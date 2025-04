Solidarität für Senioren: Türk Spor Rosenheim setzt ein Zeichen !

Gelebte Nächstenliebe, gegenseitige Unterstützung und ein starkes Miteinander: Diese Werte wurden in einem besonderen Projekt sichtbar, das kürzlich durch die Verbindung engagierter Menschen im Bürgerhaus Mangfalltreff entstanden ist.

Im Mangfalltreff ist man nah dran an den Bedürfnissen der Stadtgesellschaft – genauso wie an den Ideen und Wünschen der vielen Vereine. Als bekannt wurde, dass Türkspor Rosenheim e.V. sich gerne sozial einbringen möchte, wurde die Brücke geschlagen zur Arbeit des Kolbermoorer Helfen e.V., der sich tagtäglich für ältere und hilfsbedürftige Menschen einsetzt. Aus diesem Zusammenspiel entstand die Idee, gemeinsam etwas Gutes zu bewirken – mit direktem Nutzen für Seniorinnen und Senioren in der Region.

Kolbermoorer Helfen e.V. betreut und unterstützt Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit auf Hilfe angewiesen sind. Gerade für viele Seniorinnen und Senioren ist die alltägliche Versorgung oft eine Herausforderung – sei es finanziell, organisatorisch oder emotional. Hier setzte die Aktion an: Mit viel Herzblut, Engagement und Teamgeist stellte die Mannschaft von Türkspor Rosenheim e.V. 40 liebevoll zusammengestellte Lebensmittelpakete zusammen – inklusive wichtiger Hygieneartikel.