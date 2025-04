„Solche Verletzungen sind beschissen“: Hohenkammer gewinnt und verliert zwei Spieler

Es tut sich was im Abstiegskampf: Sowohl die Attachinger Zweite als auch der SV Hohenkammer vergrößerten den Abstand zum Schlusslicht FCA Unterbruck II, das sich nur knapp mit 1:2 dem MTV Pfaffenhofen geschlagen geben musste. Derweil bauten der SV Dietersheim und die Echinger Reserve ihre Siegesserien weiter aus.

SV Dietersheim – FC Mintraching 2:0 (2:0). Dieses Duell hat eine Vorgeschichte: In der Winterpause wechselte der ehemalige FCM-Coach Martin Juric als Spieler nach Dietersheim, wo er gegen seinen Ex-Club in der Startelf zu finden war. Trotz der hitzigen Stimmung abseits des Platzes war es laut SVD-Trainer Christopher Schindler jedoch „kein superhartes Spiel“. „Und schon gar keins, in dem man gleich drei Spieler vom Platz stellen muss.“ Schlussendlich erhielt neben Jonas Wick und Juric (beide Dietersheim) nämlich auch Mintrachings Samed Demir die Gelb-Rote Karte. Unabhängig davon berichtete der Teamchef von einer „vollkommenen Überlegenheit“ seiner Mannschaft, die es gegen die defensivstarken Gäste aber „oft zu kompliziert gemacht“ habe. Tore: 1:0 Jonas Wick (12.), 2:0 Jürgen Rausch (45.+4).

TSV Allershausen II – TSV Reichertshausen 0:5 (0:2). „Reichertshausen war klar spielüberlegen und hat die besseren Chancen gehabt“, erläuterte Allershausens Co-Trainer Christian Hebting, der an diesem Wochenende mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatte. Angesichts zweier später Treffer sei das Ergebnis allerdings etwas zu hoch ausgefallen. Tore: 0:1 Serhat Akdogan (9.), 0:2 Wilson Camutepa (14.), 0:3 Manuel Bednarik (57.), 0:4 Fabian Ettl (89./ET), 0:5 Manuel Bednarik (90.+1).

SV Vötting II – BC Attaching II 1:2 (1:1). Knappe Ergebnisse ist man in Vötting ja durchaus gewohnt. „Jetzt hatten wir das Glück aber mal nicht auf unserer Seite“, sagte Co-Trainer Lucas Laschinger nach dem ausgeglichenen Duell. Denn während es seine Truppe verpasst habe, die eigenen Möglichkeiten in Tore umzumünzen, kürte sich der BCA dank eines Konters zum späten Sieger. Tore: 1:0 Clement Siegenthaler (33.), 1:1 Jan Ziob (43.), 1:2 Florian Fetinci (89.).

FCA Unterbruck II – MTV Pfaffenhofen 1:2 (0:1). Bis zur 70. Spielminute waren die Gäste aus Sicht von FCA-Übungsleiter Florian Danhofer eindeutig die stärkere Mannschaft. „Erst durch den Anschlusstreffer hat sich die Partie gedreht“, so der 27-Jährige, der daraufhin noch die Chance auf ein Unentschieden gesehen habe. In Summe gehe der Sieg für den MTV allerdings in Ordnung. Tore: 0:1 Julian Kornas (41.), 0:2 Leart Hoxha (50.), 1:2 Christian Weber (70.).

SV Pulling – TSV Eching II 1:2 (1:0). Ein früher Fehler hätte die Zebras beinahe drei Punkte gekostet. „Doch die Jungs haben alles reingeworfen – und am Ende waren wir die bessere Mannschaft“, sagte TSV-Coach Peter Kanizsai nach der Partie. Tore: 1:0 Daniel Prokisch (2.), 1:1 Piero Gei (50.), 1:2 Tobias Engl (90.+1).

VfB Hallbergmoos II – SV Hohenkammer 2:4 (1:2). „Wir haben unsere Chancen genutzt“, sagte SVH-Spielertrainer Tobias Stöger. Dennoch war es ein gebrauchter Tag für sein Team: Bei einer Glanzparade knallte Keeper David Haas mit dem Rücken an den Pfosten und musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Und für Martin Walter endete die Partie nach einem Pressschlag mit einer Fahrt in die Klinik (Verdacht auf Schienbeinbruch). „Die Mannschaft war dann dafür, dass wir weiterspielen“, so Stöger. „Aber solche Verletzungen sind halt beschissen.“ Tore: 0:1 Thomas Geier (10.), 0:2 David Hoffmann (35.), 1:2 Leon Piwowarska (45.), 1:3 Thomas Kätzlmeier (48./ET), 1:4 Thomas Geier (52.), 2:4 Thomas Kätzlmeier (58.).