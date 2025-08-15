Am Sonntag kommt es in der Landesliga Braunschweig zum Duell zweier ambitionierter Teams: Germania Bleckenstedt gastiert beim SSV Kästorf. Beide Mannschaften gehen mit enormer Qualität in die Partie – entsprechend eng dürfte das Aufeinandertreffen werden.

Zwei qualitativ gute Mannschaften treffen aufeinander, da muss man über 90 Minuten konzentriert bleiben. Solche Spiele werden oft durch Fehler entschieden“, weiß Germania-Coach Gökhan Arikoglu. Personell kann er dabei weiterhin aus dem Vollen schöpfen. Zudem wurden im Pokalspiel unter der Woche einige Stammkräfte geschont, um für den Ligakracher topfit zu sein.

In der Vergangenheit konnte Kästorf in der Liga nicht viel jubeln gegen die Blau-Gelben. Zwei Mal endete das direkte Duell Unentschieden, zwei Mal gewann Bleckenstedt. Lediglich im Pokal der vergangenen Saison konnte Kästorf nach Elfmeterschießen weiterkommen. Bleckenstedt weiß also, wie man Kästorf schlägt.

Mit zwei deutlichen 5:1-Siegen im Rücken reist Bleckenstedt mit breiter Brust an die Braunschweiger Straße. „Unser Ziel ist es, weiter auf Sieg zu spielen, Selbstvertrauen zu tanken und uns als Mannschaft zu stabilisieren“, so Arikoglu.