„Solche Spiele zu gewinnen, ist letztlich auch eine Qualität“

Eigentlich hatte sich die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen einen Plan für die Partie überlegt, doch nach anfänglicher Überlegenheit wurde das Aufeinandertreffen über weite Teile seines Verlaufs hektisch und strukturlos. Dementsprechend war der Coach mit der Leistung seiner Elf nur bedingt zufrieden. Denn die Punkteausbeute stimmte letztlich – und die Verteidigung hielt die Gäste nahezu über die gesamte Spieldauer von großen Tormöglichkeiten ab. „Die Performance war sicher nicht die beste“, sagte Schobhofen nach dem Schlusspfiff, „aber es war klar, dass solche Spiele kommen würden – die zu gewinnen, ist auch eine Qualität.“ Demnach sei es im Vorfeld erwartbar gewesen, dass Cronenberg Hektik in die Begegnung bringen wollen würde. „Den Gefallen haben wir ihnen leider getan“, stellte Schobhofen fest.