Solide Leistung mit Wacklern in der Schlussphase

Der 1. FC Wunstorf bleibt in der Spitzengruppe der Landesliga Hannover auf Kurs. Beim SV Iraklis Hellas Hannover feierte die Mannschaft von Trainer Naim Gasmi einen 2:1-Auswärtssieg und festigte mit nun 25 Punkten den dritten Tabellenplatz. Doppeltorschütze Tugrancan Singin avancierte dabei zum Matchwinner.

„Wir freuen uns über unseren 2:1-Auswärtserfolg bei Iraklis Hellas“, sagte Gasmi nach dem Spiel, wies aber auch auf den schwierigen Start hin: „Der Beginn der Partie war für uns allerdings alles andere als optimal. In den ersten fünf Minuten haben wir noch nicht richtig in unser Spiel gefunden, waren in der Organisation und Positionierung etwas unsortiert. Iraklis hatte in dieser Phase ein, zwei gute Möglichkeiten.“

Nach und nach stabilisierte sich Wunstorf, gewann mehr Kontrolle über Ball und Raum. „Mit zunehmender Spieldauer haben wir das Tempo erhöht, mehr Kontrolle über Ball und Räume gewonnen und sind immer besser in unser Spiel gekommen“, so Gasmi. Nach mehreren vergebenen Chancen brachte Singin sein Team in der 40. Minute in Führung, nachdem ein Freistoß von Berkan Cakir und ein Reflex des Iraklis-Keepers Navaneethan Puvithan das Tor vorbereitet hatten. In der 76. Minute sorgte Singin mit seinem zweiten Treffer für das 2:0 – das Ergebnis einer starken Kombination und entschlossenen Abschlusses.

„Die zweite Halbzeit haben wir über weite Phasen im Griff gehabt. Das 2:0 war das Resultat einer starken mannschaftlichen Aktion“, lobte Gasmi. Doch in der Schlussphase wurde es noch einmal eng: Nach einem umstrittenen Elfmeterpfiff parierte Marc Engelmann zunächst stark, im Anschluss an die folgende Ecke traf Dejan Lazic zum 1:2 (90.+2).

Gasmi sieht Luft nach oben

„Zum Ende der zweiten Halbzeit haben wir aufgehört, Fußball zu spielen“, räumte der Coach selbstkritisch ein. „Wir haben uns selbst durch zu viele lange Bälle aus dem Spiel genommen.“ Dennoch brachte sein Team den Sieg über die Zeit, auch wenn es in der letzten Aktion beinahe noch den Ausgleich kassiert hätte.

Gasmi zog ein differenziertes Fazit: „Insgesamt war es ein intensives Spiel mit Phasen, in denen wir uns durchbeißen mussten, aber auch mit vielen positiven Ansätzen – vor allem, wie die Mannschaft nach dem schwierigen Start reagiert und sich ins Spiel gekämpft hat. Wir nehmen diesen Auswärtssieg mit, wissen aber auch, dass wir weiter an unseren Abläufen arbeiten müssen, um von Beginn an stabiler aufzutreten.“

Wunstorf bleibt dran – Hellas rutscht ab

Mit dem Sieg schiebt sich der 1. FC Wunstorf weiter an die Tabellenspitze heran. Der Rückstand auf Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld beträgt nur fünf Punkte. Gastgeber Iraklis Hellas hingegen bleibt im unteren Mittelfeld und wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg.

SV Iraklis Hellas Hannover – 1. FC Wunstorf 1:2

SV Iraklis Hellas Hannover: Navaneethan Puvithan, Evangelos Papaefthimiou (81. Nemanja Markovic), Sydney Bazonzila, Julian-Kolja Hyde, Sotirios Panagiotidis, Alexandros Bouzi (64. Rei Higuchi), Alexandros Panagiotidis (46. Ilias Benkhentache), Joshua Robin Tawahen, Jaaub Fakih, Alban Shabani (81. Dejan Lazic), Mohammad Chahrour (46. Fahad Barakzaie) - Trainer: Semir Zan

1. FC Wunstorf: Marc Engelmann, Daniel Stojanov (54. Laurenzio Redeker), Riccardo Diaco, Zeki Dösemeci, Berkan-Ibrahim Cakir (71. Lukas Hungier), Richard Mensah (79. Prince-Duah Yeboah), Halil Aydemir, Souley-Bright Kone, Tugrancan Singin (88. Kostiantyn Panin), Xelat Atalan, Enes-Bayram Demirsoy - Trainer: Naim Gasmi

Schiedsrichter: Tim Wieggrebe

Tore: 0:1 Tugrancan Singin (40.), 0:2 Tugrancan Singin (76.), 1:2 Dejan Lazic (90.+2)