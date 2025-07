Solider Test des SV Stahl Unterwellenborn

Im ersten Testspiel der Sommervorbereitung zeigte der SV Stahl Unterwellenborn trotz einer knappen 2:3-Niederlage gegen den Kreisoberligisten FSV Schleiz II eine ansprechende Leistung. Trainer Matejka konnte vor allem mit der Einstellung und dem Einsatzwillen seiner Mannschaft zufrieden sein. Die Partie begann denkbar ungünstig: Bereits in der 1. Spielminute nutzten die Gäste aus Schleiz eine Unordnung in der Hintermannschaft von Stahl aus und gingen früh mit 0:1 in Führung. In den folgenden zehn Minuten hatte die Heimelf zunächst Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Doch ab der 11. Minute übernahm Stahl zunehmend die Kontrolle. Mit mehr Ballbesitz und einer gesteigerten Passsicherheit erspielte sich das Team erste Möglichkeiten. In der 30. Minute wurde der Aufwand belohnt: Nach einem starken Pass von Luca Weidhass vollendete Leo sicher zum verdienten 1:1-Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Schleiz, das in Führung ging – diesmal durch einen Foulelfmeter, der in der 52. Minute sicher verwandelt wurde. Der SV Stahl zeigte jedoch Moral: Neuzugang Anthony Kramer leitete in der 68. Minute einen sehenswerten Spielzug ein, den David nach guter Ballannahme zum 2:2-Ausgleich abschloss.

In der Schlussphase hatte Stahl mehr vom Spiel, ließ jedoch mehrere gute Offensivaktionen ungenutzt. Die größte Gelegenheit zur Führung vergab Lorbse, dessen Abschluss knapp am Tor vorbeiging. In der Nachspielzeit sorgte dann eine Unachtsamkeit in der Defensive für das 2:3 – Schleiz nutzte die Gelegenheit eiskalt und entschied das Spiel spät für sich. Trotz der Niederlage überwiegt beim SV Stahl der positive Eindruck: Die Mannschaft präsentierte sich engagiert, spielerisch verbessert und mit guter Integration der Neuzugänge. Trainer Matejka lobte die gezeigte Leistung, sieht aber noch Entwicklungspotenzial: Mit der Einstellung bin ich zufrieden – jetzt gilt es, weiter hart zu arbeiten und die Abläufe zu verbessern.

Fazit: Ein vielversprechender erster Test, der trotz des Ergebnisses Mut für die kommenden Wochen macht. Weiter geht es für den SV Stahl am 02. August beim nächsten Testspiel gegen Wismut Gera.

Für den SV Stahl spielten:

Alex, Anthony, Michel, David, Vossi, Kohle, Luca, Linde, Nick, Robert, Tim, Ali, Fisch, Leo, Lukas, Lorbse, Rolle

STAHL FEUER! 🔥