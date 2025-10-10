Solide – aber nicht mehr

Die TSG Lützelsachsen befindet sich im Soll. "Was das Spielerische betrifft, finde ich unsere Leistungen recht konstant", sagt Rick Hutter. Wirklich unzufrieden ist der Trainer des Mannheimer Kreisligisten TSG Lützelsachsen nur mit der ersten Halbzeit bei der TSG Rheinau, "das war einfach nur bodenlos von uns."

1:4 lag seine Elf beim Aufsteiger, der aktuell Vorletzter ist, zurück. Es folgte eine fulminante Aufholjagd samt 6:5-Auswärtssieg. Ansonsten wechselten sich Siege, Unentschieden und Niederlagen in schöner Regelmäßigkeit ab. Heraus sticht der 4:2-Coup gegen den Spitzenreiter SG Oftersheim. "Dabei haben wir in der ersten Halbzeit die beste Saisonleistung gezeigt", sagt Hutter, nur um aber direkt hinzuzufügen, "wirklich herausragend gut haben wir noch nicht gespielt."

Bei so viel Durchschnitt spiegelt Tabellenrang sechs im vorderen Mittefeld exakt die aktuelle Leistungsstärke der TSG wider. Natürlich wollen Hutter und seine Schützlinge, die von 2020 bis 2022 Landesliga-Luft schnuppern durften, mehr. Ein wichtiger Akteur, der dabei auf dem Feld stets Verantwortung übernimmt, wird momentan schmerzlich vermisst. "In zwei bis drei Spielen sollte Matze zurückkommen", sieht Hutter der Rehabilitation von Matthias Schröder hoffnungsvoll entgegen. Der Kapitän hat sich bei der 2:4-Niederlage Anfang September beim ASV Feudenheim eine schmerzhafte Rippenprellung sowie einen Bänderriss in der Schulter zugezogen.