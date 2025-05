Solider Auftritt reicht ASV Mettmann zum Sieg

Die Platzherren hielten zwar lange Zeit ordentlich mit, forderten indes den Mettmannern auch keine überragende Leistung ab. Die fanden gleich gut in die Partie. Bereits nach drei Minuten hieß es 0:1, weil der Schuss des sich auf der linken Seite durchsetzenden Asaad Wahed Omar unhaltbar für Keeper Marius Nieland in die kurze Ecke abgefälscht wurde. „Wir hatten nach dem Führungstor die Spielkontrolle, ohne uns aber weitere klare Chancen zu erarbeiten. Den Ausgleich hätten wir aber verhindern können“, sagte später der Sportliche Leiter Imad Omairat. Marius Beyer traf zum 1:1 (19.), da die beste Abwehrreihe der Liga in dieser Situation nicht konsequent zupackte.

Nach dem Seitenwechsel spielte sich das Geschehen zunächst im Mittelfeld ab. Erst nach einer Stunde wurde es wieder „torgefährlich“, doch scheiterte Steven Winterfeld mit einem Handelfmeter an dem gut reagierenden Torsteher Nieland und vertändelte anschließend auch die Nachschussmöglichkeit. Von daher eine „verschenkte Chance“, was der erfahrene Mittelfeldakteur so natürlich nicht stehen lassen wollte. Und in der Folge mit zwei flachen Hereingaben, jeweils von der rechten Seite, prompt die Treffer drei und vier vorbereitete. Zunächst (75.) war der freistehende Toni Markovic (10. Treffer) der Nutznießer.

Lüdtke mit dem Schlusspunkt

Als bereits die Nachspielzeit (90+3) lief, erzielte Justin Lüdtke, am zweiten Pfosten ebenso ungestört, sein 11. Saisontor. Angreifer Lüdtke fand nach der Flanke von Umut Demir zuvor (73.) mit einem Kopfball in Nieland seinen Meister, während ASV-Keeper Niklas Wurth wenige Minuten darauf in seinem zweiten Punktspieleinsatz reaktionsschnell Gegentor Nummer zwei vereitelte.

„Die Jungs haben heute gute Arbeit abgeliefert, das war absolut in Ordnung. Niederwenigern war aber auch kein übermächtiger Gegner. Wir ließen in der Defensive nur ein, zwei Chancen zu, hätten andererseits vorne selbst für etwas mehr Betrieb sorgen können“, bilanzierte Imad Omairat.

ASV Mettmann: Wurth – Tchouangue, Jo. Erkens, Günes (83. Kaya), Wahed Omar, Schölling (65. Öztürk), Azhil (77. Falco), Demir, Markovic (83. Fukunaga), Lüdtke, Winterfeld.