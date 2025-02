Solingen 03 feiert Kantersieg gegen Aufsteiger Radevormwald

In einem mehr als eindeutigen Auftaktspiel in die Bezirksliga, Gruppe 2, zwischen der 1. Spvg Solingen Wald 03 und dem SC 08 Radevormwald, fertigte der Tabellenführer den Abstiegskandidaten ab.

Cirillo mit Viererpack, Lopez Torres schnürt Hattrick

Bereits nach zehn Minuten klingelte es zum ersten Mal im Gehäuse von SC 08-Schlussmann Paul Strangfeld: Marvin Stahlhaus traf per Abstauber zum 1:0 für den Tabellenführer (10.). Auf die frühe Führung folgte dann ein lupenreiner Hattrick des ligaweiten Top-Torjägers Gianluca Giuseppe Cirillo, der mit seinen Saisontoren Nummer 21, 22 und 23 bereits im ersten Durchgang für die Vorentscheidung im Spiel sorgte (17., 33. & 37.). Besonders der direkt verwandelte Freistoß des Top-Stürmers aus 23-Metern Torentfernung zum 3:0, war ein absolutes Highlight der ersten Hälfte. Anschließend ging es mit dem 4:0 für Solingen in die Pause. Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild das selbe: Dort war es dann Jose-Miguel Lopez Torres, der mit drei Treffern innerhalb von 13 Minuten auf sich aufmerksam machte (60., 63. & 73.). In Spielminute 72 steuerte zudem Cirillo noch seinen vierten Tagestreffer bei (72.). Damit kommt der Top-Scorer nun auf 24 Treffer in 19 Saisonspielen. Für den 9:0-Endstand sorgte dann noch der eingewechselte Habib Daff, der den Ball in der letzen Spielminute auf Assist von Antonios Kamplionis im Tor unterbrachte.