer unser Wunsch, noch einmal zusammen eine Saison zu spielen, bevor einer von uns irgendwann die Fußballkarriere beendet. Es wird eine herausfordernde Saison, auf die ich mich voller Motivation und Vorfreude vorbereite“, sagte Ilbay.

Varveri und Resvanis sehen klare Verstärkung

Auch im Trainerteam ist die Freude groß. Cheftrainer Daniele Varveri sieht in Ilbay einen Spieler, der dem Offensivspiel zusätzliche Qualität geben kann. „Mit Ali Can verpflichten wir einen Spieler, der offensiv variabel einsetzbar ist. Sein guter linker Fuß, verbunden mit seiner auf engem Raum sehr starken Technik, hat uns auch diese Saison in den Direktduellen so einige Probleme beschert“, erklärte Varveri.

Zudem betont der Coach die körperliche Verfassung und die Erfahrung des Neuzugangs. „Zudem befindet sich Ali Can in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Wir sind froh, ihn in der 03-Familie begrüßen zu dürfen. Er wird unser Offensivspiel beleben und bringt zudem jahrelange Oberliga-Erfahrung mit. Herzlich willkommen“, sagte Varveri.

Sportlicher Leiter Peter Resvanis hatte Ilbay bereits länger im Blick. „Ich war nach guten Gesprächen bei seiner Absage im letzten Jahr schon ein wenig gekränkt, da der Junge nicht nur wegen seiner intensiven Freundschaft zu Erkan Ari voll in das Mannschaftsgefüge gepasst hätte“, erklärte der Solingen-Macher.

Dass der Transfer nun geklappt hat, sieht er als wichtigen Baustein für die kommende Oberliga-Saison. „Wir haben in den Derbys gegen DV gesehen, dass dieser Spielertyp mit seiner Erfahrung und Dynamik eine absolute Bereicherung sein wird. Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat, da der Kontakt nie abgerissen ist“, sagte Resvanis.

Der Sportliche Leiter schätzt dabei nicht nur die sportlichen Fähigkeiten. „Er hat in jungen Jahren bei seinem kurzen Abstecher zu Göztepe als Profi die Strukturen gelebt, die einen sportlichen Erfolg begünstigen. Er ist torgefährlich, uneigennützig und ein richtig feiner Kerl“, erklärte Resvanis.

Für Solingen-Wald ist die Verpflichtung damit ein deutliches Signal. Der Aufsteiger holt nicht nur einen Spieler mit Qualität und Erfahrung, sondern auch jemanden, der die Liga kennt, in Solingen verwurzelt ist und dem Kader auf Anhieb mehr Tiefe geben dürfte. Gerade für einen Oberliga-Neuling kann ein solcher Transfer wertvoll sein.