„Solche Spiele zu gewinnen, ist letztlich auch eine Qualität“

Es war keineswegs ein Glanzstück, das die Bezirksliga-Fußballer des SC Reusrath am Donnerstagabend im Heimspiel gegen den Landesliga-Absteiger Cronenberger SC auf den Rasen brachten. Letztlich setzte sich der aktuelle Spitzenreiter aber dennoch, dank einer konzentrierten Defensivleistung, insgesamt verdient mit 1:0 (1:0) durch.
Eigentlich hatte sich die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen einen Plan für die Partie überlegt, doch nach anfänglicher Überlegenheit wurde das Aufeinandertreffen über weite Teile seines Verlaufs hektisch und strukturlos. Dementsprechend war der Coach mit der Leistung seiner Elf nur bedingt zufrieden. Denn die Punkteausbeute stimmte letztlich – und die Verteidigung hielt die Gäste nahezu über die gesamte Spieldauer von großen Tormöglichkeiten ab. „Die Performance war sicher nicht die beste“, sagte Schobhofen nach dem Schlusspfiff, „aber es war klar, dass solche Spiele kommen würden – die zu gewinnen, ist auch eine Qualität.“ Demnach sei es im Vorfeld erwartbar gewesen, dass Cronenberg Hektik in die Begegnung bringen wollen würde. „Den Gefallen haben wir ihnen leider getan“, stellte Schobhofen fest.
Zunächst lief für die Germanen vor heimischer Kulisse alles nach Plan: Die Reusrather überließen dem Gegner das Spielgerät, erwarteten ihn etwa ab der Mittellinie und schalteten nach Ballgewinnen schnell um. Das Trainerteam hatte beim Cronenberger SC Defizite in der defensiven Umschaltbewegung erkannt und wollte diese ausnutzen. Das Vorhaben gelang zunächst: Bereits nach zehn Minuten hätte der schnelle SCR-Angreifer Giuliano Rizzelli einen Rückpass zu Gäste-Keeper Yannik Radojewski erlaufen, konnte den Ball aber nicht am herauseilenden Schlussmann vorbeispitzeln. Nur drei Minuten später ging das Duell anders aus: Gian Luca Schumann schickte Rizzelli in die Gasse, der Deutsch-Italiener umkurvte den Torwart und schob ein (13.).
Pascal Hinrichs hätte den Bann nach einer Hereingabe von Moritz Kaufmann dann beinahe gebrochen, als er aus 16 Metern in zentraler Position den Ball nach Schussfinte am rechten Pfosten vorbeilegte (78.). In der Folge dieser Möglichkeit sah Radojewski vor dem Abstoß wohl aufgrund einer Beleidigung die Rote Karte (79.) – den anschließenden indirekten Freistoß schlenzte Hinrichs übers lange Eck (80.). Es sollte der letzte Aufreger des Spiels, das weiterhin hektisch blieb, vor einem der beiden Tore sein.